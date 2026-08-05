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Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска

Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Проникнитесь величием и загадочностью Кавказа в удивительном приключении в урочище Джилы-Су! В этом путешествии вы откроете для себя красоту водопадов и неприступных гор, восхититесь скалами-аватарами, побываете на целебном источнике и попробуете блюда местной кухни. Приготовьтесь, эта поездка заставит ваше сердце биться быстрее!
4.7
137 отзывов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.

Долина нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.

Гора Тузлук. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.

Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.

Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!

Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.

«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.

Обед в национальном стиле. Конечно же, наша поездка не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Продолжительность поездки является ориентировочной и зависит от дорожной ситуации, погодных условий, темпа группы и других факторов. Время указано с запасом на возможные форс-мажорные обстоятельства
  • На источниках есть женское, мужское и общее время для купания. К сожалению, мы не можем гарантировать, что попадём в нужный промежуток по времени
  • Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Patriot или Toyota. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа
  • В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание

Отдельно оплачивается:

— питание (600-700 ₽ это цена среднего чека),
— экосбор в Долине нарзанов (500 ₽, детям до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
— экосбор в урочище Джилы-Су — 400 ₽ за чел.
— экосбор на Скалы-Аватары — 150 ₽ за чел.
— экосбор на водопад Каракая Су — 200 ₽ за чел.
Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам.

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8220 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший гид - Артур, влюбил не только в Кавказ, но и в себя! Поездка была
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сплошным удовольствием, очень комфортно, приятно и душевно! С удовольствием бы посетили еще и не один раз, от таких видов невозможно устать, хочется возвращаться снова и снова, особенно в такой приятной компании!
Уже ждем нашу следующую поездку с Артуром!

Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший+1
Безумно классная экскурсия! Получили кучу эмоций, незабываемых впечатлений, красивых видов, фотографий и вообще всего! Самый лучший
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А
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!

Гид Расул не только показал местные красоты, но и рассказал много интересной информации об истории этих мест и
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населяющих их народов, а также провел нас в непопулярные локации.

Больше всего нас поразили водопады Султан, с резвящимися неподалёку сусликами, и Каракая Су - невероятная мощь горного водопада и реки Малка.

Из-за густого тумана некоторые локации мы не посетили, но Расул сразу подстроил маршрут и показал другие, не менее завораживающие места, где можно полюбоваться горами, ущельями и водопадами. Одно из таких мест "язык Троля", вид с него открывается особенно плёнящий в горном тумане.

Поездка оставила только положительные эмоции) Однозначно рекомендуем!

Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
Были на экскурсии 06.08.26, мы остались в полном восторге от красоты данного маршрута!
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Н
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Спасибо огромное нашему гиду Рамазану (УАЗ 032), это потрясающий человек знающий историю, легенды и вообще все что касается тематики экскурсии, Ставропольского края, КЧР
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и КБР. Наша безопасность на экскурсии было просто его приоритетом, вся экскурсия проходила под его контролем. А как человек он просто прекрасный, он заряжал нас хорошим настроением все это время!!! Мы в восторге! Будем рекомендовать друзьям!

Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
Были на экскурсии 04.06.2026 и нам очень понравилось.
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Марина
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством юмора и, как говорится, «свой» человек. Всё рассказывает интересно, без лишней воды, только по
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делу, но при этом очень увлекательно.

Отдельное впечатление оставил Джилы-Су — место просто невероятной красоты! Мы увидели такие потрясающие виды, что эмоции до сих пор не отпускают. Поездка получилась по-настоящему яркой и запоминающейся.

Также повезло с группой — собрались очень весёлые и позитивные ребята, благодаря которым атмосфера была ещё лучше.

В следующий приезд обязательно снова обратимся к Рамазану, но уже для поездки на другие локации. Однозначно рекомендуем!

Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
Спасибо большое Рамазану за потрясающую экскурсию! Нам очень повезло с гидом — заботливый, с отличным чувством
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Т
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!

Гид Адам рассказал очень много интересных фактов, все показывал, слушать было приятно)

Поездка понравилась, всем рекомендую!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
Дорога к Джилы-Су — реально самая красивая, что я видела. Виды открываются шикарные, глаза разбегаются! Удалось увидеть Эльбрус во всей красе!
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М
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие виды с высоты, узнали много интересного, пофоткаться, успевали и музыку слушать и получать интересную
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информацию. Дорога была невероятно-красивая, аж дух захватывает. С Русланом чувствуешь себя в полной безопасности. Мы и вкусно позавтракали, и пообедали, и кофе попили, очень довольны, что были сыты во время поездки и попробовали вкусные блюда) У нас была классная компания, офигенный, веселый гид Руслан (профессионал своего дела), все прошло душевно, интересно и весело. Однозначно будем рекомендовать!

Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие+1
Ездили с мужем 12 мая с гидом Русланом. Поездка была очень клевой, увидели лучшие локации, лучшие
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