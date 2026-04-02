Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Джилы-Су — курортная местность рядом с Эльбрусом. К ней ведёт одна из самых красивых дорог в стране.
От её горных видов и цветущих альпийских лугов вздрагивает сердце! Наш опытный гид-водитель покажет все самые интересные места по пути: водопады, скалы, ущелья и минеральные источники. А ещё вы заедете в экодеревню c альпаками, где можно их погладить, обнять и покормить.
Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Кисловодской астрономической станции и посидите на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». Впечатлитесь скалами Аватара, увидите гору Тузлук и 3 водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су. А также посетите целебные источники, расположенные среди высоких холмов: узнаете о свойствах местной воды.
Деревня альпак
В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Раскроете, почему их шерсть так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Сможете погладить и даже обнять этих милых животных, сфотографироваться с ними, угостить их яблоками и морковкой. Особенно хорошо они ладят с детьми!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Джилы-Су — 100 ₽, национальный парк — 200 ₽, въезд на водопад — 100 ₽, Деревня альпак (по желанию) — 700 ₽ за чел.
По запросу мы можем организовать поездку из других городов КМВ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1164 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Горшкова
Очень интересная и впечатляющая экскурсия. Спасибо нашему гиду Роману за отлично проведённое время. Всё было на высоте: и природа, и водопады, а альпаки вообще чудесные. Впечатлений море!!! Планируем купить тур и также прекрасно отдохнуть. ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нашей семьи за вашу работу, которая доставляет туристам массу впечатлений!!! Роман и Людмила успехов Вам в работе!!!
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Ю
Юлия
Ездили в экскурсию 2 апреля, с Романом. Нам очень повезло, и с погодой, и с экскурсоводом. Так здорово в первый раз увидеть Эльбрус и Приэльбрусье с человеком, который влюблен в читать дальшеуменьшить
эти горы и замечательно о них рассказывает. Дорога комфортная, виды захватывают, дочь очаровалась альпаками и мини-барашками, а мы очаровались горами, ущельями и водопадами. Всем рекомендую, Роман - очень тактичный, внимательный и увлеченный человек. Благодаря этой экскурсии я знаю, что ещё вернусь к Эльбрусу.
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Юлия
ВЕЛИКОЛЕПНО! ВСЕ! Кожей почувствовали мощь потока водопадов, отведали вкуснейших хычин, наобнимались с альпаками и покормили сусликов! Набрали воды из источников и прихватили с собой местных сладостей, прогулялись вдоль скал - аватаров. читать дальшеуменьшить
Отдельное спасибо гиду Роману!!! Благодаря его тонкому чутью везде застали чудесную погоду. Поверьте, нужно просто довериться! Отдельно хочу отметить его чувство юмора и умение сделать путешествие незабываемым, комфортным, безопасным, насыщенным впечатлениями! Ещё раз спасибо! Ооооооочень рекомендую! Настоятельно))) Ребята, процветания вам и голодных до эмоций путешественников! Продолжайте знакомить нас с красотами вашего края!
+1
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Ольга
Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, читать дальшеуменьшить
Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!
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Алсу
Экскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечал. Интересный и тактичный собеседник. Абсолютно ничего не навязывал, предлагал лучшие локации по маршруту. Очень аккуратный водитель. Нашёл общий язык с нашим сыном. Хотя он у нас большой каприза. Обедали в очень интересном месте, там были очень вкусные хычины и шикарный авторский чай.
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T
Tatiana
Очень красивая природа, потрясающие виды, мы увидели водопады, попробовали Нарзан, бьющий из скважины, сделали огромное количество фото, погладили альпак, узнали новую информацию о регионе и не только. Комфортное путешествие с массой положительных эмоций. Спасибо Роману за этот чудесный день.
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