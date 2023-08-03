Проведите свой незабываемый выходной в горах Кавказа! На внедорожнике мы отправимся в путешествие по знаковым местам этого удивительного края: перед Вами во всей своей красе предстанут озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. При желании Вы сможете попробовать национальные блюда, а также подняться в воздух на параплане, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.

Описание

Кавказ — место, куда приезжают тысячи туристов круглый год, где влюбляются в горы окончательно! Джип-тур подарит вам незабываемые впечатления от полета на параплане и окружающей природы. В программе посещения у нас: Озеро Былымское (Гижгит) — невероятной красоты озеро, внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых заядлых путешественников. Перевал Актопрак — красивейшая горная дорога длиной в 30 километров, которая ведет в Приэльбрусье. Известнейший с древних времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанских ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Парадром «Флай Чегем» — излюбленное место многих туристов. Здесь есть возможность лицезреть красоту гор с высоты птичьего полета, прокатиться на лошадях, здесь борются со страхом высоты, здесь — экстрим! Чегемские водопады и ущелье — сказочное ущелье, одно из наиболее посещаемых мест республики Кабардино-Балкария. Здесь можно прогуляться, сделать замечательные фотографии на фоне водопадов, отведать вкуснейшие национальные блюда и подняться на смотровую площадку. ВНИМАНИЕ: СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ: - Пятигорск - Кисловодск - Железноводск СТОИМОСТЬ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД уточняйте у организатора!