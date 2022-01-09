Что вы можете увидеть 🤩

Пятигорск

Экскурсия начинается из г. Пятигорска. Наши туристы узнают историю возникновения города, историю развития его как курорта. Посетят подземное озеро «Провал». Проедут по центральным улицам города к месту дуэли М. Ю. Лермонтова и подробно узнают о трагедии, которая произошла 15 июля 1841 года.

Железноводск

Затем отправляемся в самый маленький из всех городов-курортов — Железноводск, который находится всего в 19 км. к северу от Пятигорска. Единственный город, который расположен в естественном лесу. Туристы совершат прогулку по парковой курортной зоне, где расположен дворец эмира Бухарского, Пушкинская галерея, попробуют Славяновскую и Смирновскую воду, которая считаются эталоном минеральной воды в России. Спустятся по каскадной лестнице и прогуляются по лесу.

Кисловодск

После, туристов ждет Кисловодск — самый южный тупиковый курорт. Проезд занимает 35 – 40 мин. Кисловодск называют «второй Швейцарией» так как в городе примерно 300 солнечных дней в году. Путешественники прогуляются по нижнему парку, посетят питьевую галерею и попробуют нарзан. Затем экскурсовод проводит туристов на Курортный бульвар — сердце города. Здесь дается свободное время, примерно два часа, когда туристы могут пообедать в самых популярных кафе и ресторанах центра Кисловодска.

Ессентуки

Отправление в Ессентуки от Колоннады — около 15:00. К этому времени путешественники немного устанут, но экскурсовод не даст им расслабится — расскажет легенду названия города, историю его развития и современное состояние курорта федерального значения. Туристы посетят самую красивую на КМВ Алексеевскую грязелечебницу им. Н. А Семашко. Узнают о грязях озера Тамбукан и местах лечения этой грязью. Кроме этого, посетят питьевую галерею и попробуют минеральную воду «Новая Ессентукская» и «Ессентуки №4». Затем проедут на храмовый комплекс Петра и Павла, на территории которого установлена первая и пока единственная в России статуя Спасителя.