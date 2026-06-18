Приглашаем раскрыть Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Вы полюбуетесь озером Провал, погуляете по парку Цветник и осмотрите знаменитые Бесстыжие ванны. Раскроете историю курорта и попробуете его гастрономические специалитеты. Всё это — в душевной компании!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Вы увидите все главные достопримечательности: озеро Провал, Эолову арфу, Бесстыжие ванны, грот Лермонтова и парк Цветник. А также старинную гостиницу Бристоль, Китайскую беседку и скульптуру Орёл. Мы расскажем, как зарождался и развивался Пятигорск, какие знаменитые люди в нём бывали и в чём его отличие от других городов страны.

Вкусный Пятигорск

В Пятигорске совершенно особенная кухня, сочетающая грузинские, армянские и русские традиции. Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия. Вы будете не только слушать, но и пробовать! В конце прогулки мы зайдём в старинную кондитерскую: выпьем кофе с вкуснейшими пирожными или тортом.

Организационные детали