Последние новости коронавируса в Республике Алтай на сегодня со статистикой
Заразилось 56+2
Умерло 0
Выздоровело 25+7
Болеют сейчас 31
Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Республике Алтай, включая Горно-Алтайск, находится 0.02%, 56 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 25 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 31 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Горно-Алтайске и Республике Алтай
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Республике Алтай, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Республике Алтай и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Горно-Алтайске и Республике Алтай от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Республики Алтай по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
56+2+4%
0
25+7+39%
▼31-5
11 мая 2020
54+2+4%
0
18+1+6%
▲36+1
10 мая 2020
52+1+2%
0
17+5+42%
▼35-4
9 мая 2020
51+10+24%
0
12+7+140%
▲39+3
8 мая 2020
41+1+3%
0
5
▲36+1
7 мая 2020
40+2+5%
0
5+2+67%
—35
6 мая 2020
38+1+3%
0
3+1+50%
—35
5 мая 2020
37+1+3%
0
2
▲35+1
4 мая 2020
36
0
2+1+100%
▼34-1
3 мая 2020
36+1+3%
0
1
▲35+1
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Республике Алтай по дням
Республика Алтай и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Республике Алтай
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин. Уточняется, что авиакомпании, совершавшие рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и обратно, отменили их. «Победа» приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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