Предлагается уникальная возможность увидеть горные панорамы Пятигорска с высоты птичьего полёта.
Полёт на параплане-тандеме над горой Юца позволит насладиться видами Кавказского хребта, Пятигорска и Машука. Включён трансфер из Пятигорска до места
Полёт на параплане-тандеме над горой Юца позволит насладиться видами Кавказского хребта, Пятигорска и Машука. Включён трансфер из Пятигорска до места
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Захватывающий полёт на параплане
- 🌄 Уникальные виды с высоты
- 🚗 Включён трансфер из Пятигорска
- 📸 Возможность съёмки на GoPro
- 🍽️ Кафе на базе парадрома
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для полёта на параплане над горами в Пятигорске - с мая по сентябрь. В это время года условия для параглайдинга наиболее благоприятны, что позволяет насладиться видами и получить максимум удовольствия от полёта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кавказский хребет
- Пятигорск
- Машук
Описание экскурсии
1️⃣ Я заберу вас из Пятигорска и мы отправимся к горе Юца. Дорога займёт где-то полчаса.
2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт. В зависимости от ветра и погоды можно либо набрать высоту 1,5–2 км и парить у облаков, либо полететь по определённому направлению, чтобы осмотреть виды, недоступные с земли. При желании снимем ваш полёт на камеру GoPro.
3️⃣ На базе парадрома есть кафе, где вы сможете пообедать после параглайдинга.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Пятигорска до места старта
- Съёмка на камеру GoPro оплачивается дополнительно — 1500 ₽
- Летать с инструктором на параплане-тандеме может любой здоровый человек весом от 35 до 110 кг. От вас не требуется никаких специальных навыков и тренировок. Главное надеть обувь без каблуков (желательно кроссовки) и одежду по сезону.
- Если в вашей компании есть те, кто не готов летать на параплане, но хочет вас сопровождать, — они могут присоединиться к нам бесплатно, если в машине будет свободное место. Уточняйте детали в переписке.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в среду в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию в центральной части Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в среду в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 107 туристов
Приветствую любителей активного образа жизни и неземных красот Северного Кавказа! Насладиться видами с высоты, сделать фото и видео на память и отлично отдохнуть, набраться ярких впечатлений вы сможете, оставив заявку на экскурсию! Никто не останется равнодушным, вам будут рады как лучшим гостям, можете рассчитывать на комфортный, безопасный отдых, остальное – наша забота!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все вовремя, четко и по делу, я остался очень доволен, так как это был мой первый полет, я был очень рад что он прошёл с профессионалом)
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Д
Полет очень понравился - было просто невероятно! Чего только стоит открывающийся вид! Летали вместе с женой, если и был небольшой страх вначале перед неизвестным, то в воздухе его вообще не было! Сразу стало понятно, что Герман настоящий профи - спокойный, внимательный, всё под контролем. Огромное спасибо за эти эмоции! Будем рекомендовать друзьям и всем, кто хочет ярких впечатлений!
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А
Всё прошло отлично! 😁 Давно мечтали полетать)
С Германом очень комфортно и позитивно. С ним все сомнения и страхи ушли на нет.
Начинайте свой отпуск с полёта и наслаждайтесь красотами) Рекомендую однозначно! Это затягивает😁 Герман, спасибо огромное за столь положительные эмоции! 👍
С Германом очень комфортно и позитивно. С ним все сомнения и страхи ушли на нет.
Начинайте свой отпуск с полёта и наслаждайтесь красотами) Рекомендую однозначно! Это затягивает😁 Герман, спасибо огромное за столь положительные эмоции! 👍
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Для обывателя полëт на параплане - нечто среднее между прыжком с парашютом и попыткой управлять лëгкомоторным самолётом. Сверху - купол, внизу - непривычно далëкая земля, в ушах - ветер. А
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Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор (о котором я ни разу не пожалел) пал на параплан во главе с Германом.
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Н
7 августа 2023 года сбылась моя маленькая мечта — я совершила полёт на параплане. Большое спасибо за это Герману. Сказать, что это непередаваемые эмоции и ощущения — ничего не сказать!
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