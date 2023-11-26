Из Пятигорска - в Северную Осетию

Групповая экскурсия в Пятигорске

Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе

Тот самый «Город мёртвых» с октрыточными видами, то самое Кармадонское ущелье, забравшее жизни съёмочной группы Сергея Бодрова… Та самая Осетия! Мы отправляемся в удивительный регион.

Его природа и история поражают не только путешественников, но и творцов — поэтому на нашем пути мы встретим несколько любопытных арт-объектов.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Ближайшие даты:
26
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт около 3 часов.

  • Гизельдонское ущелье
  • Кармадонское ущелье. Считается одним из самых живописных на Кавказе. Главное украшение ущелья — ледники Колка и Малли. Именно это место привлекло съёмочную группу Сергея Бодрова, которая впоследствии погибла.
  • Некрополь Даргавс, или «Город мёртвых». Здесь вы увидите целых 95 склепов возрастом 700 лет! На усыпальнице начертано обращение к потомкам: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы»…
  • Дорога жизни «Кахтисар». Проходит по Кобанскому ущелью. Она была построена для сохранения жизнедеятельности местного народа после схода ледника Колка.
  • Мидаграбинские водопады. Водопадов в ущелье насчитывают около 50! Самый популярный — Большой Зейгалан, что в переводе означает «падающая лавина». Его высота достигает более 700 метров — он входит в список крупнейших водопадов Европы. Белоснежные ледники, скалы, реки и горное озеро — это то, что мы увидим в Мидаграбинском ущелье, помимо водопадов.
  • Меч короля Артура — арт-объект внушительного размера на фоне ущелья
  • Качели над обрывом с видами на Фиагдонское ущелье на высоте 1600 метров
  • Башня братьев Курта и Тага. Мы расскажем вам легенды, связанные с этими братьями.
  • Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России
  • Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений, возведённых во времена Средневековья. О нём ходит множество легенд, которые вы также услышите.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Дополнительные расходы:

  • Вход в Даргавс — 100 руб.
  • Питание в национальном кафе — средний чек 500 руб.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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