Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска

Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Архыз — современный горнолыжный курорт, расположенный в 195 км от Пятигорска. Я довезу вас до него на комфортабельном микроавтобусе. По прибытии полностью сориентирую на местности, помогу купить ски-пассы и угощу чаем со сладостями. Вечером после катания привезу обратно в Пятигорск.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Если вы хотите покататься по склонам Кавказских гор на лыжах или сноуборде — моё предложение для вас! Я отвезу вас на горнолыжный курорт Архыз. Подарю карту склонов и поделюсь практическими рекомендациями: куда пойти, где пообедать и т. д. Затем у вас будет 7,5 часов свободного времени. После чего мы вместе вернёмся в Пятигорск.

Тайминг

04:30 — сбор по отелям в Пятигорске
08:30 — прибытие в Архыз
16:00 — выезд из Архыза
20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г. в.
  • Автобус оборудован удобными креслами с подлокотниками и столиками, подушками для сна, печками и кондиционером, USB-зарядками для всех пассажиров
  • В пункте проката моим гостям делают скидку 20 % на снаряжение

в субботу и воскресенье в 05:00

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего дома или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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