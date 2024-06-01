🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы Начало: Пятигорск «Достопримечательности, обычаи и еда в Кабардино-Балкарии» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас Начало: У кафе Эрмитаж «Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия» 6500 5 850 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске Начало: Парк Цветник «Дополнительные расходы: еда и напитки – примерно 2000 руб» 6680 6 012 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд Начало: В Пятигорске «Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ «В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами» 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Популярное предложение Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы» «И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка» 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус Начало: У вашего отеля «А я не дам вам заскучать и расскажу о кавказских традициях, кухне и менталитете» 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Мини-группа 13 часов 24 отзыва Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас Начало: У вашего отеля «Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай» Расписание: ежедневно в 07:00 7500 3 750 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии Начало: В подворье «Жар-птица» «зачем нужно подавать кофе в постель» от 5 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Закат на горе Бештау Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото Начало: Обговаривается индивидуально «Пикник, душевные беседы и полный релакс» от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор «Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска) Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии Начало: В любом удобном для Вас месте «А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами» 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57 «Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане, сувениры» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 4 отзыва Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов Начало: По вашему адресу в Пятигорске «Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки» Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино Начало: В Пятигорске «Готовы открыть утонченный мир кавказской гастрономии и гедонизма» 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 3 отзыва Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины Начало: по договорённости «Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 25% скидка Мини-группа 7 часов 1 отзыв Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска) Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе Начало: У вашего отеля «Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу» Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30 5200 3 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) «Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк» Расписание: Ежедневно: в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическое путешествие в горы Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего «Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака» 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров Начало: на проспекте Калинина «На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин» 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00 от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 7 отзывов В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00 от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 10 часов 2 отзыва Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе Начало: по вашему адресу «Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия» Расписание: ежедневно в 07:00 5000 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине «Буквально за 40 минут мы достигнем вершины, где вас будет ждать пикник с китайским чаем или кофе по-восточному» от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Влюбиться в Пятигорск за один день Начало: По договоренности «Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами» Расписание: по договоренности 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Фотопрогулка 12 часов Приэльбрусье и озеро Гижгит Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ) «Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска) Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни Начало: У вашего отеля «Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши» Расписание: ежедневно в 07:00 6300 5 040 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 8 часов Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии Баксанское ущелье, озеро Гижгит, пикник на живописном берегу - и классные снимки на память «Тут мы устроим уютный пикник (фрукты, сытные закуски, сладости) и сварим кофе или заварим горный чай» 25 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Один день в Калмыкии: путешествие из Пятигорска Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней «Гастро-погружение в мир монгольской кухни» 29 000 ₽ за всё до 4 чел.