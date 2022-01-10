2 день

Знакомство с Приэльбрусьем

Завтрак (выдача сух. пайка).

06:00 Выезд на экскурсию.

Знакомство с Приэльбрусьем (~170 км).

Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона – Эльбрус и Чегет.

Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.

Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид.

Внизу живописное Баксанское ущелье, справа – гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева – двуглавый Эльбрус.

Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау.

Эльбрус – самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина – 5642 м, восточная – 5621 м).

На курорте функционируют две канатные дороги.

Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья.

Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).

Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

По дороге в г. Пятигорск остановка на Поляне Нарзанов, где в окружении соснового бора из-под земли бьют многочисленные минеральные источники нарзана, окрашивая все вокруг в красный цвет, т. к. вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

19:00 Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин в гостинице (за доп. плату).

Свободное время, отдых.