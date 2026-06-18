Приглашаем раскрыть Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Вы полюбуетесь озером Провал, погуляете по парку Цветник и осмотрите знаменитые Бесстыжие ванны. Раскроете историю курорта и попробуете его гастрономические специалитеты. Всё это — в душевной компании!
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Вы увидите все главные достопримечательности: озеро Провал, Эолову арфу, Бесстыжие ванны, грот Лермонтова и парк Цветник. А также старинную гостиницу Бристоль, Китайскую беседку и скульптуру Орёл. Мы расскажем, как зарождался и развивался Пятигорск, какие знаменитые люди в нём бывали и в чём его отличие от других городов страны.
Вкусный Пятигорск
В Пятигорске совершенно особенная кухня, сочетающая грузинские, армянские и русские традиции. Мы раскроем, что подавали на водах в стародавние времена и чем славится современная гастрономия. Вы будете не только слушать, но и пробовать! В конце прогулки мы зайдём в старинную кондитерскую: выпьем кофе с вкуснейшими пирожными или тортом.
Организационные детали
- Мы посетим кондитерскую (по желанию). Дополнительно оплачиваются кофе с десертом
- Возможно проведение экскурсии на автомобиле с доплатой 500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 486 туристов
Здравствуйте! Наша команда состоит из четырёх гидов. Мы коренные жители КМВ, влюблённые в родной регион, в каждую его гору и достопримечательность. Своими глазами видели, как развивался Пятигорск последние 40 лет. С удовольствием поделимся с вами интересными фактами о городе и вкусно накормим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В первый раз были в Пятигорске и ничего не знали об этом городе. Екатерина невероятный рассказчик! это человек, который очень любит место, в котором живет. Она обладает огромным багажом знаний
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В
Хочу сказать слова благодарности Екатерине за экскурсию, которая стала украшением нашей поездки.
Мне очень импонирует, когда гид живет тем, о чем говорит. Екатерина не просто прочитала информацию в интернете — она
Мне очень импонирует, когда гид живет тем, о чем говорит. Екатерина не просто прочитала информацию в интернете — она
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А
Спасибо Екатерине за прекрасную прогулку по Пятигорску: помимо рассказа-лекции, ответила на наши бесконечные вопросы) Увидели массу красивых мест, прошлись в комфортно темпе. Ну и отдельно хочется отметить, что Екатерина знает не только заученную информацию, но всякое-разное из таких сфер как история, так и нынешняя жизни Пятигорска)
+1
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Если кратко, то всё понравилось:) Ну а если вдаваться в подробности, то отмечу комфортный темп пешей экскурсии, доброжелательность Екатерины и интересную подачу материала. Было легко. Сложилось хорошее впечатление как от города, так и от его истории, реально было интересно слушать. Ну и погода конечно внесла свою лепту в общее впечатление;)
В общем мои самые искренние рекомендации.
В общем мои самые искренние рекомендации.
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Е
Экскурсия с Екатериной нам всем очень понравилась, даже дочке-подростку. Грамотно продуманный маршрут, интересный рассказ, обсуждение интересующих вопросов. Три часа пролетели незаметно
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Н
Огромное спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу Екатерине. Она не только провела чудесную экскурсию по Пятигорску, но была очень внимательна и заботлива о нас. С таким отношением даже проливной дождь не помешал нашим впечатлениям!
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