Отдых за городом. 8 марта на Кавказе

Окунитесь в спокойствие природной красоты в спа-центре, расположенном на оленьей ферме, где сможете насладиться ароматами трав и величественной горной атмосферой.

Вас ждут дегустации сыров, великолепные виды гор, живописные реки и водопады, а также удивительные встречи с животным миром.
5
3 отзыва
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужин

Мы встретим вас в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных Вод с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).

Ваше праздничное путешествие начинается уже сегодня. Из аэропорта мы отвезем вас на оленью ферму «Deer Farm», где у вас будет время заселиться и отдохнуть перед прекрасным ужином.
Встреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужинВстреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужинВстреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужинВстреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужинВстреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужин
2 день

Экскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ванной

Ваше утро в этот удивительный праздничный день начинается с экскурсии по ферме. Оленья ферма — одна из самых удивительных и захватывающих мест для любителей природы. У вас есть прекрасная возможность наблюдать за этими благородными животными в их естественной среде обитания, покормить их, а также узнать много интересного об ихповедении и образе жизни.

Одна из изюминок этого дня – это мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов. Вы перевоплотитесь в настоящего повара и вместе с профессиональной командой приготовите блюда и научитесь секретам сервировки и подачи блюд.

После мастер-класса вы посетите спа-центр где сможете принять пантовые ванны. Эта процедура является одной из популярных, во время которой вы сможете расслабиться и насладиться благотворными свойствами панты – экстракта из оленьего рога.

А вечером вас ждет прекрасный праздничный ужин подготовленный профессиональной командой ресторана «DeerFarm».

Экскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ваннойЭкскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ваннойЭкскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ваннойЭкскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ванной
3 день

Знакомство с волкособами, Джилы-Су, баня, ужин с дегустацией сыров

После завтрака мы отправляемся на необычную экскурсию, Сегодня вы познакомитесь с волкособами – это редкий вид собак – гибриды волка и собаки. Не забудьте захватить с собой угощение, чтобы покормить этих милашек.

Дальше мы едем на Джилы-су – одно из самых живописных мест Кавказа, где вы сможете полюбоваться красотой горных пейзажей, бурлящих горных речек и водопадов и сделать прекрасные фотографии на память. А в долине нарзанов попробуете лечебные воды и насладитесь чистым горным воздухом.

По возвращению в гостиницу перед ужином, у вас будет возможность расслабиться и насладиться спа процедурами в бане или сибирском чане.

А вечером вас ждет восхитительный ужин с дегустацией разных видов сыров. Вам расскажут о каждом виде сыра, его происхождении, особенностях приготовления.

Знакомство с волкособами, Джилы-Су, баня, ужин с дегустацией сыровЗнакомство с волкособами, Джилы-Су, баня, ужин с дегустацией сыровЗнакомство с волкособами, Джилы-Су, баня, ужин с дегустацией сыров
4 день

Отъезд

Сегодня последний день вашего тура и после завтрака у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории фермы и отдохнуть, купить сувениры и подарки в память об этом прекрасном месте.

Трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Deer Farm» 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт77 90092 900

Возможна замена проживания на аналогичное.

Варианты проживания

«Deer Farm» 4

3 ночи

Эко-отель «Deerfarm» находится в селе Крымгиреевское Ставропольского края, в 38 км от села Александровское.

В номерах: двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, wi-fi, сейф, чайник, кружки, чай, сахар, вода без газа в бутылках, фен, косметические принадлежности (набор для чистки зубов, мыло, шампунь, гель для душа), полотенца, тапочки, халаты.

На территории отеля работает ресторан «DeerBar», где подают блюда из натуральных продуктов, выращенных на ферме и приготовленных в русской печи и по технологии «су-вид».

Эко-отель предлагает гостям познакомиться с местными обитателями оленьей фермы, покормить и даже потрогать их.

До ближайшего аэропорта «Минеральные Воды» 70 км, до железнодорожной станции «Курсавка» 28 км.

«Deer Farm» 4«Deer Farm» 4«Deer Farm» 4«Deer Farm» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Дегустации и мастер-классы по маршруту
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Посещение spa по программе
  • Посещение бани
  • Праздничный ужин без алкоголя
  • Проживание в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Тюбинг (2 часа)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 15 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личную аптечку (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00)

Место и время завершения тура:

Трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 авг 2024
Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть.
Дополнительная экскурсия интересная и не уступает конным походам.
Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть.Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть.Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть.
Н
5 авг 2024
Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.
Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.
С
1 авг 2024
Организатором тура была принимающая сторона. Менеджеры компании сопровождали нас на протяжении всего времени, если было необходимо, до поздней ночи, чтобы убедиться, что мы везде доехали и заселились без проблем.
Также хочется
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отметить, что возникавшие небольшие трудности менеджеры очень быстро решали, чтобы у нас остались отличные впечатления от поездки.
Информация о месте проживания, заселении, трансфере и т. п. всегда высыпалась заранее, а также информация о мобильных операторах, действующих в регионе, что облегчило подготовку к тому, чтобы всегда оставаться на связи в туре.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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