Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе
Тот самый «Город мёртвых» с октрыточными видами, то самое Кармадонское ущелье, забравшее жизни съёмочной группы Сергея Бодрова… Та самая Осетия! Мы отправляемся в удивительный регион.
Его природа и история поражают не только путешественников, но и творцов — поэтому на нашем пути мы встретим несколько любопытных арт-объектов.
Его природа и история поражают не только путешественников, но и творцов — поэтому на нашем пути мы встретим несколько любопытных арт-объектов.
Ближайшие даты:
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27
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт около 3 часов.
- Гизельдонское ущелье
- Кармадонское ущелье. Считается одним из самых живописных на Кавказе. Главное украшение ущелья — ледники Колка и Малли. Именно это место привлекло съёмочную группу Сергея Бодрова, которая впоследствии погибла.
- Некрополь Даргавс, или «Город мёртвых». Здесь вы увидите целых 95 склепов возрастом 700 лет! На усыпальнице начертано обращение к потомкам: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы»…
- Дорога жизни «Кахтисар». Проходит по Кобанскому ущелью. Она была построена для сохранения жизнедеятельности местного народа после схода ледника Колка.
- Мидаграбинские водопады. Водопадов в ущелье насчитывают около 50! Самый популярный — Большой Зейгалан, что в переводе означает «падающая лавина». Его высота достигает более 700 метров — он входит в список крупнейших водопадов Европы. Белоснежные ледники, скалы, реки и горное озеро — это то, что мы увидим в Мидаграбинском ущелье, помимо водопадов.
- Меч короля Артура — арт-объект внушительного размера на фоне ущелья
- Качели над обрывом с видами на Фиагдонское ущелье на высоте 1600 метров
- Башня братьев Курта и Тага. Мы расскажем вам легенды, связанные с этими братьями.
- Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России
- Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений, возведённых во времена Средневековья. О нём ходит множество легенд, которые вы также услышите.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
Дополнительные расходы:
- Вход в Даргавс — 100 руб.
- Питание в национальном кафе — средний чек 500 руб.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 999 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело». А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)
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