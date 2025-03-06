Мы покажем вам Пятигорск во всей красе! Вы неспешно прогуляетесь по знаковым локациям, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок и подышите свежим воздухом. Узнаете, как появился курорт и в чём его уникальность.
Поймёте, чем город привлекал Лермонтова, Есенина, Пушкина и других знаменитых людей прошлых столетий и почему в наши дни он всё так же притягателен.
Поймёте, чем город привлекал Лермонтова, Есенина, Пушкина и других знаменитых людей прошлых столетий и почему в наши дни он всё так же притягателен.
Описание экскурсии
На прогулке вы узнаете, как зарождался курорт, как здесь жили и лечились первые поселенцы и отдыхающие. Услышите, как развивается и чем живёт город сегодня. Попробуете три вида минеральной воды в Нарзанной галерее. И увидите:
- «Эолову арфу» — беседку на склоне горы, где в 19 веке звучала музыка ветра
- Академическую галерею — здесь был первый питьевой бювет Пятигорска и собиралось всё водяное общество
- Ванны с минеральной водой под открытым небом, которые 200 лет назад прозвали бесстыжими
- Китайскую беседку на вершине Горячей горы, с которой открывается великолепный вид на Машук, Бештау и Эльбрус
- Парк Цветник — излюбленное место отдыха горожан и приезжих как 200 лет назад, так и в наши дни
- Кофейню Гукасова — старинное здание, которое построил местный кондитер
А ещё — загадочное озеро Провал с бирюзовой водой, грот Лермонтова, Емануелевский парк с тенистыми тропинками и видовыми площадками, скульптуру «Орёл, терзающий змею» с захватывающей легендой и многое другое.
Организационные детали
- Обратите внимание: по понедельникам вход к озеру Провал закрыт
- Мы пройдём пешком около 2,5 км
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и среду в 10:00, 12:00 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 11:30 и 17:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 10:00, 12:00 и 17:00, во вторник и четверг в 10:00, 11:30 и 17:00, в пятницу в 09:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 783 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и физическим возможностям путешественников. ИндивидуальноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
6 мар 2025
Спасибо Евгении за экскурсию! Так получилось, что я была одна, и экскурсия была индивидуальной. Очень понравился маршрут - по знаковым местам на свежем воздухе. Не было ощущения перегрузки от информации.
Рекомендую!
Рекомендую!
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