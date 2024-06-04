🚗 На машине Групповая 13 часов 259 отзывов Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края Начало: У вашего отеля в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 71 отзыв Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места Начало: По адресу вашего проживания Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Мини-группа 12 часов 3 отзыва Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска) Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках Начало: От места вашего проживания в Пятигорске Расписание: ежедневно в 06:00 5350 5 083 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели Начало: От вашего места проживания 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 13 часов 9 отзывов Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе Начало: Заберём прямо из дома Расписание: ежедневно в 06:00 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 13 отзывов Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь Начало: С вашего отеля 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком 17 400 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Пятигорска - в Северную Осетию Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день Начало: У вашего отеля в Пятигорске 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Из Пятигорска - в горную Осетию Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках 30 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска) Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп... 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Заповедный край Цейского ущелья Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг Начало: В городе Пятигорске 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 4 отзыва Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов Начало: По вашему адресу в Пятигорске Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 14 часов 331 отзыв Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за человека

Мини-группа 14 часов 22 отзыва Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона Начало: Место вашего проживания в Пятигорске Расписание: Ежедневно в 6:15 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 2 отзыва Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь Начало: от места вашего проживания в городах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 13 часов 2 отзыва Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 5555 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🛣 Джиппинг Мини-группа 13 часов 120 отзывов Путешествие по Северной Осетии: история и природа Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории Начало: Место вашего проживания Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Мини-группа 13 часов 1 отзыв Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска Увидеть все самые красивые места Республики Начало: В Пятигорске 6750 5 400 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Северная Осетия: в гости к аланам Начало: Место вашего проживания Расписание: Ежедневно от 22 490 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00 от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 14 часов 1 отзыв «Золотое кольцо» Северной Осетии Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 48 отзывов Цейское ущелье и купание в термальном источнике Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23 Расписание: Суббота в 06:30 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 12 часов 3 отзыва Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 5 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 9 отзывов Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 11 часов 4 отзыва Из Пятигорска - в Северную Осетию Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе Начало: У места вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды Начало: По вашему месту проживания 25000 22 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 5% скидка Индивидуальная 8 часов Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су Начало: У вашего отеля 16050 15 248 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске Расписание: в субботу в 06:30 2 700 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов Северная Осетия: Прикоснуться к истории Начало: Города Кавказских Минеральных Вод, забираем по адр Расписание: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас. от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника Начало: У вашего отеля Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00 6000 5 400 ₽ за человека

Мини-группа 14 часов Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья Начало: По договоренности с гидом Расписание: в 7:30 по выходным 6 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Пятигорска) Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска) Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 6300 5 040 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике Начало: У вашего отеля 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00. от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.