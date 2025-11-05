С Сокол Самая худшая экскурсия в моей жизни. Экскурсии не было как таковой, сомнительный сопровождающий с несвязной речью. Очень жаль своего времени.

Не ожидала, что такое может быть на трипстере, верила, что тут есть хоть минимальная гарантия качества. Евгений Ответ организатора: Мы своей командой сделаем выводы, учтем замечание и постараемся не допускать ошибки, Спасибо!

Т Татьяна Гид не подготовлен к проведению экскурсий. Речь косноязычна и не поставлена, подбирает слова, забывает о чем говорил, прыгает по временам и датам без связи.

Допускал панибратские обращения к экскурсантам.

Историческим материалом владеет плохо либо не может его структурировано преподнести. Жалко потраченного времени и денег.

Ушли с экскурсии через полчаса в недоумении. Жалею, что оплатила в полном объёме некачественную услугу. Однозначно не рекомендую. Евгений Ответ организатора: Дорогая Татьяна извините, что Вам не понравилась наша экскурсия, все замечания исправим и учтем в будущем!

Спасибо за Ваш отзыв.

Викторина Евгений (выбирали по отзывам) оправдал ожидания ПРЕКРАСНОГО ГИДА‼️Легко с ним, интересно, настроение держит на позитиве, спасибо за прекрасное настроение пребывания в вашем городе, ‼️‼️в первый день. ВСЕМ СОВЕТУЕМ‼️ Евгений Ответ организатора: Спасибо за чудесный отзыв!

D Dmitrii Классно все показал, рассказал, провез на машине от точки до точки. Не смотря на дождь, экскурсия получилась очень интересной и красивой. Евгений Ответ организатора: Спасибо Дмитрий за высокую оценку

А Анна Емкая экскурсия. Прекрасный гид! Евгений Ответ организатора: Спасибо Анна за отзыв!

. Очень понравилась экскурсия. Евгений великолепный гид. Хорошо знает город и любит его. Много новой интересной информации. Хороший рассказчик, заботился о комфорте группы. Всем рекомендую.

П Подкопаева Получила массу положительных эмоций от вечернего Пятигорска благодаря чувственному рассказу Евгения! Маршрут проложен грамотно: в горку мы ехали на машине, а пешая часть экскурсии всегда шла вниз (под горку), благодаря этому 2ч пролетели быстро.

Чувствуется что Евгений рассказывал про свой любимый город.

Приятный бонус от Евгения - отвез на автовокзал, тк я уезжала! Евгений Ответ организатора: Спасибо за теплые слова!

Мария За 2,5 часа получили много положительных эмоций, посмотрели вечерний Пятигорск, прошли/проехали все знаковые места. Очень удачно, что некоторые подъемы проехали на комфортной машине, и остались силы на "впитывание" красоты))

Спасибо огромное Евгению за такой обзор, всем рекомендую посетить экскурсию! Евгений Ответ организатора: Спасибо Мария за честный отзыв!

Т Татьяна Понравилось. Чувствуется, что Евгений отлично знает и любит Пятигорск. А то, что экскурсия вечерняя, придаёт особый шарм. Евгений Ответ организатора: Спасибо Татьяна за отзыв,шарм в вечернем Пятигорске! Супер оценка!

C Cветлана Здравствуйте. Экскурсия понравилась. Спасибо Евгению. Омрачало то, что шёл дождь. Евгений Ответ организатора: Спасибо Светлана за Ваш отзыв!

Наталья Большое спасибо за изумительную экскурсию! Прекрасная подача материала о городе, основных достопримечательностях. Очень комфортно продуман маршрут. Обязательно к посещению! Евгений местами с юмором преподносит скучные исторические события и факты. Спасибо большое!!! Желаю процветания и развития экскурсионной программы! Евгений Ответ организатора: Огромное Спасибо Наталья за чудесный отзыв!

Н Наталья Спасибо за экскурсию по Пятигорску. Очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно. Евгений Ответ организатора: Спасибо Светлана за отзыв, будем стараться для Вашего комфортного время провождения!

Марина Все понравилось, спасибо! Евгений Ответ организатора: Спасибо, за высокую оценку!

Л Лидия Благодарю Евгения за проведённую экскурсию по Пятигорску! Было очень интересно и увлекательно! Красивый город, с потрясающими видами на горы, содержательный рассказ Евгения, ну и конечно много красивых фотографий!!! Евгений Ответ организатора: Спасибо Лидия за Ваш отзыв!