Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.
Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.
Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.
Описание экскурсии
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.
Крепость, монастырь, водопады и не только
Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Важная информация:• Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Ледники Колка и Майли
- Даргавский некрополь
- Дзивгисская наскальная крепость XIV века
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Мидаграбинские водопады
- Тропа чудес
- Кадаргаванский каньон
- Башни Курта и Тага "Скифский акинак" и "Зеркальный барс"
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Даргавский некрополь - 100 р. с человека,
- Входные билеты на Тропу чудес - 100 р. с человека
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии по договоренности
- Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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