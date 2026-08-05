Проникнитесь величием и загадочностью Кавказа в удивительном приключении в урочище Джилы-Су! В этом путешествии вы откроете для себя красоту водопадов и неприступных гор, восхититесь скалами-аватарами, побываете на целебном источнике и попробуете блюда местной кухни. Приготовьтесь, эта поездка заставит ваше сердце биться быстрее!

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Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.

Долина нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.

Гора Тузлук. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.

Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.

Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!

Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.

«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.

Обед в национальном стиле. Конечно же, наша поездка не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.

Организационные детали

Продолжительность поездки является ориентировочной и зависит от дорожной ситуации, погодных условий, темпа группы и других факторов. Время указано с запасом на возможные форс-мажорные обстоятельства

На источниках есть женское, мужское и общее время для купания. К сожалению, мы не можем гарантировать, что попадём в нужный промежуток по времени

Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Patriot или Toyota. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа

В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание

Отдельно оплачивается:

— питание (600-700 ₽ это цена среднего чека),

— экосбор в Долине нарзанов (500 ₽, детям до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы

— экосбор в урочище Джилы-Су — 400 ₽ за чел.

— экосбор на Скалы-Аватары — 150 ₽ за чел.

— экосбор на водопад Каракая Су — 200 ₽ за чел.

Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам.