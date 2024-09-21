2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Посетить усадьбу именитого художника, узнать о завсегдатаях «репинских сред» и местных традициях
Начало: ЖД станция «Репино»
5 окт в 10:00
6 окт в 12:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
Узнать Репина как великого художника и удивительного человека, а заодно полюбоваться Финским заливом
Начало: В поселке Репино
Завтра в 11:00
5 окт в 11:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: экскурсия в Репино
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Репино: "Обитель богов" и "Шкатулка Пандоры"
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
5 окт в 12:00
6 окт в 12:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 сентября 2024Чудесная познавательная экскурсия. Оч милая Дарья! Спасибо большое! Большое количество эмоций и информации! Аж мурашки забегали. Такое чувство, что ходишь сквозь время с героями рассказа.
- IIRINA19 сентября 2024Шикарная экскурсия! Слушать Дарью-одно удовольствие, материала много, он разнообразный, гид подкован со всех сторон. Очень интересно и увлекательно. Восторг, всем рекомендую!
- ВВиктория25 июля 2024Волшебная Дарья! Спасибо большое! Это было очень хорошо🥰
- ННаталья28 апреля 2024Это были прекрасные 2 часа экскурсии по Репино! Ольга- прекрасный экскурсовод, легкий в общении человек и интересный собеседник. Мы получили
- ММаргарита23 августа 2023Приятная прогулка по Репино с историей про семью Репина и Норман, а также их гостей.
- ВВалерия13 августа 2023Интересный рассказ про жизнь и творчество Репина и его семью, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Пешеходные»
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