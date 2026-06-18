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Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая

Увидеть визитные карточки города и оценить на вкус его десерты
Приглашаем раскрыть Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Вы полюбуетесь озером Провал, погуляете по парку Цветник и осмотрите знаменитые Бесстыжие ванны. Раскроете историю курорта и попробуете его гастрономические специалитеты. Всё это — в душевной компании!
5
86 отзывов
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Вы увидите все главные достопримечательности: озеро Провал, Эолову арфу, Бесстыжие ванны, грот Лермонтова и парк Цветник. А также старинную гостиницу Бристоль, Китайскую беседку и скульптуру Орёл. Мы расскажем, как зарождался и развивался Пятигорск, какие знаменитые люди в нём бывали и в чём его отличие от других городов страны.

Вкусный Пятигорск

В Пятигорске совершенно особенная кухня, сочетающая грузинские, армянские и русские традиции. Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия. Вы будете не только слушать, но и пробовать! В конце прогулки мы зайдём в старинную кондитерскую: выпьем кофе с вкуснейшими пирожными или тортом.

Организационные детали

  • Мы посетим кондитерскую (по желанию). Дополнительно оплачиваются кофе с десертом
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле с доплатой 500 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 486 туристов
Здравствуйте! Наша команда состоит из четырёх гидов. Мы коренные жители КМВ, влюблённые в родной регион, в каждую его гору и достопримечательность. Своими глазами видели, как развивался Пятигорск последние 40 лет. С удовольствием поделимся с вами интересными фактами о городе и вкусно накормим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
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Дарья
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик! это человек, который очень любит место, в котором живет. Она обладает огромным багажом знаний
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об истории родного края, у неё отличная и понятная речь. С Екатериной было очень легко! Мы не любители экскурсий, НО от этой экскурсии мы были в полном восторге! 3 часа пролетели незаметно. Очень довольны, что именно Екатерина нас познакомила с Пятигорском)
И порекомендовала отличный ресторан кавказской кухни 🤤 спасибо!!

В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик!
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В
Хочу сказать слова благодарности Екатерине за экскурсию, которая стала украшением нашей поездки.

Мне очень импонирует, когда гид живет тем, о чем говорит. Екатерина не просто прочитала информацию в интернете — она
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выросла в этих местах и безумно трепетно относится к Пятигорску. Ее рассказ о том, как создавался курорт, о съездах «водяного общества» и о днях Лермонтова, был настолько детальным, что у нас создалось ощущение, будто мы сами стали участниками истории.
Это настоящий профессионал с большим сердцем.

И конечно, респект за советы по перекусу и достопримечательностям соседних городов, мы обязательно послушаемся. Удачи тебе и благодарных гостей!

Хочу сказать слова благодарности Екатерине за экскурсию, которая стала украшением нашей поездки.
Хочу сказать слова благодарности Екатерине за экскурсию, которая стала украшением нашей поездки.
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А
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу красивых мест, прошлись в комфортно темпе. Ну и отдельно хочется отметить, что Екатерина знает не только заученную информацию, но всякое-разное из таких сфер как история, так и нынешняя жизни Пятигорска)
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу+1
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу
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Алексей
Если кратко, то всё понравилось:) Ну а если вдаваться в подробности, то отмечу комфортный темп пешей экскурсии, доброжелательность Екатерины и интересную подачу материала. Было легко. Сложилось хорошее впечатление как от города, так и от его истории, реально было интересно слушать. Ну и погода конечно внесла свою лепту в общее впечатление;)
В общем мои самые искренние рекомендации.
Если кратко, то всё понравилось:) Ну а если вдаваться в подробности, то отмечу комфортный темп пешей
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Е
Экскурсия с Екатериной нам всем очень понравилась, даже дочке-подростку. Грамотно продуманный маршрут, интересный рассказ, обсуждение интересующих вопросов. Три часа пролетели незаметно
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Н
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но была очень внимательна и заботлива о нас. С таким отношением даже проливной дождь не помешал нашим впечатлениям!
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но
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