Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска

Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Народы Кавказа всегда славились гостеприимством. Для гостя — всегда лучшие блюда и самое удобное место в доме.

В атмосферном заведении вы отведаете традиционные закуски из овощей и сыра, хачапури, горячие блюда из мяса и курицы, вина и домашний лимонад. А за дегустациями поговорим о застольной культуре и старинных кавказских обычаях.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Ближайшие даты:
27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая
Время начала: 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Вкусы и ароматы Кавказа

В небольшом грузинском ресторане вы попробуете пхали, кавказские сыры с зеленью, рулеты с баклажаном и сулугуни, хачапури по-мегрельски, жаренные и варёные хинкали, оджахури, мангальные блюда со свининой и курицей. И конечно, вы продегустируете 2 сорта настоящего кавказского вина, а ещё домашний лимонад с кусочками спелых фруктов.

История и традиции

Вы узнаете, какие блюда первыми подаются на стол, услышите любопытные факты из жизни народов Кавказа и несколько основных грузинских тостов. Гид также расскажет о здании, в котором проводится дегустация, и особенностях хранения вин.

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация всех перечисленных блюд и напитков (200 мл вина на человека)
  • К месту дегустации вам нужно добраться самостоятельно (заведение расположено в центре города)
  • В программе могут участвовать дети 10+
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Пятигорска

Познавательная автопрогулка по Пятигорску
На машине
3 часа
-
15%
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
28 апр в 08:00
1 мая в 08:00
6001 ₽7060 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
На машине
9 часов
-
5%
152 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
12 мая в 08:00
16 мая в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
На машине
7 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.