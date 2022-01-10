00:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра (сбор за 20 мин).
Переезд в Ставропольский край, г. Пятигорск (~ 450 км).
08:00 Встреча с гидом на подъезде г. Пятигорск.
Завтрак (свой сух. паек или в кафе за доп. плату).
Желающие поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.
14:00 Размещение в конгресс отеле «Бештау» в центре г. Пятигорска.
Обзорная экскурсия по Пятигорску, одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова.
Одно из самых популярных мест отдыха – парк «Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке.
Далее туристы побывают в естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку «Эолова арфа», грот Дианы, смогут увидеть место трагической дуэли М. Ю. Лермонтова, дом-музей поэта.
Желающие поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.
В завершении экскурсионного дня мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной Питьевой галерее.
Ужин (за доп. плату).
19:00 Свободное время, отдых.
Завтрак (выдача сух. пайка).
06:00 Выезд на экскурсию.
Знакомство с Приэльбрусьем (~170 км).
Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона – Эльбрус и Чегет.
Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.
Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид.
Внизу живописное Баксанское ущелье, справа – гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева – двуглавый Эльбрус.
Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау.
Эльбрус – самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина – 5642 м, восточная – 5621 м).
На курорте функционируют две канатные дороги.
Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья.
Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).
Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).
Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
По дороге в г. Пятигорск остановка на Поляне Нарзанов, где в окружении соснового бора из-под земли бьют многочисленные минеральные источники нарзана, окрашивая все вокруг в красный цвет, т. к. вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.
19:00 Возвращение в г. Пятигорск.
Ужин в гостинице (за доп. плату).
Свободное время, отдых.
07:00 Завтрак в гостинице (шведский стол).
08:00 Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье (~110 км) с посещением знаменитых Чегемских водопадов – прекрасных в любое время года.
Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.
Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.
Обед в кафе, которое расположено прямо в скале, запомнится надолго! (за доп. плату)
Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.)
15:00 На обратном пути заезд в п. Кишпек, отдых на термальных источниках «Гедуко» – отличная возможность расслабиться после активного дня (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).
00:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Тур предусматривает проживание в конгресс отеле «Бештау» в центре г. Пятигорска.
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды можно доехать за 30 минут. По запросу и за дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.
Для купания в термальных источниках необходимо иметь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).