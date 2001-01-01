Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город 🏙️ России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.
Во время экскурсии
вы посетите места пребывания Лермонтова,
побываете на уникальном озере Провал,
осмотрите пещеру и подземное озеро,
поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама,
побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.