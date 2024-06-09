Архыз — современный горнолыжный курорт, расположенный в 195 км от Пятигорска. Я довезу вас до него на комфортабельном микроавтобусе. По прибытии полностью сориентирую на местности, помогу купить ски-пассы и угощу чаем со сладостями. Вечером после катания привезу обратно в Пятигорск.

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Если вы хотите покататься по склонам Кавказских гор на лыжах или сноуборде — моё предложение для вас! Я отвезу вас на горнолыжный курорт Архыз. Подарю карту склонов и поделюсь практическими рекомендациями: куда пойти, где пообедать и т. д. Затем у вас будет 7,5 часов свободного времени. После чего мы вместе вернёмся в Пятигорск.

Тайминг

04:30 — сбор по отелям в Пятигорске

08:30 — прибытие в Архыз

16:00 — выезд из Архыза

20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали