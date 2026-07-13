Проведите день среди горных вершин Кавказа, поднимитесь на высоту 3500 метров и насладитесь красотой озера Гижгит. Откройте для себя удивительное Приэльбрусье
Путешествие на ледяную поляну Азау и к озеру Гижгит из Пятигорска - это возможность увидеть Эльбрус с высоты 3500 метров, поднявшись по канатной дороге. Туристы смогут насладиться захватывающими видами Кавказа и услышать истории альпинистов. Ярко-голубое озеро Гижгит, окруженное горными вершинами, впечатляет в любое время года. Комфортабельный внедорожник обеспечит удобство поездки, а кофе-брейк добавит уюта в путешествие
Лучшее время для посещения ледяной поляны Азау и озера Гижгит - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года посещение возможно, но зимой стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить доступность некоторых участков маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ледяная поляна Азау
Озеро Гижгит
Смотровая площадка «Мир»
Описание экскурсии
Азау: ледяная красота Эльбруса
Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.
Заповедное озеро Гижгит
После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Нашем гидом в этом увлекательном путешествии стал Денис. Очень редко встретишь таких всесторонне развитых людей. Рассказал про историю, обычаи, традиции и "недостатки" местного населения. Ответил на все интересующие вопросы. На читать дальшеуменьшить
экскурсию ездили 4-м, оч. комфортно разместились в автомобиле, водитель он аккуратный-поэтому смело можно ехать с детьми. Если когда-нибудь вернёмся в Пятигорск, обязательно воспользуемся его предложениями по экскурсиям. Сделали оч. много коасивых фоток: на озере, поляне, Эльбрусе, у подъёмника - но они не загружаются😒
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Ирина
Денис - отличный опытный гид и водитель. Мы уже второй раз путешествуем с ним, потому что это всегда интересно, очень красиво и безопасно! Спасибо Денису за нашу чудесную поездку!
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Виталия
Денис отличный рассказчик. Очень вежливый, заботился о том что бы нам с дочкой (4,5 года) было комфортно. По просьбе предоставил кресло. Ехали по невероятно красивым дорогам, останавливался когда мы его читать дальшеуменьшить
просили, всё рассказал, показал, очень много знает. Совет если едете с маленьким ребенком, то лучше не подниматься на самый верх на канатной дороге, оставайтесь на 3500, ребенку может стать не хорошо, но это конечно на ваше усмотрение. Денис подсказывал красивые места и как лучше сфотографировать. Рекомендую, вы точно останетесь в восторге.
+1
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Н
Наталья
Прекрасно все организовано по времени: сначала заехали на озеро Гижгит, потом - поляна Азау, откуда поднимались на Эльбрус, на обратном пути короткая остановка в долине нарзанов (попробовать воду, перекусить и читать дальшеуменьшить
купить специи). Сразу хочу отметить, что Денис очень опытный и аккуратный водитель, трасса сложная (особенно участок по грунтовке до самого озера), но мы чувствовали себя в надежных руках. Спасибо огромное Денису за множество полезных советов (и где повкуснее поесть не в туристических местах, что посмотреть и на что обратить внимание) воспользовались и очень довольны. Времени на всех остановках было более, чем достаточно. Повезло с погодой, прекрасная видимость для Эльбруса. Мы поднимались на новой канатной дороге, инфраструктура уровня поляны и розы, в кассу не было очереди. Система с шаттлами от парковки (где Денис ждёт) тоже понятна и удобно организована. Ну и конечно, спасибо Денису за интересные рассказы про местные обычаи, уклад жизни и быт - такого сам в интернете не найдешь. И важный момент - автомобиль комфортный, чистый, в хорошем состоянии. Мы были вдвоем. Но комфортно все-таки размещаться не более 3-4-х человек.
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Анна
Мы ездили на экскурсию с Владимиром, это была замечательная поездка! Владимир отличный, опытный водитель, чудесный собеседник и отличный гид! в машине чистота, мы успели везде, куда хотели! Полюбовались видами с читать дальшеуменьшить
Эльбруса, пообедали там же, поднялись максимально высоко, не взирая на холодный ветер. А во второй части экскурсии на озере Гижгит Владимир угостил нас кофе! Это было божественно - смотреть на заходящее в горы солнце, на темнеющие воды озера и пить ароматный горячий напиток! Спасибо Владимиру за этот прекрасный день!
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Т
Татьяна
Мы с мужем в восторге. Выезд был назначен на 7.00 утра, Денис приехал раньше. Машина отличная, комфортная. Поехали, Денис дал нам столько интересной информации, что до сих пор вспоминаем, собираем читать дальшеуменьшить
по крупицам, так как огромный объём новых знаний не сразу воспринимался. Экскурсия была для нас ошеломляющая, какая наша страна красивая, виды потрясающие. Озеро Гижгит, Эльбрус - воспоминания на всю жизнь. Спасибо, Денис, был прекрасный день. И, да кофе было. Планируем приехать ещё раз.
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