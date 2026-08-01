Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
5150 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «На автобусе»
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