Побывать в Кисловодске - это значит увидеть самый солнечный город Кавказских Минеральных Вод! Солнце здесь круглый год, что подтверждает статус самого южного курорта Кавказских Минеральных Вод.

Город расположен на высоте 800-1360 м. над уровнем моря, на его площади находится второй по величине парк Европы - Курортно-лечебный парк площадью 950 гектаров.

Более трехсот видов кустарников и деревьев, знаменитая Долина роз, легендарный «храм воздуха», а также каскадная лестница не оставят никого равнодушным! Здесь будет интересно всем поколениям, ведь наших гостей здесь ожидают красивые гроты и скалы, смотровые площадки и водопады, а также музеи.

Вы также узнаете легенду, связанную с замком Коварства и Любви. Он расположен в невероятно живописном месте, на фоне скал в глубокой каменной лощине. Множество историй таит сам замок и тайные тропы вокруг, наша задача будет ознакомить вас с ними.

Если добавить, что окрестности Кисловодска также славятся своими потрясающими пейзажами, то можно сказать, что эта поездка подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений надолго!