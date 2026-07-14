Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья.



По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус. 4.8 4 отзыва

Кавказ Эксперт Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Групповая экскурсия -14% 4884 ₽ выгода 683.80 ₽ 4200.20 ₽ за человека 4.8 4 отзыва 12 часов 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эльбрус прославился своей красотой не только в России, но и во всём мире — недаром его включили в список «Семь вершин», где представлены высшие точки всех континентов. Кроме того, сюда едут туристы, альпинисты и спортсмены со всех уголков страны. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и невероятным видам время в дороге пролетит незаметно. Вы полюбуетесь видами на ущелье реки Адыр-Су. Эльбрус откроется вам с разных ракурсов на смотровой площадке у подножия и со станций канатной дороги. По дороге посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. С каждым годом поток туристов к озеру возрастает в разы. Людей привлекает, в первую очередь, необычный цвет воды (прямо как в рекламе «Баунти»), но и остальные красоты не остаются незамеченными. Озеро находится на территории Кабардино-Балкарской республики. Официальное его название — Гижгит, но часто его называют Былымским в честь ближайшего одноимённого посёлка. Длина озера — один километр. По всему своему периметру озеро поросло водорослями. Пологий вход имеет с северо-западной и юго-восточной стороны у дамбы, другие берега крутые. Климат здесь умеренный, средняя температура в июле составляет +25 °C, а в январе она опускается до -10 °C. Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра. Далее в программе — Эльбрус. Двуглавый красавец венчает своей снежной шапкой горы Кавказа. Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта. Здесь он появился примерно 2−3 миллиона лет назад. За это время Эльбрус дорос до того, чтобы стать самой высокой горной вершиной Европы и попасть в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин». Кроме того, входит в число «7 чудес России». Гора Эльбрус сложена из слоев пепла, застывшей лавы и туфа — пористой породы. На разных языках этот стратовулкан называют «горой счастья», «вечной горой», «короной Европы», «повелителем духов», «гривой снега» и Шат-горой. Но ученые так до сих пор и не сошлись во мнениях, потухший это вулкан или просто уснувший. В пользу последней версии говорит то, что в недрах горы сохранились горячие массы, которые подогревают некоторые минеральные источники в регионе до +60 градусов. По подсчетам специалистов, в последний раз вулкан извергался в начале нашей эры. Благодаря обилию снега и ледникам, круглый год укрывающим вершины, Эльбрус питает своими водами крупнейшие реки Северного Кавказа. А высота горы манит людей со всего света. Прогулка на канатной дороге займет около 30 минут в одну сторону. Вы поднимитесь на трёх очередях с Поляны Азау (2350 м) до станции Гарабаши (3847 м) с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м). Канатная дорога включена в «Книгу рекордов России». В завершении программы посетим Поляну Нарзанов. Вокруг Поляны Нарзанов возвышаются горы, оберегающие её от ветров и прочих аномалий погоды. Вода в источниках наполнена углекислотой, создающей эффект газирования и бурления, а также натрием, кальцием, хлоридом и прочими полезными микроэлементами. Из-за сильной газированности вода кипит, хотя её температура на самом деле не поднимается выше десяти градусов. Что примечательно, даже зимой вода не становится холодной и её можно пить прямо из источника. Площадь между Нарзанами окрашена в рыжеватый цвет, так происходит из-за того, что вода в них изобилует железом. Все склоны окружающих гор покрыты разнотравьем и лесами различных древесных пород, что создает особую атмосферу на источниках и насыщает воздух ароматами. Из Поляны Нарзанов открывается великолепный вид. На месте вы можете сделать красивые фотографии, подышать чистым воздухом, попить и набрать в бутылки живой нарзан.

Ежедневно в 6:00,06:30,07:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ущелье Адыр-Су

Озеро Гижгит

Эльбрус

Поляна Нарзанов Что включено Услуги гида-водителя.

Транспорт (внедорожник или минивэн) Что не входит в цену Питание, средний чек 1000р/чел.

Билет на канатную дорогу - «Азау - Гарабаши» 3200руб. /взрослый 1800руб. /детский (6-13лет включительно).

Личные расходы. Место начала и завершения? Ваше место проживания (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.