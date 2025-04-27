Народы Кавказа всегда славились гостеприимством. Для гостя — всегда лучшие блюда и самое удобное место в доме.
В атмосферном заведении вы отведаете традиционные закуски из овощей и сыра, хачапури, горячие блюда из мяса и курицы, вина и домашний лимонад. А за дегустациями поговорим о застольной культуре и старинных кавказских обычаях.
В атмосферном заведении вы отведаете традиционные закуски из овощей и сыра, хачапури, горячие блюда из мяса и курицы, вина и домашний лимонад. А за дегустациями поговорим о застольной культуре и старинных кавказских обычаях.
Описание экскурсии
Вкусы и ароматы Кавказа
В небольшом грузинском ресторане вы попробуете пхали, кавказские сыры с зеленью, рулеты с баклажаном и сулугуни, хачапури по-мегрельски, жаренные и варёные хинкали, оджахури, мангальные блюда со свининой и курицей. И конечно, вы продегустируете 2 сорта настоящего кавказского вина, а ещё домашний лимонад с кусочками спелых фруктов.
История и традиции
Вы узнаете, какие блюда первыми подаются на стол, услышите любопытные факты из жизни народов Кавказа и несколько основных грузинских тостов. Гид также расскажет о здании, в котором проводится дегустация, и особенностях хранения вин.
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация всех перечисленных блюд и напитков (200 мл вина на человека)
- К месту дегустации вам нужно добраться самостоятельно (заведение расположено в центре города)
- В программе могут участвовать дети 10+
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 81 туриста
Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.Задать вопрос
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