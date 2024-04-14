1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
30 дек в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
7 мар в 10:00
от 77 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 9 часов
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 13:10
42 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 11:30
31 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 11:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Расписание: Среда в 11:00
37 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня 6 часов
Расписание: Вторник в 10:00
33 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
- ААнтонина27 марта 2024Организация прекрасная
- ДДарья6 марта 2024Отличный организатор, поедем еще!
- ССергей26 февраля 2024Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
- ЕЕлена28 января 2024Организованно все на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «4-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 10 авторских туров от 31 100 до 87 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Пятигорске на 2024 год по теме «4-дневные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 31100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август