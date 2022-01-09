Четыре города Кавказских Минеральных Вод

Знаменитые здравницы, питьевые галереи, красивейшие парки, неповторимая панорама Пятигорья! Всё это - для вас на

В группе
до 30 чел.
Знаменитые здравницы, питьевые галереи, красивейшие парки, неповторимая панорама Пятигорья! Всё это — для вас на обзорной экскурсии по легендарным курортам Кавказских Минеральных Вод! И если у вас немного времени и нет возможности побывать в каждом городе отдельно, то такая экскурсия — идеальный вариант!
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Четыре города Кавказских Минеральных Вод

Что вы можете увидеть 🤩

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Пятигорск

Экскурсия начинается из г. Пятигорска. Наши туристы узнают историю возникновения города, историю развития его как курорта. Посетят подземное озеро «Провал». Проедут по центральным улицам города к месту дуэли М. Ю. Лермонтова и подробно узнают о трагедии, которая произошла 15 июля 1841 года.

Железноводск

Затем отправляемся в самый маленький из всех городов-курортов — Железноводск, который находится всего в 19 км. к северу от Пятигорска. Единственный город, который расположен в естественном лесу. Туристы совершат прогулку по парковой курортной зоне, где расположен дворец эмира Бухарского, Пушкинская галерея, попробуют Славяновскую и Смирновскую воду, которая считаются эталоном минеральной воды в России. Спустятся по каскадной лестнице и прогуляются по лесу.

Кисловодск

После, туристов ждет Кисловодск — самый южный тупиковый курорт. Проезд занимает 35 – 40 мин. Кисловодск называют «второй Швейцарией» так как в городе примерно 300 солнечных дней в году. Путешественники прогуляются по нижнему парку, посетят питьевую галерею и попробуют нарзан. Затем экскурсовод проводит туристов на Курортный бульвар — сердце города. Здесь дается свободное время, примерно два часа, когда туристы могут пообедать в самых популярных кафе и ресторанах центра Кисловодска.

Ессентуки

Отправление в Ессентуки от Колоннады — около 15:00. К этому времени путешественники немного устанут, но экскурсовод не даст им расслабится — расскажет легенду названия города, историю его развития и современное состояние курорта федерального значения. Туристы посетят самую красивую на КМВ Алексеевскую грязелечебницу им. Н. А Семашко. Узнают о грязях озера Тамбукан и местах лечения этой грязью. Кроме этого, посетят питьевую галерею и попробуют минеральную воду «Новая Ессентукская» и «Ессентуки №4». Затем проедут на храмовый комплекс Петра и Павла, на территории которого установлена первая и пока единственная в России статуя Спасителя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»
Что не входит
  • Питание по программе.
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Воскресенье
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • <strong>В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается. </strong>
  • Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 18:00 вечера накануне.
  • <strong>Нужно взять с собой:</strong>
  • 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
  • 2. Маски для нахождения в автобусе.
  • 3. Очки от солнца.
  • 4. Наличные деньги (кафе, рынки).
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, Воскресенье

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