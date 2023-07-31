Увидеть визитные карточки города и оценить на вкус его кухню (еда и напитки включены)
Приглашаем раскрыть Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Вы полюбуетесь озером Провал, погуляете по парку Цветник и осмотрите знаменитые Бесстыжие ванны. Раскроете историю курорта и попробуете его гастрономические специалитеты. Всё это — в душевной компании!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с городом
Вы увидите все главные достопримечательности: озеро Провал, Эолову арфу, Бесстыжие ванны, грот Лермонтова и парк Цветник. А также старинную гостиницу Бристоль, Китайскую беседку и скульптуру Орёл. Мы расскажем, как зарождался и развивался Пятигорск, какие знаменитые люди в нём бывали и в чём его отличие от других городов страны.
Вкусный Пятигорск
В Пятигорске совершенно особенная кухня, сочетающая грузинские, армянские и русские традиции. Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия. Вы будете не только слушать, но и пробовать! В начале прогулки мы зайдём в старинную кондитерскую: выпьем кофе с вкуснейшими пирожными или тортом. В конце посетим грузинский ресторан или сыроварню на ваш выбор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы посетим 2 заведения: кондитерскую и ресторан/сыроварню на ваш выбор
- Фиксированные еда и напитки включены в стоимость. Кондитерская: кофе или чай, десерт на выбор. Ресторан: хачапури по-имеретински, фирменный салат Колхида, бокал красного вина. Или сыроварня (вместо ресторана): сырный сет, буратта на фокачче, бокал белого вина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кафе Эрмитаж
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Здравствуйте! Наша команда состоит из четырёх гидов. Мы коренные жители КМВ, влюблённые в родной регион, в каждую его гору и достопримечательность. Своими глазами видели, как развивался Пятигорск за последние 40 лет. С удовольствием поделимся с вами интересными фактами о городе и вкусно накормим.
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Озеро Провал
Природа и пейзажи
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