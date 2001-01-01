Спутник П. – Гид из Пятигорска

Во время прогулки вы посетите достопримечательности 🏛️, которые прославили Пятигорск.



Вы прогуляетесь 👣 по Лермонтовским местам, узнаете, как судьба поэта и писателя связана с городом.



Побываете в древней пещере и увидите знаменитый Провал.



Подниметесь на Горячую гору и насладитесь лучшим панорамным видом на Пятигорск.



Завершится экскурсия ⛳ у здания, в котором когда-то жил Пушкин, Лермонтов, а Толстой отмечал свое двадцатипятилетие.