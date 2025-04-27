Народы Кавказа всегда славились гостеприимством. Для гостя — всегда лучшие блюда и самое удобное место в доме. В атмосферном заведении вы отведаете традиционные закуски из овощей и сыра, хачапури, горячие блюда из мяса и курицы, вина и домашний лимонад. А за дегустациями поговорим о застольной культуре и старинных кавказских обычаях.

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Описание экскурсии

Вкусы и ароматы Кавказа

В небольшом грузинском ресторане вы попробуете пхали, кавказские сыры с зеленью, рулеты с баклажаном и сулугуни, хачапури по-мегрельски, жаренные и варёные хинкали, оджахури, мангальные блюда со свининой и курицей. И конечно, вы продегустируете 2 сорта настоящего кавказского вина, а ещё домашний лимонад с кусочками спелых фруктов.

История и традиции

Вы узнаете, какие блюда первыми подаются на стол, услышите любопытные факты из жизни народов Кавказа и несколько основных грузинских тостов. Гид также расскажет о здании, в котором проводится дегустация, и особенностях хранения вин.

Организационные детали