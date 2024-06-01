1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«Дегустация сыра, лекция от опытного сыровара и дегустационный сет от шеф-повара — как вам такое начало дня»
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
- ААлексей21 мая 2024От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Александр оказался прекрасным рассказчиком, к тому же очень хорошо знает историю и обычаи своего
- EElena10 апреля 2024У нас не было мастер класса, по погодным условиям, и хычины мы поели до ппц какой дороге, водитель он же гид-просто прекрасный водитель,информации 0, но виды и искусное вождение по такой дороге,эмоции - вы получите точно.
- ЕЕлена9 апреля 2024Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
- ММарина1 августа 2023Посещение винодельни - это про любовь к вину тех людей, которые его производят. Конечно, вы увидите лишь часть этого сложного
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дегустационные туры»
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