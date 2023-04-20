Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья.
По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус.
По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Ущелье реки Адыр-Су
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие к ПриэльбрусьюДобро пожаловать в чудесный край! Сначала перед вами откроется поляна нарзанов. Это — небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет.
Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу.
Сказочное озероВ Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Вы обязательно побываете здесь и сможете своими глазами увидеть, насколько прекрасен этот памятник природы. Высочайшая вершинаЭльбрус — стратовулкан на Кавказе, 5642 метра над уровнем моря. Это — самая высокая горная вершина России и Европы, включенная в мировой список «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя.
- Транспорт
- Что не входит
- Питание.
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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