Хотите не просто побывать в одном из крупнейших городов Ставропольского края, но и узнать об истории города-курорта с более чем 200-летней историей? Тогда эта обзорная экскурсия по Пятигорску для вас!

Мы посетим с вами места, где побывали множество писателей и деятелей искусств, гении русской культуры Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Горький, Чехов, Белинский, Грибоедов, Гнедич, Сергей Михалков. Многие из здешних мест часто упоминались в документальных фильмах и рассказах, а также о них повествовало в художественных произведениях.

Увидеть место дуэли знаменитого русского писателя М. Ю. Лермонтова, побывать на уникальном озере «Провал», а также зафиксировать в фотоальбоме великолепную панораму на Пятигорск, вы сможете в течение этой экскурсионной программы.

Изюминкой программы станет парк «Цветник», где у вас будет прогулка, а также посещение самых необычных и ярких локаций города-центра Кавказских Минеральных Вод, которые мы для вас подготовили.