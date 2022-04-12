Обзорная экскурсия по Кисловодску

Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску

Что вас ожидает 🤩

  • Город Кисловодск
  • Скала «Замок»
  • Свято-Никольский собор
  • Кисловодская крепость
  • Мостик «Дамский каприз»
  • Зеркальный пруд
  • Стеклянная струя
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Цветочный календарь
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Побывать в Кисловодске - это значит увидеть самый солнечный город Кавказских Минеральных Вод! Солнце здесь круглый год, что подтверждает статус самого южного курорта Кавказских Минеральных Вод.

Город расположен на высоте 800-1360 м. над уровнем моря, на его площади находится второй по величине парк Европы - Курортно-лечебный парк площадью 950 гектаров.

Более трехсот видов кустарников и деревьев, знаменитая Долина роз, легендарный «храм воздуха», а также каскадная лестница не оставят никого равнодушным! Здесь будет интересно всем поколениям, ведь наших гостей здесь ожидают красивые гроты и скалы, смотровые площадки и водопады, а также музеи.

Вы также узнаете легенду, связанную с замком Коварства и Любви. Он расположен в невероятно живописном месте, на фоне скал в глубокой каменной лощине. Множество историй таит сам замок и тайные тропы вокруг, наша задача будет ознакомить вас с ними.

Если добавить, что окрестности Кисловодска также славятся своими потрясающими пейзажами, то можно сказать, что эта поездка подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений надолго!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 13:20

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