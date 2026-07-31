Лучшие месяцы для полёта на параплане над горами в Пятигорске - с мая по сентябрь. В это время года условия для параглайдинга наиболее благоприятны, что позволяет насладиться видами и получить максимум удовольствия от полёта.

Предлагается уникальная возможность увидеть горные панорамы Пятигорска с высоты птичьего полёта.Полёт на параплане-тандеме над горой Юца позволит насладиться видами Кавказского хребта, Пятигорска и Машука. Включён трансфер из Пятигорска до места

старта. Полёт длится 15-20 минут, в зависимости от погодных условий. На базе парадрома можно пообедать в кафе. Съёмка на камеру GoPro доступна за дополнительную плату. Подходит для всех здоровых людей весом от 35 до 110 кг. Специальные навыки не требуются, главное - удобная обувь и одежда по сезону

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

1️⃣ Я заберу вас из Пятигорска и мы отправимся к горе Юца. Дорога займёт где-то полчаса.

2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт. В зависимости от ветра и погоды можно либо набрать высоту 1,5–2 км и парить у облаков, либо полететь по определённому направлению, чтобы осмотреть виды, недоступные с земли. При желании снимем ваш полёт на камеру GoPro.

3️⃣ На базе парадрома есть кафе, где вы сможете пообедать после параглайдинга.

Организационные детали