Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с Пятигорском.
За три часа можно увидеть романтичную Эолову арфу, загадочное озеро Провал и исторический парк "Цветник". Погружение в атмосферу города, где жил Лермонтов, оставит яркие впечатления. Узнайте, почему кофейня Гукасова так необычна и где снимали сцены из "12 стульев". Уникальная возможность увидеть Пятигорск в его истинном облике
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды с Машука
- 📚 История Лермонтова
- 🎥 Локации из «12 стульев»
- 🌿 Прогулка по парку «Цветник»
- 🏞️ Озеро Провал и его тайны
Что можно увидеть
- Эолова арфа
- Озеро Провал
- Парк «Цветник»
- Скульптура орла
- Китайская беседка
Описание экскурсии
За три часа вы увидите:
- Эолову арфу — романтичную беседку на склоне Машука, где ветер играет на струнах, а с высоты открывается потрясающий вид на город
- озеро Провал — таинственный бирюзовый водоём внутри горы, окутанный мифами и воспоминаниями о кинематографической классике
- парк «Цветник» — сердце Пятигорска, где гулял сам Лермонтов, а сегодня цветут клумбы и сохранилась атмосфера 19 века
- скульптуру орла — символ Кавказских Минеральных Вод, гордо венчающий Горячую гору
- китайскую беседку — уединённое место с панорамным видом
И, конечно, побываете в лермонтовских местах — среди тех самых улиц и домов, где жил, творил и окончил свой путь великий поэт.
Что вы узнаете
- Почему кофейня Гукасова имеет такую необычную форму
- Где именно снимали знаменитую сцену с Остапом Бендером у Провала и почему режиссёр выбрал это место
- Какие ещё локации из «12 стульев» можно найти в Пятигорске
- Почему был вызван на дуэль Лермонтов и можно ли было её избежать
Организационные детали
- Экскурсия проводится в комбинированном формате: пешком + на автомобиле Toyota Sequoia
- Цена указана за начало экскурсии в Пятигорске. За доплату могу забрать из любого города КМВ (по предварительной договорённости в личной переписке)
- Озеро Провал закрыто по понедельникам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 57 туристов
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
9 ноя 2025
Вчера посетили эту экскурсию. Несмотря на то, что часть нашей небольшой компании видела это во 2-й раз, нам все равно было очень интересно. Евгений мобильный и гибкий гид. Он легко
Ирина
19 окт 2025
Брали экскурсию на маленькую компанию, 3 девушки. Экскурсовод хорошо рассказывает, интересно, очень много фото/видео различных времен на месте, на котором находишься. Отвечает на все интересующие вопросы:)
Все основные локации, Пятигорск за 3 часа- отличный вариант для первого знакомства!
Спасибо!
А
Анастасия
22 сен 2025
Знакомство с городом Пятигорск прошло на высшем уровне! Комфортный автомобиль, доброжелательный гид Евгений показал самые знаковые места, красочно рассказал историю города! Очень необычно было увидеть достопримечательности в нынешнем обличии и сравнить с фотоархивом прошлых времен, который имеется у Евгения, и мысленно улетаешь на несколько столетий назад! Благодарны за отлично проведенную экскурсию!
Ж
Жарихина
23 авг 2025
Содержательно, много интересных исторических фактов. Машина на 6 чел., кондиционер в +36😄. Рекомендуем💪
М
Марина
20 авг 2025
Гид,Евгений, супер. Отвечает на все вопросы. Всë что хотели увидеть, увидели. Узнала много нового. Даже не к чему придраться. Спасибо огромное. Интересно, познавательно, супер.
Входит в следующие категории Пятигорска
