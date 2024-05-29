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Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России

По живописной дороге к источникам нарзана: индивидуальная экскурсия в Пятигорск
Вы проедете по одной из самых живописных дорог в России, посетите множество смотровых площадок, отведаете местную Балкарскую и Карачаевскую кухню. А еще мы посетим Долину нарзанов, где попробуем 17 минеральных природных источников.
5
1 отзыв
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России

Описание экскурсии

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по одному из самых живописных маршрутов России — к урочищу Джилы-Су, расположенному у подножия величественного Эльбруса. Вас ждут захватывающие горные пейзажи, целебные минеральные источники, бурные водопады. Программа экскурсии:• живописная дорога через горные ущелья — путь пролегает через Хасаутское, Харбазское и Малкинское ущелья, где вас ждут потрясающие виды на заснеженные вершины, альпийские луга и стремительные горные реки;
  • остановки на лучших смотровых площадках, откуда открываются панорамы Главного Кавказского хребта;
  • плато Шаджатмаз — отсюда виден весь двуглавый великан Эльбрус;
  • Долина Нарзанов — уникальное место, где мы попробуем 17 минеральных источников, каждый из которых имеет свой вкус и целебные свойства;
  • дикие нарзанные ванны — в одном из уголков урочища вы сможете принять натуральную нарзанную ванну, купель с минеральной водой, насыщенной полезными элементами;
  • скалы Аватары — загадочные каменные изваяния, напоминающие декорации из фантастических фильмов;
  • три водопада Джилы-Су — мощные потоки, низвергающиеся с горных уступов.

Ежедневно время: по договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато шаджатмаз
  • Эльбрус
  • Долина нарзанов
  • Скалы Аватары
  • Харбазское ущелье
  • Хасаутское ущелье
  • Малкинское ущелье урочище Джилы-су
  • Минеральные природные источники
  • 3 водопада
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительные маршруты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно время: по договорённости
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
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