Обзорная экскурсия по Пятигорску

Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Обзорная экскурсия по Пятигорску

Что вас ожидает 🤩

  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
  • Провал
  • Емануелевский парк
  • Эолова Арфа
  • Грот Лермонтова
  • Горячая гора
  • Академическая галерея
  • Скульптура «Орел»
  • Китайская беседка
  • Цветник
  • Грот Дианы
  • Лермонтовские ванны
  • Лермонтовская галерея
  • Питьевая галерея
  • Кофейня Гукасова
  • Здание Бывшей Ресторации
  • Памятник М. Ю. Лермонтову
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Хотите не просто побывать в одном из крупнейших городов Ставропольского края, но и узнать об истории города-курорта с более чем 200-летней историей? Тогда эта обзорная экскурсия по Пятигорску для вас!

Мы посетим с вами места, где побывали множество писателей и деятелей искусств, гении русской культуры Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Горький, Чехов, Белинский, Грибоедов, Гнедич, Сергей Михалков. Многие из здешних мест часто упоминались в документальных фильмах и рассказах, а также о них повествовало в художественных произведениях.

Увидеть место дуэли знаменитого русского писателя М. Ю. Лермонтова, побывать на уникальном озере «Провал», а также зафиксировать в фотоальбоме великолепную панораму на Пятигорск, вы сможете в течение этой экскурсионной программы.

Изюминкой программы станет парк «Цветник», где у вас будет прогулка, а также посещение самых необычных и ярких локаций города-центра Кавказских Минеральных Вод, которые мы для вас подготовили.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, суббота в 14:20
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, четверг, суббота в 14:20

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