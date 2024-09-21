Н Наталья «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника Чудесная познавательная экскурсия. Оч милая Дарья! Спасибо большое! Большое количество эмоций и информации! Аж мурашки забегали. Такое чувство, что ходишь сквозь время с героями рассказа.

I IRINA «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника Шикарная экскурсия! Слушать Дарью-одно удовольствие, материала много, он разнообразный, гид подкован со всех сторон. Очень интересно и увлекательно. Восторг, всем рекомендую!

В Виктория «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника Волшебная Дарья! Спасибо большое! Это было очень хорошо🥰

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