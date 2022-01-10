Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники

Прикоснитесь к волшебной сказке новогодних каникул в этом удивительном путешествии

5
3 отзыва
Прикоснитесь к волшебной сказке новогодних каникул в этом удивительном путешествии! Достопримечательности тура: Эльбрус (подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус), поляна Нарзанов, Чегемское ущелье, Чегемские водопады, экскурсия по Пятигорску и термальные источники "Гедуко".Увидим знаменитый парк «Цветник», беседку «Эолова арфа», грот Дианы, Центральную Питьевую галерею, зрелищные пейзажи зимних водопадов, а после расслабимся в термальных источниках.
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Приключения в горах
Приключения в горах
Подъемы по канатной дороге к вершинам, с которых открываются живописнейшие виды
Полное расслабление
Полное расслабление
Купание в горячих термальных источниках
Вкуснейшие национальные блюда
Вкуснейшие национальные блюда
Попробуем горячий шашлык из баранины, хычины, густой и ароматный лагман

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Пятигорску

00:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра (сбор за 20 мин).

Переезд в Ставропольский край, г. Пятигорск (~ 450 км).

08:00 Встреча с гидом на подъезде г. Пятигорск.

Завтрак (свой сух. паек или в кафе за доп. плату).

Желающие поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.

14:00 Размещение в конгресс отеле «Бештау» в центре г. Пятигорска.

Обзорная экскурсия по Пятигорску, одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова.

Одно из самых популярных мест отдыха – парк «Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке.

Далее туристы побывают в естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку «Эолова арфа», грот Дианы, смогут увидеть место трагической дуэли М. Ю. Лермонтова, дом-музей поэта.

Желающие поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.

В завершении экскурсионного дня мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной Питьевой галерее.

Ужин (за доп. плату).

19:00 Свободное время, отдых.

Встреча, экскурсия по ПятигорскуВстреча, экскурсия по ПятигорскуВстреча, экскурсия по ПятигорскуВстреча, экскурсия по Пятигорску
2 день

Знакомство с Приэльбрусьем

Завтрак (выдача сух. пайка).

06:00 Выезд на экскурсию.

Знакомство с Приэльбрусьем (~170 км).

Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона – Эльбрус и Чегет.

Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.

Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид.

Внизу живописное Баксанское ущелье, справа – гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева – двуглавый Эльбрус.

Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау.

Эльбрус – самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина – 5642 м, восточная – 5621 м).

На курорте функционируют две канатные дороги.

Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья.

Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).

Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

По дороге в г. Пятигорск остановка на Поляне Нарзанов, где в окружении соснового бора из-под земли бьют многочисленные минеральные источники нарзана, окрашивая все вокруг в красный цвет, т. к. вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

19:00 Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин в гостинице (за доп. плату).

Свободное время, отдых.

Знакомство с ПриэльбрусьемЗнакомство с ПриэльбрусьемЗнакомство с ПриэльбрусьемЗнакомство с Приэльбрусьем
3 день

Чегемское ущелье. Отдых на термальных источниках

07:00 Завтрак в гостинице (шведский стол).

08:00 Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье (~110 км) с посещением знаменитых Чегемских водопадов – прекрасных в любое время года.

Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.

Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.

Обед в кафе, которое расположено прямо в скале, запомнится надолго! (за доп. плату)

Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.)

15:00 На обратном пути заезд в п. Кишпек, отдых на термальных источниках «Гедуко» – отличная возможность расслабиться после активного дня (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

00:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).

Чегемское ущелье. Отдых на термальных источникахЧегемское ущелье. Отдых на термальных источникахЧегемское ущелье. Отдых на термальных источникахЧегемское ущелье. Отдых на термальных источниках

Проживание

Тур предусматривает проживание в конгресс отеле «Бештау» в центре г. Пятигорска.

Варианты проживания

Гостиница «Бештау»

2 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды можно доехать за 30 минут. По запросу и за дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»Гостиница «Бештау»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в отеле 2-х мест. номера с удобствами
  • Питание: 2 завтрака (1 завтрак сух. паек, 1 завтрак в отеле)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание на маршруте
  • Трансферы от аэропорта / ж/д вокзала в первый день тура и обратно в последний день тура
  • Курортный сбор – 200 руб. /чел. (за 3 дня)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимость входных билетов может меняться):туристический билет на канатно-кресельный подъемник г. Чегет – 1000 руб. /чел. туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 1 500 руб. /чел. (3 очереди)курортный сбор – 200 руб. /чел. (за 3 дня)термальные источники – 300 руб. /чел. подъем на гору Машук – 360 руб. /чел.
  • Туристический билет на канатно-кресельный подъемник г. Чегет – 1000 руб. /чел.
  • Туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 1 500 руб. /чел. (3 очереди)
  • Термальные источники – 300 руб. /чел.
  • Подъем на гору Машук – 360 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.

  • Паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС.

Для купания в термальных источниках необходимо иметь:

  • купальник;
  • полотенце;
  • тапочки и др. купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где начинается и заканчивается тур?

Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
10 янв 2022
Организация тура отличная, все очень вовремя, все очень насыщенно и интересно.
Н
10 янв 2022
Все четко. Продумано. По времени. На все вопросы давались оперативные ответы.
А
10 янв 2022
Все четко организованно)

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