Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день

Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками

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Джилы-Су — курортная местность рядом с Эльбрусом. К ней ведёт одна из самых красивых дорог в стране.

От её горных видов и цветущих альпийских лугов вздрагивает сердце! Наш опытный гид-водитель покажет все самые интересные места по пути: водопады, скалы, ущелья и минеральные источники. А ещё вы заедете в экодеревню c альпаками, где можно их погладить, обнять и покормить.
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
Урочище Джилы-Су и деревня альпак за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Джилы-Су и окрестности

Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Кисловодской астрономической станции и посидите на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Впечатлитесь скалами Аватара, увидите гору Тузлук и 3 водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су. А также посетите целебные источники, расположенные среди высоких холмов: узнаете о свойствах местной воды и оцените её на вкус.

Деревня альпак

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Раскроете, почему их шерсть так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Сможете погладить и даже обнять этих милых животных, сфотографироваться с ними, угостить их яблоками и морковкой. Особенно хорошо они ладят с детьми!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • Вас будет сопровождать опытный водитель-гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: долина Нарзанов — 100 руб., Джилы-Су — 100 руб, деревня Альпак — 500 руб.
  • По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов КМВ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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