В Валентин 5 Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день Отличная обзорная экскурсия, то, что нужно для первого знакомства с городом. Екатерина, спасибо! 👍🏻

Г Галина 5 Отзыв на: Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки» Спасибо большое за чудесный рассказ, показ самых ярких мест, комфорт😊

Н Наталья 5 Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Екатерине! Объехали весь город, посмотрели памятные места, узнали исторические факты. То, что нужно в день приезда) отличное знакомство с городом, всем рекомендую 👌 Надеюсь, что сможем приехать ещё раз!

П Полина 5 Отзыв на: На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана Спасибо большое Егору за отличную экскурсию! Все было прекрасно организовано и продумано до мелочей. С Егором не страшно подниматься на вершину вулкана, а потом спускаться. Уверена, что впечатления от увиденного на вершине вулкана останутся у меня на долгие годы. Всем рекомендую эту экскурсию!

Л Людмила 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Огромное спасибо Владиславу за невероятное приключение, поездку к Тихому океану. Владислав оказался общительным, эрудированным рассказчиком, влюблённым в свой родной край. Время в пути пролетело незаметно, а то что открывалось взору - словами не передать. Гида и экскурсию однозначно рекомендуем. Точно не пожалеете. А фото с путешествия удивят всех. Владислав успеха Вам.

А Антон 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Хочу поблагодарить Владислава за прекрасную поездку на Халактырский пляж. Могущество Тихого океана не передать словами, желаю всем хотя бы раз побывать в этом удивительном месте. Владислав, спасибо:)

О Ольга 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Прекрасная экскурсия. Не пожалеете. У Владислава много интересных историй.

Р Роман 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Всё прошло отлично. Владислав прекрасный гид. Рекомендую.

Ю Юлия 5 Отзыв на: На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана Хочу выразить благодарность Егору за очуменные покатушки на краю земли😌Организация чёткая, на уровне! Предусмотрено всё🔥💫🌟 Как я люблю🥳 Комфорт, насыщенность. Впечатления зашкаливают допустимый уровень, выше только небо🙂 Спасибо и удачи в вашей работе мечты!

К Кирилл 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Прекрасный пляж, шикарный океан! Гиды доброжелательные, пунктуальные. Нам очень повезло с погодой, поэтому впечатления самые лучшие

А Анастасия 5 Отзыв на: Зимний джип-тур на Вилючинский перевал Познавательная поездка, грамотно составлен маршрут, машина подготовлена к бездорожью

В Василий 5 Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день Замечательная экскурсия. Все продуманно и хорошо организовано. Для ребенка легкая экскурсия и ему тоже понравилась.

П Полина 5 Отзыв на: К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.

Е Елена 5 Отзыв на: Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря Большое спасибо Владиславу. Очень понравилось-красивая природа, интеллигентный гид, самые выигрышные точки с самыми лучшими видами.

С Светлана 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Хорошая экскурсия, захватывающая природа, интересно и познавательно. Удобная и комфортная машина. Спасибо большое Владиславу!

Д Диана 5 Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана Отличный гид, спасибо за экскурсию)

А Александр 5 Отзыв на: Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники Все очень понравилось. Гид настоящий профессионал и просто хороший человек.

В Валентина 5 Отзыв на: На снегоходе - к Дачным источникам Отличная поездка, все четко спланировано. Космические пейзажи! На Егора можно положиться и быть спокойным за свой активный отдых. Наша компания увозит с собой море новых впечатлений. Спасибо!

А Александр 5 Отзыв на: Экскурсия к Авачинскому вулкану Всё очень достойно хороший Егор Гид, отличный снегоход и сани, чай бутеры в теплом приюте в горах,не смотря на переменчивую погоду… Всё увидели, вдохнули и ощутили! Спасибо! Всем рекомендую!