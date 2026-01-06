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сквозь века — через судьбы людей, которые его создавали и вдохновляли.



Игорь — увлечённый краевед и талантливый рассказчик. Он сумел показать Сыктывкар живым, многогранным и очень душевным городом. Особенно впечатлило, как гид связал историю места с биографиями выдающихся личностей, таких как Иван Куратов, Виктор Савин, Питирим Сорокин, Георгий Лыткин, Василий Кандинский, Револьт Пименов, Раиса Сметанина, Валерий Леонтьев и др.



Маршрут был продуман до мелочей: мы прошли мимо Пожарной каланчи — символа города, прогулялись по Стефановской площади и «местному Бродвею». Игорь не просто показывал достопримечательности, а оживлял их историями — с архивными фото, любопытными деталями и даже городскими легендами.



Но был один момент, который добавил экскурсии особой теплоты. В какой‑то момент Игорь как бы невзначай упомянул свою маму — Ию Бобракову — и коротко отметил её вклад в культурную жизнь Сыктывкара. Эта реплика прозвучала ненавязчиво, без пафоса, но сразу стало ясно: любовь Игоря к городу — это не только профессиональный интерес, но и нечто глубоко личное, идущее из семьи.



Время пролетело незаметно — два с половиной часа прошли на одном дыхании. Спасибо Игорю за профессионализм, глубокие знания, душевность и искреннюю любовь к родному краю! Теперь Сыктывкар для меня — не просто точка на карте, а город с богатой историей, яркими людьми и тёплой атмосферой.



Однозначно рекомендую эту экскурсию всем: и гостям города, и местным жителям, которые хотят посмотреть на знакомые улицы новыми глазами.