Заразилось 252 +11

Умерло 7

Выздоровело 184 +11

Болеют сейчас 61

Летальность 2.78% около 28 чел. на 1000 заболевших

В Адыгее, включая Майкоп, находится 0.11%, 252 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 184 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 61 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Майкопе и Адыгее График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Адыгее, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.1 раза в Адыгее летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 28 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Адыгее

Карта распространения коронавируса в Адыгее и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Майкопе и Адыгее от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Адыгеи по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 252 +11+5% 7 184 +11+6% — 61 11 мая 2020 241 +17+8% 7 173 ▲ 61+17 10 мая 2020 224 +4+2% 7 173 +33+24% ▼ 44-29 9 мая 2020 220 +8+4% 7 140 +26+23% ▼ 73-18 8 мая 2020 212 +6+3% 7 114 ▲ 91+6 7 мая 2020 206 +4+2% 7 114 +7+7% ▼ 85-3 6 мая 2020 202 +12+6% 7 107 ▲ 88+12 5 мая 2020 190 +5+3% 7 +1+17% 107 +9+9% ▼ 76-5 4 мая 2020 185 +7+4% 6 98 +22+29% ▼ 81-15 3 мая 2020 178 +10+6% 6 +1+20% 76 +27+55% ▼ 96-18 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Адыгее по дням