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Обзорная экскурсия по Пятигорску

4.5
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пятигорска
Во время прогулки вы посетите достопримечательности 🏛️, которые прославили Пятигорск.

Вы прогуляетесь 👣 по Лермонтовским местам, узнаете, как судьба поэта и писателя связана с городом.

Побываете в древней пещере и увидите знаменитый Провал.

Подниметесь на Горячую гору и насладитесь лучшим панорамным видом на Пятигорск.

Завершится экскурсия ⛳ у здания, в котором когда-то жил Пушкин, Лермонтов, а Толстой отмечал свое двадцатипятилетие.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску

Что вы увидите

  • Место дуэли Лермонтова
  • Памятник М. Ю. Лермонтову
  • Провал
  • Эолова Арфа
  • Горячая гора
  • Грот Дианы
  • Ресторация
Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город 🏙️ России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.
Во время экскурсии
  • вы посетите места пребывания Лермонтова,
  • побываете на уникальном озере Провал,
  • осмотрите пещеру и подземное озеро,
  • поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама,
  • побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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