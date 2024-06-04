Экскурсии в Северную Осетию из Пятигорска

Найдено 37 экскурсий в категории «Северная Осетия» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200 за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Заповедный край Цейского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Мини-группа
14 часов
22 отзыва
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55555 000 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400 за человека
Северная Осетия: в гости к аланам
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия: в гости к аланам
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 22 490 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
«Золотое кольцо» Северной Осетии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
48 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Северная Осетия: Прикоснуться к истории
Индивидуальная
10 часов
Северная Осетия: Прикоснуться к истории
Начало: Города Кавказских Минеральных Вод, забираем по адр
Расписание: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Мини-группа
14 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: в 7:30 по выходным
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
6 000 за человека
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Пятигорска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
63005 040 за человека
Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Индивидуальная
14 часов
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 30 000 за всё до 6 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
  • В
    Вилюк
    1 июня 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации
  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
    читать дальше

    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
    читать дальше

    общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал так же о бытовом, культуре. Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо! За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;) Спасибо Станиславу✨

    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
    читать дальше

    и фотографии. Я очень долго буду еще под впечатлением от этой поездки. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Георгий вы замечательный гид!!!!!

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
    читать дальше

    бонусы от гида н маршруте. Интересный материал на локациях. Вкуснейший обед с осетинскими пирогами. Друзья, берите эту экскурсию! Ни секунды не пожалеете! 13 часов, как на одном дыхании!!!!

    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Северная Осетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  2. Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
  3. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
  4. Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
  5. Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Северная Осетия" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 2 700 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 933 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 37 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Северная Осетия», 933 ⭐ отзыва, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам