В этот день мы посетим с вами интереснейшие места и поселения, а также сможем вдохнуть свежий горный воздух на смотровой площадке.

Магас - древне аланское поселение со своей историей. Тут мы сможем узнать особенности культурной жизни Арзыза, - увидеть местные захоронения, одни из самых древних храмов христианства IX века, а также испить воды из Святого источника.

В 2000 году здесь было обнаружено наскальное изображение лика Христа. Мы с вами поднимемся к тому месту для того, чтобы вы смогли его увидеть. И по сей день нет точной версии происхождение наскального лика, исследования ведутся до сих пор.

Увидеть всю красоту местного пейзажа мы сможем поднявшись на канатной дороге. Здесь оборудован новый горнолыжный курорт «Архыз», возведенный по самым современным стандартам. Незабываемая панорама с множеством горных вершин оставит самые яркие впечатления от поездки.