Предлагаю взглянуть на горные панорамы с нового ракурса — с воздуха. Доверьтесь опытному инструктору (мне), параплану и ветру и наслаждайтесь полётом среди невероятных пейзажей. Гора Юца — идеальное место для параглайдинга благодаря её небольшой высоте и плавным склонам. Готовы увидеть Кавказский хребет, Пятигорск, Машук и другие места с высоты птичьего полёта?

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Я заберу вас из Пятигорска на люксовом внедорожнике Range Rover, и мы отправимся к горе Юца. Дорога займёт где-то полчаса.

2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт. В зависимости от ветра и погоды можно либо набрать высоту 1,5–2 км и парить у облаков, либо полететь по определённому направлению, чтобы осмотреть виды, недоступные с земли. При желании снимем ваш полёт на камеру GoPro.

3️⃣ На базе парадрома есть кафе, где вы сможете пообедать после параглайдинга.

Организационные детали