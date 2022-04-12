Обзорная экскурсия по Ессентукам

Обзорная экскурсия по Ессентукам
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Обзорная экскурсия по Ессентукам

Что вас ожидает 🤩

  • Грязелечебница
  • Верхний парк
  • Бывшая гостиница «Компанейская»
  • Верхние ванны
  • Грот Капельный
  • Питьевая галерея источника № 4
  • Здание механотерапии
  • Питьевая галерея источника № 17
  • Театральная площадь
  • Территория санатория «Виктория»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Всероссийская здравница и место, где разливают знаменитую соляно-щелочную воду Ессентуки №4 и Ессентуки№17, одноименный город-курорт Ессентуки. Он расположен всего в 19 км от города Пятигорск, в долине реки Подкумок.

Здесь в 1915 году была построена Грязелечебница имени Н. А. Семашко, по праву носящая звание «Жемчужины» города. Восемь колонн украшают центральный вход, а также скульптуры древнегреческого бога врачевания Асклепия (Эскулапа) и Гигеи, его дочери, богини чистоты. Сдоб фантазию и труд здесь воплотил знаменитый архитектор Е. Ф. Шреттер.

Мы с вами также посетим Курортный парк, - одно из любимых мест горожан и гостей города, где мы сможем не только погулять, но и ознакомиться со зданием «Механтерапии». Здесь еще в 1902 году был создан первый в своем роде тренажерный зал, когда в это здание было закуплено 64 аппарата для упражнений на определенные группы мышц. Многие из них сохранились и по сей день.

К слову, именно здесь проходили съемки некоторых сцен всеми любимого кинофильма «Любовь и Голуби».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 14:20

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