Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)

«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии

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За полдня вы объедете четыре города Кавказских Минеральных Вод и составите объемное представление о нашем регионе.

Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского.

Вы посетите самые интересные достопримечательности, а лёгкие рассказы о крае сделают поездку приятной и познавательной.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.

Что вас ожидает

Пятигорск

Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.

Ессентуки

Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.

Кисловодск

А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.

Железноводск

Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.

Организационные детали

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Кисловодска и после экскурсии отвезу обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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