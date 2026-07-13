Путешествие на ледяную поляну Азау и к озеру Гижгит из Пятигорска - это возможность увидеть Эльбрус с высоты 3500 метров, поднявшись по канатной дороге. Туристы смогут насладиться захватывающими видами Кавказа и услышать истории альпинистов. Ярко-голубое озеро Гижгит, окруженное горными вершинами, впечатляет в любое время года. Комфортабельный внедорожник обеспечит удобство поездки, а кофе-брейк добавит уюта в путешествие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения ледяной поляны Азау и озера Гижгит - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года посещение возможно, но зимой стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить доступность некоторых участков маршрута.

Сейчас август — это идеальное время.