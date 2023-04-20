Путешествие к ПриэльбрусьюДобро пожаловать в чудесный край! Сначала перед вами откроется поляна нарзанов. Это — небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет.

Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу.

Сказочное озероВ Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Вы обязательно побываете здесь и сможете своими глазами увидеть, насколько прекрасен этот памятник природы. Высочайшая вершинаЭльбрус — стратовулкан на Кавказе, 5642 метра над уровнем моря. Это — самая высокая горная вершина России и Европы, включенная в мировой список «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.