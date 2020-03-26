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Последние новости коронавируса в Адыгее на сегодня со статистикой

  • Заразилось 252+11
  • Умерло 7
  • Выздоровело 184+11
  • Болеют сейчас 61
  • Летальность 2.78%около 28 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Адыгее, включая Майкоп, находится 0.11%, 252 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 184 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 61 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Майкопе и Адыгее

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Адыгее, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.1 разав Адыгее летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
28 человекв среднем умирает в Адыгее на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Адыгее и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Майкопе и Адыгее от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Адыгеи по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020252+11+5%7184+11+6%61
11 мая 2020241+17+8%717361+17
10 мая 2020224+4+2%7173+33+24%44-29
9 мая 2020220+8+4%7140+26+23%73-18
8 мая 2020212+6+3%711491+6
7 мая 2020206+4+2%7114+7+7%85-3
6 мая 2020202+12+6%710788+12
5 мая 2020190+5+3%7+1+17%107+9+9%76-5
4 мая 2020185+7+4%698+22+29%81-15
3 мая 2020178+10+6%6+1+20%76+27+55%96-18
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Адыгее по дням

Адыгея и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Адыгее

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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