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Последние новости коронавируса в Республике Алтай на сегодня со статистикой

  • Заразилось 56+2
  • Умерло 0
  • Выздоровело 25+7
  • Болеют сейчас 31
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Республике Алтай, включая Горно-Алтайск, находится 0.02%, 56 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 25 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 31 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Горно-Алтайске и Республике Алтай

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Республике Алтай, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Республике Алтай и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Горно-Алтайске и Республике Алтай от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Республики Алтай по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 202056+2+4%025+7+39%31-5
11 мая 202054+2+4%018+1+6%36+1
10 мая 202052+1+2%017+5+42%35-4
9 мая 202051+10+24%012+7+140%39+3
8 мая 202041+1+3%0536+1
7 мая 202040+2+5%05+2+67%35
6 мая 202038+1+3%03+1+50%35
5 мая 202037+1+3%0235+1
4 мая 20203602+1+100%34-1
3 мая 202036+1+3%0135+1
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Республике Алтай по дням

Республика Алтай и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Республике Алтай

В России остался последний регион без коронавируса
В России остался последний регион без коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 10:42
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
В России зафиксировали 3388 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 24 тысячи
В России зафиксировали 3388 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 24 тысячи
tj
15.04.2020 10:32
Республика Алтай — единственный регион, где пока не выявили заражённых Covid-19.
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
РБК
05.04.2020 11:55
Российский регион приостановил авиасообщение с Москвой
Российский регион приостановил авиасообщение с Москвой
lenta.ru
05.04.2020 09:46
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин. Уточняется, что авиакомпании, совершавшие рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и обратно, отменили их. «Победа» приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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