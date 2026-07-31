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Полёт на параплане над горами

Испытайте незабываемые эмоции, паря над горами Пятигорска на параплане. Откройте для себя новые горизонты и насладитесь невероятными видами с высоты
Предлагается уникальная возможность увидеть горные панорамы Пятигорска с высоты птичьего полёта.

Полёт на параплане-тандеме над горой Юца позволит насладиться видами Кавказского хребта, Пятигорска и Машука. Включён трансфер из Пятигорска до места
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старта. Полёт длится 15-20 минут, в зависимости от погодных условий. На базе парадрома можно пообедать в кафе. Съёмка на камеру GoPro доступна за дополнительную плату. Подходит для всех здоровых людей весом от 35 до 110 кг. Специальные навыки не требуются, главное - удобная обувь и одежда по сезону

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Захватывающий полёт на параплане
  • 🌄 Уникальные виды с высоты
  • 🚗 Включён трансфер из Пятигорска
  • 📸 Возможность съёмки на GoPro
  • 🍽️ Кафе на базе парадрома

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для полёта на параплане над горами в Пятигорске - с мая по сентябрь. В это время года условия для параглайдинга наиболее благоприятны, что позволяет насладиться видами и получить максимум удовольствия от полёта.
Сейчас август — это идеальное время.
Полёт на параплане над горами
Полёт на параплане над горами
Полёт на параплане над горами

Что можно увидеть

  • Кавказский хребет
  • Пятигорск
  • Машук

Описание экскурсии

1️⃣ Я заберу вас из Пятигорска и мы отправимся к горе Юца. Дорога займёт где-то полчаса.

2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт. В зависимости от ветра и погоды можно либо набрать высоту 1,5–2 км и парить у облаков, либо полететь по определённому направлению, чтобы осмотреть виды, недоступные с земли. При желании снимем ваш полёт на камеру GoPro.

3️⃣ На базе парадрома есть кафе, где вы сможете пообедать после параглайдинга.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Пятигорска до места старта
  • Съёмка на камеру GoPro оплачивается дополнительно — 1500 ₽
  • Летать с инструктором на параплане-тандеме может любой здоровый человек весом от 35 до 110 кг. От вас не требуется никаких специальных навыков и тренировок. Главное надеть обувь без каблуков (желательно кроссовки) и одежду по сезону.
  • Если в вашей компании есть те, кто не готов летать на параплане, но хочет вас сопровождать, — они могут присоединиться к нам бесплатно, если в машине будет свободное место. Уточняйте детали в переписке.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в среду в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию в центральной части Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в среду в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман
Герман — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 107 туристов
Приветствую любителей активного образа жизни и неземных красот Северного Кавказа! Насладиться видами с высоты, сделать фото и видео на память и отлично отдохнуть, набраться ярких впечатлений вы сможете, оставив заявку на экскурсию! Никто не останется равнодушным, вам будут рады как лучшим гостям, можете рассчитывать на комфортный, безопасный отдых, остальное – наша забота!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
Комаров
Все вовремя, четко и по делу, я остался очень доволен, так как это был мой первый полет, я был очень рад что он прошёл с профессионалом)
Все вовремя, четко и по делу, я остался очень доволен, так как это был мой первый полет, я был очень рад что он прошёл с профессионалом)
Все вовремя, четко и по делу, я остался очень доволен, так как это был мой первый полет, я был очень рад что он прошёл с профессионалом)
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Д
Полет очень понравился - было просто невероятно! Чего только стоит открывающийся вид! Летали вместе с женой, если и был небольшой страх вначале перед неизвестным, то в воздухе его вообще не было! Сразу стало понятно, что Герман настоящий профи - спокойный, внимательный, всё под контролем. Огромное спасибо за эти эмоции! Будем рекомендовать друзьям и всем, кто хочет ярких впечатлений!
Полет очень понравился - было просто невероятно! Чего только стоит открывающийся вид! Летали вместе с женой,
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А
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
С Германом очень комфортно и позитивно. С ним все сомнения и страхи ушли на нет.
Начинайте свой отпуск с полёта и наслаждайтесь красотами) Рекомендую однозначно! Это затягивает😁 Герман, спасибо огромное за столь положительные эмоции! 👍
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
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Жанна
Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным самолётом. Сверху - купол, внизу - непривычно далëкая земля, в ушах - ветер. А
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еще постоянное осознание того, что в авиации мелочей не бывает. Нам повезло: нашим проводником в параглайдинг стал Герман, который взял на себя все организационные вопросы и рассказал секреты успешного полëта. Всего пара часов на склоне - и вот мы уже с видом знатоков рассуждаем про "старт с огурца" и технические особенности куполов. Благодаря Герману всë предстало в новом свете: инструкторы уже не кажутся такими суровыми, Эльбрус - таким уж далëким, а мечты о полëте - недостижимыми. Спасибо за день на высоте!

Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным
Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным
Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным
Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным
Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным
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Владимир
Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор (о котором я ни разу не пожалел) пал на параплан во главе с Германом.
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Герман действительно профи, который не просто проводит мероприятие, а сам кайфует от полетов, что дает полную уверенность, что все будет отлично.
Подобрал нас Герман на своей машине. Приехали на место, где нам был организован подъем на вершину горы спецтранспортом («зверь» УАЗик). На всем пути Герман рассказывал, как и чего делать при взлете, после взлета, на посадке.
После взлета ощущения конечно незабываемые. Мы парили, искали воздушные потоки, чтобы взлететь выше при этом успевали болтать, шутить и записывать видео на GoPro (запись доп плата). Пролетали почти 1,5ч и мягко, но эпично приземлились. Основную задачу на полет выполнили - оказаться выше всех парапланиристов))
Хочу поблагодарить Германа за профессионализм и крутое мероприятие. Однозначно рекомендую!

Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор
Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор
Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор
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Н
7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо за это Герману. Сказать, что это непередаваемые эмоции и ощущения — ничего не сказать!
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Это было волшебно, захватывающе, красиво! Кстати, у Германа самый красивый параплан, с милым хвостиком, который развевается на ветру при полёте. Что касается техники безопасности: у Германа с этим все в порядке. Так что не бойтесь и дерзайте! Спасибо за прекрасный день!

7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо
7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо
7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо
7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо
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