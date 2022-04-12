Всероссийская здравница и место, где разливают знаменитую соляно-щелочную воду Ессентуки №4 и Ессентуки№17, одноименный город-курорт Ессентуки. Он расположен всего в 19 км от города Пятигорск, в долине реки Подкумок.

Здесь в 1915 году была построена Грязелечебница имени Н. А. Семашко, по праву носящая звание «Жемчужины» города. Восемь колонн украшают центральный вход, а также скульптуры древнегреческого бога врачевания Асклепия (Эскулапа) и Гигеи, его дочери, богини чистоты. Сдоб фантазию и труд здесь воплотил знаменитый архитектор Е. Ф. Шреттер.

Мы с вами также посетим Курортный парк, - одно из любимых мест горожан и гостей города, где мы сможем не только погулять, но и ознакомиться со зданием «Механтерапии». Здесь еще в 1902 году был создан первый в своем роде тренажерный зал, когда в это здание было закуплено 64 аппарата для упражнений на определенные группы мышц. Многие из них сохранились и по сей день.

К слову, именно здесь проходили съемки некоторых сцен всеми любимого кинофильма «Любовь и Голуби».