Гастрономические экскурсии Пятигорска

Найдено 30 экскурсий в категории «Гастрономические» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
«Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
«Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850 за всё до 2 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
«Дополнительные расходы: еда и напитки – примерно 2000 руб»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«А я не дам вам заскучать и расскажу о кавказских традициях, кухне и менталитете»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
24 отзыва
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750 за человека
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
«зачем нужно подавать кофе в постель»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 20 чел.
Закат на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Закат на горе Бештау
Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Начало: Обговаривается индивидуально
«Пикник, душевные беседы и полный релакс»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
«Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане, сувениры»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«Готовы открыть утонченный мир кавказской гастрономии и гедонизма»
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
«Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк»
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
«Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
«На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин»
Сегодня в 01:30
13 июня в 00:00
24 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: по вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
В поход - на Шелудивую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
«Буквально за 40 минут мы достигнем вершины, где вас будет ждать пикник с китайским чаем или кофе по-восточному»
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
63005 040 за человека
Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, пикник на живописном берегу - и классные снимки на память
«Тут мы устроим уютный пикник (фрукты, сытные закуски, сладости) и сварим кофе или заварим горный чай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 340 за всё до 4 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Пятигорска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Индивидуальная
10 часов
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
«Рядом с водопадами в кафе, откуда открывается прекрасный вид, отведаем национальные балкарские хычины, шашлык и другие блюда традиционной кухни»
Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
    читать дальше

    детей (14 и 9) слушали с удовольствием и вниманием. Екатерина посоветовала, куда еще можно съездить из Пятигорска, чем мы и воспользовались и тоже остались довольны

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
    Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает досконально историю города,очень лаконично ведёт рассказ,слушаешь с удовольствием обо всех событиях и героях,которые были связаны с городом. Рекомендую от души,,получите массу приятных впечатлений 👍👍👍🔥🔥🔥
    Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
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    все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод,заинтересованный контактный эмоциональный. Много информации фактов и историй. Искренне любит свой край и готова делиться этим восторгом с
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    гостями. Погода нам угрожала непогодой,но мы не сдались)В итоге вечернее время экскурсии позволило всесторонне увидеть город и в свете дня и на потрясающем закате. Рекомендуем от души.

  • А
    Аделя
    23 мая 2024
    Закат на горе Бештау
    На закат мы не попали ввиду погодных условий. Было принято решение идти на трек как можно раньше. Организация отличная, Николай
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    выбирает самый живописный и комфортный маршрут. Идем в своем темпе и наслаждаемся видами) Ребята на связи, очень гибкие в плане организационных моментов. Николаю огромное спасибо за увлекательный подъём!

  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендуюОт поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
    Спасибо Евгении! Для знакомства с городом отлично спланирован маршрут! Очень удобно, что перемещение между локацияии происходит на машине!
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
    Занимательная экскурсия, погружает в город и ты начинаешь его понимать. Берите, не сомневайтесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
  2. Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
  3. Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
  4. В ущельях спрятанный Домбай
  5. Влюбиться в Пятигорск за один день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Гастрономические" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 3 700 до 30 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пятигорска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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