Экскурсия из Пятигорска в Северную Осетию предлагает уникальную возможность увидеть знаменитый «Город мёртвых» с его древними склепами, побывать в живописном Кармадонском ущелье и насладиться видами на ледники Колка и Майли.



Путешественники также посетят Аланский мужской монастырь и узнают легенды о башне братьев Курта и Тага. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре также можно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, путешествие может быть ограничено из-за снега, но всё же возможно для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.