Заразилось 56 +2

Умерло 0

Выздоровело 25 +7

Болеют сейчас 31

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Республике Алтай, включая Горно-Алтайск, находится 0.02%, 56 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 25 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 31 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Горно-Алтайске и Республике Алтай График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Республике Алтай, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Республике Алтай и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Горно-Алтайске и Республике Алтай от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Республики Алтай по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 56 +2+4% 0 25 +7+39% ▼ 31-5 11 мая 2020 54 +2+4% 0 18 +1+6% ▲ 36+1 10 мая 2020 52 +1+2% 0 17 +5+42% ▼ 35-4 9 мая 2020 51 +10+24% 0 12 +7+140% ▲ 39+3 8 мая 2020 41 +1+3% 0 5 ▲ 36+1 7 мая 2020 40 +2+5% 0 5 +2+67% — 35 6 мая 2020 38 +1+3% 0 3 +1+50% — 35 5 мая 2020 37 +1+3% 0 2 ▲ 35+1 4 мая 2020 36 0 2 +1+100% ▼ 34-1 3 мая 2020 36 +1+3% 0 1 ▲ 35+1 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Республике Алтай по дням