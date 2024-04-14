Экскурсионные туры на 4 дня в Пятигорске

Найдено 10 туров в категории «4-дневные туры» в Пятигорске, цены от 31 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
30 дек в 10:00
87 500 за человека
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
7 мар в 10:00
от 77 900 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850 за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
Расписание: Среда в 13:10
42 250 за человека
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Расписание: Среда в 11:30
31 100 за человека
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Расписание: Среда в 11:00
34 000 за человека
Кавказские пейзажи (6 дней)
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
Расписание: Среда в 11:00
37 200 за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Авторский тур
4 дня 6 часов
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Расписание: Вторник в 10:00
33 400 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
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    первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
    Организация прекрасная
  • Д
    Дарья
    6 марта 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Отличный организатор, поедем еще!
    Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и
  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Организованно все на высшем уровне.
    Организованно все на высшем уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 10 авторских туров от 31 100 до 87 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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