Трансфер из Минеральных Вод: посещение знаковых мест Кавказа
Проведите свой незабываемый выходной в горах Кавказа! На внедорожнике мы отправимся в путешествие по знаковым местам этого удивительного края: перед Вами во всей своей красе предстанут озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады.
При желании Вы сможете попробовать национальные блюда, а также подняться в воздух на параплане, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
При желании Вы сможете попробовать национальные блюда, а также подняться в воздух на параплане, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье, парадром Флай Чегем
Описание
Кавказ — место, куда приезжают тысячи туристов круглый год, где влюбляются в горы окончательно! Джип-тур подарит вам незабываемые впечатления от полета на параплане и окружающей природы. В программе посещения у нас: Озеро Былымское (Гижгит) — невероятной красоты озеро, внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых заядлых путешественников. Перевал Актопрак — красивейшая горная дорога длиной в 30 километров, которая ведет в Приэльбрусье. Известнейший с древних времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанских ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Парадром «Флай Чегем» — излюбленное место многих туристов. Здесь есть возможность лицезреть красоту гор с высоты птичьего полета, прокатиться на лошадях, здесь борются со страхом высоты, здесь — экстрим! Чегемские водопады и ущелье — сказочное ущелье, одно из наиболее посещаемых мест республики Кабардино-Балкария. Здесь можно прогуляться, сделать замечательные фотографии на фоне водопадов, отведать вкуснейшие национальные блюда и подняться на смотровую площадку. ВНИМАНИЕ: СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ: - Пятигорск - Кисловодск - Железноводск СТОИМОСТЬ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД уточняйте у организатора!
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье, парадром Флай Чегем
Что включено
- Трансфер
- Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Полеты на параплане - 6000 рублей/человек
- Конные прогулки - от 500 рублей
- Зип-лайн
- Роуджампинг (прыжок с веревкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Свяжитесь для уточнения города выезда
- Выезжаем из городов:
- Пятигорск
- Кисловодск
- Ессентуки
- Железноводск
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Соня
3 авг 2023
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