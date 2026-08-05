Описание экскурсии
Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.
Долина нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.
Гора Тузлук. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.
Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.
Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!
Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.
«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.
Обед в национальном стиле. Конечно же, наша поездка не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.
Организационные детали
- Продолжительность поездки является ориентировочной и зависит от дорожной ситуации, погодных условий, темпа группы и других факторов. Время указано с запасом на возможные форс-мажорные обстоятельства
- На источниках есть женское, мужское и общее время для купания. К сожалению, мы не можем гарантировать, что попадём в нужный промежуток по времени
- Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Patriot или Toyota. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа
- В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание
Отдельно оплачивается:
— питание (600-700 ₽ это цена среднего чека),
— экосбор в Долине нарзанов (500 ₽, детям до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
— экосбор в урочище Джилы-Су — 400 ₽ за чел.
— экосбор на Скалы-Аватары — 150 ₽ за чел.
— экосбор на водопад Каракая Су — 200 ₽ за чел.
Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Расул не только показал местные красоты, но и рассказал много интересной информации об истории этих мест и
Спасибо огромное нашему гиду Рамазану (УАЗ 032), это потрясающий человек знающий историю, легенды и вообще все что касается тематики экскурсии, Ставропольского края, КЧР
Гид Адам рассказал очень много интересных фактов, все показывал, слушать было приятно)
Поездка понравилась, всем рекомендую!