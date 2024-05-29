Вы проедете по одной из самых живописных дорог в России, посетите множество смотровых площадок, отведаете местную Балкарскую и Карачаевскую кухню. А еще мы посетим Долину нарзанов, где попробуем 17 минеральных природных источников.
Описание экскурсииОтправляйтесь в незабываемое путешествие по одному из самых живописных маршрутов России — к урочищу Джилы-Су, расположенному у подножия величественного Эльбруса. Вас ждут захватывающие горные пейзажи, целебные минеральные источники, бурные водопады. Программа экскурсии:• живописная дорога через горные ущелья — путь пролегает через Хасаутское, Харбазское и Малкинское ущелья, где вас ждут потрясающие виды на заснеженные вершины, альпийские луга и стремительные горные реки;
- остановки на лучших смотровых площадках, откуда открываются панорамы Главного Кавказского хребта;
- плато Шаджатмаз — отсюда виден весь двуглавый великан Эльбрус;
- Долина Нарзанов — уникальное место, где мы попробуем 17 минеральных источников, каждый из которых имеет свой вкус и целебные свойства;
- дикие нарзанные ванны — в одном из уголков урочища вы сможете принять натуральную нарзанную ванну, купель с минеральной водой, насыщенной полезными элементами;
- скалы Аватары — загадочные каменные изваяния, напоминающие декорации из фантастических фильмов;
- три водопада Джилы-Су — мощные потоки, низвергающиеся с горных уступов.
Ежедневно время: по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато шаджатмаз
- Эльбрус
- Долина нарзанов
- Скалы Аватары
- Харбазское ущелье
- Хасаутское ущелье
- Малкинское ущелье урочище Джилы-су
- Минеральные природные источники
- 3 водопада
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные маршруты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно время: по договорённости
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
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