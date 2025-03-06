Мы покажем вам Пятигорск во всей красе! Вы неспешно прогуляетесь по знаковым локациям, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок и подышите свежим воздухом. Узнаете, как появился курорт и в чём его уникальность. Поймёте, чем город привлекал Лермонтова, Есенина, Пушкина и других знаменитых людей прошлых столетий и почему в наши дни он всё так же притягателен.

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Описание экскурсии

На прогулке вы узнаете, как зарождался курорт, как здесь жили и лечились первые поселенцы и отдыхающие. Услышите, как развивается и чем живёт город сегодня. Попробуете три вида минеральной воды в Нарзанной галерее. И увидите:

«Эолову арфу» — беседку на склоне горы, где в 19 веке звучала музыка ветра

— беседку на склоне горы, где в 19 веке звучала музыка ветра Академическую галерею — здесь был первый питьевой бювет Пятигорска и собиралось всё водяное общество

— здесь был первый питьевой бювет Пятигорска и собиралось всё водяное общество Ванны с минеральной водой под открытым небом, которые 200 лет назад прозвали бесстыжими

под открытым небом, которые 200 лет назад прозвали бесстыжими Китайскую беседку на вершине Горячей горы, с которой открывается великолепный вид на Машук, Бештау и Эльбрус

на вершине Горячей горы, с которой открывается великолепный вид на Машук, Бештау и Эльбрус Парк Цветник — излюбленное место отдыха горожан и приезжих как 200 лет назад, так и в наши дни

— излюбленное место отдыха горожан и приезжих как 200 лет назад, так и в наши дни Кофейню Гукасова — старинное здание, которое построил местный кондитер

А ещё — загадочное озеро Провал с бирюзовой водой, грот Лермонтова, Емануелевский парк с тенистыми тропинками и видовыми площадками, скульптуру «Орёл, терзающий змею» с захватывающей легендой и многое другое.

Организационные детали