Едем на парадром Юца в мини-группе
Предлагаю взглянуть на горные панорамы с нового ракурса — с воздуха.
Доверьтесь опытному инструктору (мне), параплану и ветру и наслаждайтесь полётом среди невероятных пейзажей. Гора Юца — идеальное место для параглайдинга благодаря её небольшой высоте и плавным склонам. Готовы увидеть Кавказский хребет, Пятигорск, Машук и другие места с высоты птичьего полёта?
Доверьтесь опытному инструктору (мне), параплану и ветру и наслаждайтесь полётом среди невероятных пейзажей. Гора Юца — идеальное место для параглайдинга благодаря её небольшой высоте и плавным склонам. Готовы увидеть Кавказский хребет, Пятигорск, Машук и другие места с высоты птичьего полёта?
Ближайшие даты:
10
апр
апр
17
апр
апр
24
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апр
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8
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15
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Я заберу вас из Пятигорска на люксовом внедорожнике Range Rover, и мы отправимся к горе Юца. Дорога займёт где-то полчаса.
2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт. В зависимости от ветра и погоды можно либо набрать высоту 1,5–2 км и парить у облаков, либо полететь по определённому направлению, чтобы осмотреть виды, недоступные с земли. При желании снимем ваш полёт на камеру GoPro.
3️⃣ На базе парадрома есть кафе, где вы сможете пообедать после параглайдинга.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Range Rover и параглайдинг
- Съёмка на камеру GoPro оплачивается дополнительно — 1000 руб.
- Летать с инструктором на параплане-тандеме может любой здоровый человек весом от 35 до 110 кг. От вас не требуется никаких специальных навыков и тренировок. Главное надеть обувь без каблуков (желательно кроссовки) и одежду по сезону.
- Если в вашей компании есть те, кто-то не готов летать на параплане, но хочет вас сопровождать, — они могут присоединиться к нам бесплатно, если в машине будет свободное место. Уточняйте детали в переписке.
в понедельник в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего дома / отеля в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваш гид в Пятигорске
Приветствую любителей активного образа жизни и неземных красот Северного Кавказа! Насладиться видами с лучших локаций, сделать фото и видеосъёмку на фоне горных рек, скал, разнообразных достопримечательностей вы сможете в поездке на комфортабельном внедорожнике. Премиальная аудиосистема Harman Kardon создаёт эффект концертного зала в салоне, хотя лучшие звуки на природе — это шум реки, деревьев, пение птиц и тишина ущелий.
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