1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55555 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия: в гости к аланам
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 22 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Северная Осетия: Прикоснуться к истории
Начало: Города Кавказских Минеральных Вод, забираем по адр
Расписание: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: в 7:30 по выходным
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Пятигорска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
63005 040₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
- ВВилюк1 июня 2024Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
- ООльга30 мая 2024Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ИИрина30 мая 2024Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ЭЭлина27 мая 2024Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
- ААнастасия27 мая 2024Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
- ММария27 мая 2024У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
- ЮЮлия20 мая 2024Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
- ЕЕлена19 мая 2024Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
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