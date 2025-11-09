читать дальше подстроился под наш запрос, учел все наши пожелания, но в то же время сумел выполнить и свою « обязательную» программу. Его рассказ сопровождался показом исторических фотографий этих мест и видеоматериалом из фильма «12 стульев», который снимался в этих локациях, что также оживило и разнообразило наше маленькое «путешествие» во времени. Благодарим!

Рекомендуем!

Вчера посетили эту экскурсию. Несмотря на то, что часть нашей небольшой компании видела это во 2-й раз, нам все равно было очень интересно. Евгений мобильный и гибкий гид. Он легко