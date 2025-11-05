Пятигорск - город с уникальной атмосферой и богатой историей.
На экскурсии участники посетят знаковые места, такие как Вечный огонь, Домик Лермонтова и Озеро Провал. Увлекательные рассказы о Пушкине и Лермонтове позволят
На экскурсии участники посетят знаковые места, такие как Вечный огонь, Домик Лермонтова и Озеро Провал. Увлекательные рассказы о Пушкине и Лермонтове позволят
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты о Пятигорске
- 🏛 Знаковые достопримечательности
- 🎭 Связь с великими писателями
- 🗺 Увлекательный маршрут
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🎨 Культурное обогащение
Что можно увидеть
- Вечный огонь
- Памятник Ленину
- Домик Лермонтова
- Дача Эльзы
- Беседка «Эолова арфа»
- Бесстыжие ванны
- Озеро Провал
- Академическая галерея
- Китайская беседка
- Орёл - символ Пятигорска
- Театр оперетты
- Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова
- Вход в «Цветник» с памятником Кисе Воробьянинову
- Миниатюры известных мест Пятигорска
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Вечный огонь
- Памятник Ленину
- Домик Лермонтова
- Дачу Эльзы
- Беседку «Эолова арфа»
- Бесстыжие ванны
- Озеро Провал
- Академическую галерею
- Китайскую беседку
- Орла — символ Пятигорска
- Театр оперетты
- Лермонтовскую галерею
- Кофейню Гукасова
- Вход в «Цветник» с памятником Кисе Воробьянинову
- Миниатюры известных мест Пятигорска, вырезанные в камне
Вы узнаете:
- Какие места посещали Пушкин и Лермонтов
- Какие памятники героям Пятигорска можно увидеть в городе
- Где состоялась дуэль Лермонтова
- Как подняться на вершину Машука
- И многое другое
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
в понедельник и пятницу в 14:30, во вторник, среду и четверг в 17:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 14:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе здания Администрации
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:30, во вторник, среду и четверг в 17:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Пятигорске
Провёл экскурсии для 220 туристов
Господа, я руковожу туристической компанией с 2015 года. Мы с моими коллегами-гидами знаем все памятные и малопосещаемые достопримечательности Пятигорска, отражаем в экскурсиях-историях свой накопленный опыт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сокол
5 ноя 2025
Самая худшая экскурсия в моей жизни. Экскурсии не было как таковой, сомнительный сопровождающий с несвязной речью. Очень жаль своего времени.
Не ожидала, что такое может быть на трипстере, верила, что тут есть хоть минимальная гарантия качества.
Не ожидала, что такое может быть на трипстере, верила, что тут есть хоть минимальная гарантия качества.
Евгений
Ответ организатора:
Мы своей командой сделаем выводы, учтем замечание и постараемся не допускать ошибки, Спасибо!
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Гид не подготовлен к проведению экскурсий. Речь косноязычна и не поставлена, подбирает слова, забывает о чем говорил, прыгает по временам и датам без связи.
Допускал панибратские обращения к экскурсантам.
Историческим материалом владеет плохо либо не может его структурировано преподнести. Жалко потраченного времени и денег.
Ушли с экскурсии через полчаса в недоумении. Жалею, что оплатила в полном объёме некачественную услугу. Однозначно не рекомендую.
Допускал панибратские обращения к экскурсантам.
Историческим материалом владеет плохо либо не может его структурировано преподнести. Жалко потраченного времени и денег.
Ушли с экскурсии через полчаса в недоумении. Жалею, что оплатила в полном объёме некачественную услугу. Однозначно не рекомендую.
Евгений
Ответ организатора:
Дорогая Татьяна извините, что Вам не понравилась наша экскурсия, все замечания исправим и учтем в будущем!
Спасибо за Ваш отзыв.
Спасибо за Ваш отзыв.
Викторина
2 ноя 2025
Евгений (выбирали по отзывам) оправдал ожидания ПРЕКРАСНОГО ГИДА‼️Легко с ним, интересно, настроение держит на позитиве, спасибо за прекрасное настроение пребывания в вашем городе, ‼️‼️в первый день. ВСЕМ СОВЕТУЕМ‼️
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо за чудесный отзыв!
D
Dmitrii
28 окт 2025
Классно все показал, рассказал, провез на машине от точки до точки. Не смотря на дождь, экскурсия получилась очень интересной и красивой.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Дмитрий за высокую оценку
А
Анна
21 окт 2025
Емкая экскурсия. Прекрасный гид!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Анна за отзыв!
.
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Евгений великолепный гид. Хорошо знает город и любит его. Много новой интересной информации. Хороший рассказчик, заботился о комфорте группы. Всем рекомендую.
П
Подкопаева
17 окт 2025
Получила массу положительных эмоций от вечернего Пятигорска благодаря чувственному рассказу Евгения! Маршрут проложен грамотно: в горку мы ехали на машине, а пешая часть экскурсии всегда шла вниз (под горку), благодаря этому 2ч пролетели быстро.
Чувствуется что Евгений рассказывал про свой любимый город.
Приятный бонус от Евгения - отвез на автовокзал, тк я уезжала!
Чувствуется что Евгений рассказывал про свой любимый город.
Приятный бонус от Евгения - отвез на автовокзал, тк я уезжала!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова!
Мария
15 окт 2025
За 2,5 часа получили много положительных эмоций, посмотрели вечерний Пятигорск, прошли/проехали все знаковые места. Очень удачно, что некоторые подъемы проехали на комфортной машине, и остались силы на "впитывание" красоты))
Спасибо огромное Евгению за такой обзор, всем рекомендую посетить экскурсию!
Спасибо огромное Евгению за такой обзор, всем рекомендую посетить экскурсию!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Мария за честный отзыв!
Т
Татьяна
18 сен 2025
Понравилось. Чувствуется, что Евгений отлично знает и любит Пятигорск. А то, что экскурсия вечерняя, придаёт особый шарм.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Татьяна за отзыв,шарм в вечернем Пятигорске! Супер оценка!
C
Cветлана
18 сен 2025
Здравствуйте. Экскурсия понравилась. Спасибо Евгению. Омрачало то, что шёл дождь.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Светлана за Ваш отзыв!
Наталья
11 сен 2025
Большое спасибо за изумительную экскурсию! Прекрасная подача материала о городе, основных достопримечательностях. Очень комфортно продуман маршрут. Обязательно к посещению! Евгений местами с юмором преподносит скучные исторические события и факты. Спасибо большое!!! Желаю процветания и развития экскурсионной программы!
Евгений
Ответ организатора:
Огромное Спасибо Наталья за чудесный отзыв!
Н
Наталья
4 сен 2025
Спасибо за экскурсию по Пятигорску. Очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Светлана за отзыв, будем стараться для Вашего комфортного время провождения!
Марина
3 сен 2025
Все понравилось, спасибо!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо, за высокую оценку!
Л
Лидия
26 авг 2025
Благодарю Евгения за проведённую экскурсию по Пятигорску! Было очень интересно и увлекательно! Красивый город, с потрясающими видами на горы, содержательный рассказ Евгения, ну и конечно много красивых фотографий!!!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Лидия за Ваш отзыв!
Е
Елена
18 авг 2025
Очень понравилась обзорная экскурсия. Евгений провел по интересным местам и показал очень много достопримечательностей.
Спасибо за содержательный рассказ о Пятигорске Рекомендую однозначно 💯
Спасибо за содержательный рассказ о Пятигорске Рекомендую однозначно 💯
Евгений
Ответ организатора:
Огромное спасибо Елена за высокую оценку!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная и гастрономическая экскурсия по Пятигорску: история и вкус
Раскройте Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Полюбуйтесь озером Провал, парком Цветник и попробуйте местные специалитеты
Начало: У кафе Эрмитаж
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
6516 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательный Пятигорск
Прогулка в дружеской атмосфере по красивым историческим местам и старейшим улочкам города
Начало: В районе озера Провал
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
6001 ₽
7060 ₽ за всё до 6 чел.