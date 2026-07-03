Экскурсия из Пятигорска в Северную Осетию предлагает уникальную возможность увидеть знаменитый «Город мёртвых» с его древними склепами, побывать в живописном Кармадонском ущелье и насладиться видами на ледники Колка и Майли.
Путешественники также посетят Аланский мужской монастырь и узнают легенды о башне братьев Курта и Тага. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона
Путешественники также посетят Аланский мужской монастырь и узнают легенды о башне братьев Курта и Тага. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Исторические памятники
- 📜 Легенды и истории
- 🕌 Высокогорный монастырь
- 🚙 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре также можно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, путешествие может быть ограничено из-за снега, но всё же возможно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гизельдонское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Некрополь Даргавс
- Качели над обрывом
- Башня братьев Курта и Тага
- Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость
Описание экскурсии
Дорога в одну сторону займёт около 3 часов.
- Гизельдонское ущелье
- Кармадонское ущелье. Считается одним из самых живописных на Кавказе. Главное украшение ущелья — ледники Колка и Майли. Именно это место привлекло съёмочную группу Сергея Бодрова, которая впоследствии погибла.
- Некрополь Даргавс, или «Город мёртвых». Здесь вы увидите целых 95 склепов возрастом 700 лет! На усыпальнице начертано обращение к потомкам: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы»…
- Качели над обрывом с видами на Фиагдонское ущелье на высоте 1600 метров
- Башня братьев Курта и Тага. Мы расскажем вам легенды, связанные с этими братьями.
- Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России
- Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений, возведённых во времена Средневековья. О нём ходит множество легенд, которые вы также услышите.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
Дополнительные расходы:
- Вход в Даргавс — 100 руб.
- Питание в национальном кафе — средний чек 500 руб.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4062 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело».
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло с погодой, а ещё больше с гидом. Григорий в увлекательной форме рассказал множество интересных фактов о местах на маршруте, посоветовал места для шикарных фотографий и где купить лучшие сувениры. Путешествие прошло в комфортабельном автомобиле. Спасибо большое за отличный день!
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Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше посмотреть другие варианты, здесь больше про гостеприимство и про красоту. Гид Андрей рассказывал интересные
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С
изначально заказала билет слишком поздно, но для меня все равно нашли гида. Артур замечательно всё рассказал, был обходительным и чутким. ему я очень благодарна за этот день
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Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые сопровождались интересной историей места. Всё было строго по программе, пунктуально, без задержек. Много свободного времени на локациях для самостоятельного осмотра.
+2
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Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но этот день был крайне мерзким по погоде: ливень, высокая туманность и, как следствие, практически нулевая видимость.
По сей день я с долей грусти вспоминаю этот тур и планирую его повторить по возвращении обратно🏔️
По сей день я с долей грусти вспоминаю этот тур и планирую его повторить по возвращении обратно🏔️
+2
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Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность в пути, внимателтное отношение к нам. Он все время рассказывал. Информация была интересной. Мне
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