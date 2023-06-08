Коньяки Дагестана (дегустация)

Коньяки Дагестана

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Коньяки Дагестана (дегустация)
Коньяки Дагестана (дегустация)
Коньяки Дагестана (дегустация)
Коньяки Дагестана (дегустация)
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Описание

Поездка в дегустационный зал в г. Минеральные воды.

Программа

Посещение дегустационного зала в г. Минеральные воды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дегустация (6 видов коньяка и легкая закуска) - 300 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 14:20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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