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производства, но вы почувствуете в каждом глотке ту любовь, которую они вкладывают в свое дело. Наталья - настоящий профессионал своего дела, расскажет вам все, что интересно про вино и его производство. Это тур для души, при этом он хорошо организован. Рекомендую тем, кто хочет приятно провести время и узнать и попробовать что-то новое и интересное.