Верхний Архыз

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.
Верхний Архыз
Верхний Архыз
Верхний Архыз
Верхний Архыз

Что вас ожидает 🤩

  • Архыз
  • Посёлок Романтик
  • Древнеаланское городище
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В этот день мы посетим с вами интереснейшие места и поселения, а также сможем вдохнуть свежий горный воздух на смотровой площадке.

Магас - древне аланское поселение со своей историей. Тут мы сможем узнать особенности культурной жизни Арзыза, - увидеть местные захоронения, одни из самых древних храмов христианства IX века, а также испить воды из Святого источника.

В 2000 году здесь было обнаружено наскальное изображение лика Христа. Мы с вами поднимемся к тому месту для того, чтобы вы смогли его увидеть. И по сей день нет точной версии происхождение наскального лика, исследования ведутся до сих пор.

Увидеть всю красоту местного пейзажа мы сможем поднявшись на канатной дороге. Здесь оборудован новый горнолыжный курорт «Архыз», возведенный по самым современным стандартам. Незабываемая панорама с множеством горных вершин оставит самые яркие впечатления от поездки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход в аланское городище - 200 руб. /чел. Канатная дорога в п. Романтик: 1 подъем на Южный склон - 900 руб. /чел. 1 подъем на Северный склон – 1000 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон – 1200 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон + 1 подъем на Северный склон – 1500 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:30
Экскурсия длится около 14.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:30

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