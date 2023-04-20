Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит

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Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья.

По пути вы сможете испить воды на поляне нарзанов, рассмотреть живописные горные пейзажи и раскрыть тайну озера Гижгит. Подъем по канатной дороге дополнит ваше путешествие, открыв вид на величественную гору Эльбрус.
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Ущелье реки Адыр-Су
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие к ПриэльбрусьюДобро пожаловать в чудесный край! Сначала перед вами откроется поляна нарзанов. Это — небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет.
Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу.
Сказочное озероВ Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Вы обязательно побываете здесь и сможете своими глазами увидеть, насколько прекрасен этот памятник природы. Высочайшая вершинаЭльбрус — стратовулкан на Кавказе, 5642 метра над уровнем моря. Это — самая высокая горная вершина России и Европы, включенная в мировой список «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя.
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание.
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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