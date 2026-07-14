Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья.
По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус.
По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус.
Описание экскурсииЭльбрус прославился своей красотой не только в России, но и во всём мире — недаром его включили в список «Семь вершин», где представлены высшие точки всех континентов. Кроме того, сюда едут туристы, альпинисты и спортсмены со всех уголков страны. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и невероятным видам время в дороге пролетит незаметно. Вы полюбуетесь видами на ущелье реки Адыр-Су. Эльбрус откроется вам с разных ракурсов на смотровой площадке у подножия и со станций канатной дороги. По дороге посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. С каждым годом поток туристов к озеру возрастает в разы. Людей привлекает, в первую очередь, необычный цвет воды (прямо как в рекламе «Баунти»), но и остальные красоты не остаются незамеченными. Озеро находится на территории Кабардино-Балкарской республики. Официальное его название — Гижгит, но часто его называют Былымским в честь ближайшего одноимённого посёлка. Длина озера — один километр. По всему своему периметру озеро поросло водорослями. Пологий вход имеет с северо-западной и юго-восточной стороны у дамбы, другие берега крутые. Климат здесь умеренный, средняя температура в июле составляет +25 °C, а в январе она опускается до -10 °C. Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра. Далее в программе — Эльбрус. Двуглавый красавец венчает своей снежной шапкой горы Кавказа. Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта. Здесь он появился примерно 2−3 миллиона лет назад. За это время Эльбрус дорос до того, чтобы стать самой высокой горной вершиной Европы и попасть в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин». Кроме того, входит в число «7 чудес России». Гора Эльбрус сложена из слоев пепла, застывшей лавы и туфа — пористой породы. На разных языках этот стратовулкан называют «горой счастья», «вечной горой», «короной Европы», «повелителем духов», «гривой снега» и Шат-горой. Но ученые так до сих пор и не сошлись во мнениях, потухший это вулкан или просто уснувший. В пользу последней версии говорит то, что в недрах горы сохранились горячие массы, которые подогревают некоторые минеральные источники в регионе до +60 градусов. По подсчетам специалистов, в последний раз вулкан извергался в начале нашей эры. Благодаря обилию снега и ледникам, круглый год укрывающим вершины, Эльбрус питает своими водами крупнейшие реки Северного Кавказа. А высота горы манит людей со всего света. Прогулка на канатной дороге займет около 30 минут в одну сторону. Вы поднимитесь на трёх очередях с Поляны Азау (2350 м) до станции Гарабаши (3847 м) с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м). Канатная дорога включена в «Книгу рекордов России». В завершении программы посетим Поляну Нарзанов. Вокруг Поляны Нарзанов возвышаются горы, оберегающие её от ветров и прочих аномалий погоды. Вода в источниках наполнена углекислотой, создающей эффект газирования и бурления, а также натрием, кальцием, хлоридом и прочими полезными микроэлементами. Из-за сильной газированности вода кипит, хотя её температура на самом деле не поднимается выше десяти градусов. Что примечательно, даже зимой вода не становится холодной и её можно пить прямо из источника. Площадь между Нарзанами окрашена в рыжеватый цвет, так происходит из-за того, что вода в них изобилует железом. Все склоны окружающих гор покрыты разнотравьем и лесами различных древесных пород, что создает особую атмосферу на источниках и насыщает воздух ароматами. Из Поляны Нарзанов открывается великолепный вид. На месте вы можете сделать красивые фотографии, подышать чистым воздухом, попить и набрать в бутылки живой нарзан.
Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Адыр-Су
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида-водителя.
- Транспорт (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание, средний чек 1000р/чел.
- Билет на канатную дорогу - «Азау - Гарабаши» 3200руб. /взрослый 1800руб. /детский (6-13лет включительно).
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Экскурсию правильнее было бы назвать "трансфер до Эльбруса". Все локации перечисленные в описании так или иначе располагаются неподалеку от Эльбруса. По пути вас ждут шикарные виды кавказких гор. И в
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Е
Взяла экскурсию в Приэльбрусье с заездом на озеро Гижгит - и я довольна как слон! Вас забирает водитель с местра пребывания, а далее вы с небольшой группой туристов (в зависимости
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С
Потрясающая экскурсия! Очень внимательный водитель-гид, который рассказал много интересного, экскурсия проходила на комфортабельном джипе. Только положительный впечатления! Рекомендую)
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Д
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