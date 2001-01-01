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4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки

4.8
20 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главным курортам Кавказских Минеральных Вод.

Вы побываете в знаменитом Провале и увидите место дуэли Лермонтова, пройдетесь по уютным старинным улочкам Железноводска, попробуете все виды нарзана в кисловодской Нарзанной галерее и узнаете какой вкус у настоящих «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4».

Посетите здравницы, насладитесь живописными горными ⛰️ видами и посетите главные исторические достопримечательности 🏛️ четырех городов Кавказских Минеральных Вод: Пятигорска, Железноводска, Кисловодска и Ессентуков.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 950 ₽ за человека

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4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки

Что вы увидите

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
  • Санаторий Тархан
  • Родник
  • Вход в парк Цветник
  • Провал
  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
  • Нарзанная галерея
  • Ущелье Аликоновка
В ходе экскурсии 🧭 вы сможете познакомиться с самыми значимыми курортами Кавказских Минеральных Вод, а это — Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Туристы увидят здравницы, питьевые галереи, курортные парки 🌳 и полюбуются панорамой Пятигорья. Вы ознакомитесь с историей 📖 возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами.
Крупнейший горд КМВ — Пятигорск
Маленькие улочки, невысокие каменные здания, цветущие аллеи, поющие фонтаны и все в окружении гор ⛰️. Мы посетим знаменитый цветник, где вы сможете подать милостыню «Кисе Воробьянинову», увидите загадочный провал и побываете на месте дуэли Лермонтова.
Маленький и уютный Железноводск
Мы побываем в центре города, прогуляемся по аллеям парка, полюбуемся архитектурными памятниками, попробуем минеральную воду железноводских источников и узнаем историю возникновения Железноводска, с его лечебным профилем.
Нарзаны Кисловодска
Кисловодск богат знаменитыми зеркальными прудами, долиной роз, многочисленными архитектурными сооружениями и памятниками, также вы побываете в Нарзанной галерее, где сможете попробовать три типа кисловодского нарзана. После вам предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви», овеянные легендами.
Курорт Ессентуки
Популярность курорту Ессентуки придали его целебно-минеральные источники, а именно «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые широко знакомы жителям России и постсоветского пространства.
Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Проспект Кирова, 23
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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20 отзывов оставили туристы

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