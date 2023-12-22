Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Групповая экскурсия в Пятигорске

Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни

Приглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. А ещё — сытный обед в кафе национальной кухни с дегустацией пирогов.
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Первая локация на маршруте — Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова. Мы посетим наскальный мемориал погибшим и проедем по сказочным горным серпантинам.
Далее отправимся к таинственному городу мёртвых Даргавс. Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе, состоящий из 95 склепов. Здесь царит необычная атмосфера. Вы узнаете легенды об этом месте и полюбуетесь невероятными видами.
Следующая остановка — Куртатинское ущелье, где сохранилось множество древних развалин. Обязательно заедем на башню Курта и Тага с панорамным видом, посетим арт-объект «Буква», покачаемся на небесных качелях, прогуляемся по Тропе чудес в каньоне Кадаргаван, посмотрим на Зеркального барса и побываем внутри пещерной Дзивгисской крепости.
Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши. Узнаете о местной культуре и традициях приготовления пищи. А также откроете для себя осетинское пиво, сваренное по древним рецептам.
По желанию посетим Мидограбинские водопады, самый крупный из которых достигает в высоту 700 метров.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске в 6 утра и к 9 вечера привезём обратно. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
  • Не забудьте взять с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении), а также воду и перекус.
  • Дополнительно оплачивается дегустация осетинских пирогов (600-700 руб. /чел.), экологический сбор в Даргавсе (100 руб. /чел.), Тропа счастья (100 руб. /чел.) и посещение Мидограбинских водопадов (1000 руб. /чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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