Вас ждут дегустации сыров, великолепные виды гор, живописные реки и водопады, а также удивительные встречи с животным миром.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту минеральных вод, трансфер на ферму deer farm, предпраздничный ужин
Мы встретим вас в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных Вод с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).
Экскурсия по ферме, мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, посещение spa с пантовой ванной
Ваше утро в этот удивительный праздничный день начинается с экскурсии по ферме. Оленья ферма — одна из самых удивительных и захватывающих мест для любителей природы. У вас есть прекрасная возможность наблюдать за этими благородными животными в их естественной среде обитания, покормить их, а также узнать много интересного об ихповедении и образе жизни.
Одна из изюминок этого дня – это мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов. Вы перевоплотитесь в настоящего повара и вместе с профессиональной командой приготовите блюда и научитесь секретам сервировки и подачи блюд.
После мастер-класса вы посетите спа-центр где сможете принять пантовые ванны. Эта процедура является одной из популярных, во время которой вы сможете расслабиться и насладиться благотворными свойствами панты – экстракта из оленьего рога.
А вечером вас ждет прекрасный праздничный ужин подготовленный профессиональной командой ресторана «DeerFarm».
Знакомство с волкособами, Джилы-Су, баня, ужин с дегустацией сыров
После завтрака мы отправляемся на необычную экскурсию, Сегодня вы познакомитесь с волкособами – это редкий вид собак – гибриды волка и собаки. Не забудьте захватить с собой угощение, чтобы покормить этих милашек.
Дальше мы едем на Джилы-су – одно из самых живописных мест Кавказа, где вы сможете полюбоваться красотой горных пейзажей, бурлящих горных речек и водопадов и сделать прекрасные фотографии на память. А в долине нарзанов попробуете лечебные воды и насладитесь чистым горным воздухом.
По возвращению в гостиницу перед ужином, у вас будет возможность расслабиться и насладиться спа процедурами в бане или сибирском чане.
А вечером вас ждет восхитительный ужин с дегустацией разных видов сыров. Вам расскажут о каждом виде сыра, его происхождении, особенностях приготовления.
Отъезд
Сегодня последний день вашего тура и после завтрака у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории фермы и отдохнуть, купить сувениры и подарки в память об этом прекрасном месте.
Трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Deer Farm» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|77 900
|92 900
Возможна замена проживания на аналогичное.
Варианты проживания
«Deer Farm» 4
Эко-отель «Deerfarm» находится в селе Крымгиреевское Ставропольского края, в 38 км от села Александровское.
В номерах: двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, wi-fi, сейф, чайник, кружки, чай, сахар, вода без газа в бутылках, фен, косметические принадлежности (набор для чистки зубов, мыло, шампунь, гель для душа), полотенца, тапочки, халаты.
На территории отеля работает ресторан «DeerBar», где подают блюда из натуральных продуктов, выращенных на ферме и приготовленных в русской печи и по технологии «су-вид».
Эко-отель предлагает гостям познакомиться с местными обитателями оленьей фермы, покормить и даже потрогать их.
До ближайшего аэропорта «Минеральные Воды» 70 км, до железнодорожной станции «Курсавка» 28 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Дегустации и мастер-классы по маршруту
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Посещение spa по программе
- Посещение бани
- Праздничный ужин без алкоголя
- Проживание в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Тюбинг (2 часа)
- Услуги гида-экскурсовода
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 15 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личную аптечку (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00)
Место и время завершения тура:
Трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Дополнительная экскурсия интересная и не уступает конным походам.
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