Дегустации на экскурсиях в Пятигорске – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Пятигорске, цены от 3 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«Дегустация сыра, лекция от опытного сыровара и дегустационный сет от шеф-повара — как вам такое начало дня»
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000 за всё до 5 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендуюОт поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Александр оказался прекрасным рассказчиком, к тому же очень хорошо знает историю и обычаи своего
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    края. Несмотря на то, что на Эльбрусе с погодой немного не повезло, маршрут был построен очень интересно. Александр смог показать нам всю красоту Приэльбрусья! Однозначно рекомендуем!

  • E
    Elena
    10 апреля 2024
    Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
    У нас не было мастер класса, по погодным условиям, и хычины мы поели до ппц какой дороге, водитель он же гид-просто прекрасный водитель,информации 0, но виды и искусное вождение по такой дороге,эмоции - вы получите точно.
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
    Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
  • М
    Марина
    1 августа 2023
    Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
    Посещение винодельни - это про любовь к вину тех людей, которые его производят. Конечно, вы увидите лишь часть этого сложного
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    производства, но вы почувствуете в каждом глотке ту любовь, которую они вкладывают в свое дело. Наталья - настоящий профессионал своего дела, расскажет вам все, что интересно про вино и его производство. Это тур для души, при этом он хорошо организован. Рекомендую тем, кто хочет приятно провести время и узнать и попробовать что-то новое и интересное.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
  4. Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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