Железноводск – живописный курорт у подножия горы Железной. Самый уютный и зеленый среди городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Недаром Железноводск называют «зеленой жемчужиной» региона.
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями города и узнаете истории известных людей, бывавших здесь.
Описание экскурсииКурорт у подножия горы Железной Экскурсия пройдет по центру города, где вы увидите яркие Островские ванны, построенные в мавританском стиле. Посмотрите на здание железнодорожного вокзала. Посетите подворье Карповых — самую старую усадьбу в Железноводске, где провел свою последнюю ночь перед дуэлью М. Ю. Лермонтов. Далее вы поднимитесь в курортный парк, который раскинулся по склонам горы Железной. Прогуляетесь по аллеям парка и полюбуетесь архитектурными памятниками, такими как:
- дача Эмира Бухарского — еще один великолепный образец архитектуры в восточном стиле в Железноводске;
- Пушкинская Галерея, напоминающая дворец из стекла;
- Славяновский и Смирновский источники, где попробуете минеральную воду. Наш гид познакомит вас с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ванны Островского
- Ж/д вокзал
- Подворье И. Карпова
- ПАМ.М.Ю. Лермонтову
- Источник №1
- Бывшая дача эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Галерея Смирновских источников
- Каскадная лестница
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральный вход в парк «Цветник», пр. Кирова д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 14:20
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
П
Павел
3 июл 2025
Осмотрели очень много достопримечательностей, услышали историю Константиногорской крепости и Железноводска. Видели дачу эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, источники, пробовали минеральную воду. Гуляли по парку, спускались по каскадной лестнице (очень красиво!), отдохнули на берегу Курортного озера. Узнали про лакколиты, крутили яйцо желаний. Очень профессиональный, доброжелательный и знающий гид Денис, большое ему спасибо! Также спасибо водителю Виктору, поездка очень понравилась.
Е
Евгения
5 фев 2025
Достоинством Железноводска является парк с озером и естественной растительностью. В парке прекрасный водный партер. Кроме того парк украшает "Пушкинская галерея" - зал для концертов и выставок, украшенный по фасадам аллегорической
