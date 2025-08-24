Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Предлагаю вам отправиться в незабываемое путешествие! Нас ждут бескрайние панорамы и горные хребты Кабардино-Балкарии, а также белоснежный красавец Эльбрус и изумрудное озеро Гижгит, затерянное среди скалистых утёсов. А еще вы попробуете несколько видом местного нарзана и услышите истории о кавказских традициях. 5 13 отзывов

Описание экскурсии Приглашаю отправится в самобытную и невероятно живописную Кабардино-Балкарию. Вы насладитесь шикарными панорамами Эльбруса и Кавказского хребта, увидите волшебное озеро Гижгит и продегустируете несколько видов местного нарзана. Если вы уже были на нарезанных источниках в регионе, можно заменить локацию на смотровые площадки над Тызыльским ущельем. А еще, Вы услышите о кавказских традициях, кухне и менталитете. Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов — этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Гижгит

Эльбрус

Поляна нарзанов Что включено Трансфер

Сопровождение опытного гида-водителя Что не входит в цену Канатная дорога:/n взрослый - 2100 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)

Питание в кафе на маршруте

Сувениры Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес в Пятигорске Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки

Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)

Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик

Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов - этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.