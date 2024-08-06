2 день

Экскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ванной

Ваше утро в этот удивительный праздничный день начинается с экскурсии по ферме. Оленья ферма — одна из самых удивительных и захватывающих мест для любителей природы. У вас есть прекрасная возможность наблюдать за этими благородными животными в их естественной среде обитания, покормить их, а также узнать много интересного об ихповедении и образе жизни.

Одна из изюминок этого дня – это мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов. Вы перевоплотитесь в настоящего повара и вместе с профессиональной командой приготовите блюда и научитесь секретам сервировки и подачи блюд.

После мастер-класса вы посетите спа-центр где сможете принять пантовые ванны. Эта процедура является одной из популярных, во время которой вы сможете расслабиться и насладиться благотворными свойствами панты – экстракта из оленьего рога.

А вечером вас ждет прекрасный праздничный ужин подготовленный профессиональной командой ресторана «DeerFarm».