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Из Пятигорска - в Северную Осетию

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя уникальные природные и исторические достопримечательности Северной Осетии
Экскурсия из Пятигорска в Северную Осетию предлагает уникальную возможность увидеть знаменитый «Город мёртвых» с его древними склепами, побывать в живописном Кармадонском ущелье и насладиться видами на ледники Колка и Майли.

Путешественники также посетят Аланский мужской монастырь и узнают легенды о башне братьев Курта и Тага. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона
4.8
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📜 Легенды и истории
  • 🕌 Высокогорный монастырь
  • 🚙 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре также можно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, путешествие может быть ограничено из-за снега, но всё же возможно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию

Что можно увидеть

  • Гизельдонское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Некрополь Даргавс
  • Качели над обрывом
  • Башня братьев Курта и Тага
  • Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость

Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт около 3 часов.

  • Гизельдонское ущелье
  • Кармадонское ущелье. Считается одним из самых живописных на Кавказе. Главное украшение ущелья — ледники Колка и Майли. Именно это место привлекло съёмочную группу Сергея Бодрова, которая впоследствии погибла.
  • Некрополь Даргавс, или «Город мёртвых». Здесь вы увидите целых 95 склепов возрастом 700 лет! На усыпальнице начертано обращение к потомкам: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы»…
  • Качели над обрывом с видами на Фиагдонское ущелье на высоте 1600 метров
  • Башня братьев Курта и Тага. Мы расскажем вам легенды, связанные с этими братьями.
  • Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России
  • Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений, возведённых во времена Средневековья. О нём ходит множество легенд, которые вы также услышите.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Дополнительные расходы:

  • Вход в Даргавс — 100 руб.
  • Питание в национальном кафе — средний чек 500 руб.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4062 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело».
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А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло с погодой, а ещё больше с гидом. Григорий в увлекательной форме рассказал множество интересных фактов о местах на маршруте, посоветовал места для шикарных фотографий и где купить лучшие сувениры. Путешествие прошло в комфортабельном автомобиле. Спасибо большое за отличный день!
3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло
3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло
3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло
3 июля посетили Северную Осетию. Маршрут проходил по живописным и страшно красивым местам. Нам очень повезло
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Рябова
Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше посмотреть другие варианты, здесь больше про гостеприимство и про красоту. Гид Андрей рассказывал интересные
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факты, легенды, конечно же рассказывал про места, но всё таки экскурсия больше про душевность. С незнакомыми ребятами вы сразу подружитесь, никто не оставит вас в одиночестве, даже если путешествуете один (одна). Мы увидели потрясающие места, вкусно покушали по дороге, все наши прихоти по остановкам так же исполнялись. На обратном пути мы слушали музыку и болтали. Этот день смело можно отнести в копилку одних из лучших и запоминающихся дней в жизни 🏔️

Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше
Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше
Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше
Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше
Огромное спасибо за экскурсию всей команде🙏🏼 Сразу хочется сказать, если вы ожидаете историческую экскурсию, вам лучше
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С
изначально заказала билет слишком поздно, но для меня все равно нашли гида. Артур замечательно всё рассказал, был обходительным и чутким. ему я очень благодарна за этот день
изначально заказала билет слишком поздно, но для меня все равно нашли гида. Артур замечательно всё рассказал,
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Анастасия
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые сопровождались интересной историей места. Всё было строго по программе, пунктуально, без задержек. Много свободного времени на локациях для самостоятельного осмотра.
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые+2
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
Очень понравилась экскурсия. Проводил её гид Милан. Насыщенная программа, комфортное и безопасное вождение, красивые локации, которые
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Алина
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но этот день был крайне мерзким по погоде: ливень, высокая туманность и, как следствие, практически нулевая видимость.

По сей день я с долей грусти вспоминаю этот тур и планирую его повторить по возвращении обратно🏔️
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но+2
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
Места, которые посетили — невероятные! Гид Станислав оказался потрясающим рассказчиком и эрудированным человеком в целом; но
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Ирина
Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность в пути, внимателтное отношение к нам. Он все время рассказывал. Информация была интересной. Мне
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трудно оценить, насколько эта информация была исчерпывающей, а знания экскурсовода полными. Но он не молчал в дороге, рассказывал обо всех обьектах какую- то информацию. В том числе о тех, что просто проезжали мимо. Было душевно. Несмотря на не самую лучшую погоду (не удалось увидетт вершинв гор) ущелья впечатляют. Дорога легкая. Обед в кафе вкусный. (Но я обожаю осетинские пироги) Обслуживание в кафе на скорости света. Все свежее. Поездку рекомендую. Николай- молодец! Пофоткал классно меня. Но фотки выложу без себя

Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность
Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность
Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность
Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность
Николай- наш водитель и гид был очень предупредмтельным, вежливым и заботливым. СПАСИБО ему огромное за безопасность
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