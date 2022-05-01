Экскурсии по Республике Коми

Экскурсии в городах Республики Коми

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Коми или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Камчатка
Сыктывкар

Индивидуальные экскурсии

Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
32000
за всё
Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки
Камчатка
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
2000
за всё
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Сыктывкар
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
5
3 отзыва
7000
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
Камчатка
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
5
1 отзыв
15590
за всё
Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках
Камчатка
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
5
1 отзыв
29880
за всё
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
Камчатка
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
от
19000
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
Камчатка
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
10400
за всё
Покорить бездорожье Лавовой пади
Камчатка
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
14000
за чел.
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
Камчатка
Маяк «Петропавловский»
Маяк «Петропавловский»
14000
за всё
Камчатка

Групповые экскурсии

Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
25000
за чел.
Увидеть с высоты космические ландшафты полуострова - от Вилючинского вулкана до Авачинской бухты
Камчатка
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
5
1 отзыв
19500
за чел.
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Камчатка
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
5
1 отзыв
1500
за чел.
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
Камчатка
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники
10000
за чел.
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
Камчатка
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан
5
2 отзыва
12000
за чел.
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
Камчатка
Авачинский перевал и гора Верблюд
Авачинский перевал и гора Верблюд
5
1 отзыв
6000
за чел.
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
Камчатка
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
5
1 отзыв
5000
за чел.
Наш маршрут начнётся с исторической части города
Камчатка
Музей «Вулканариум»
Музей «Вулканариум»
5
1 отзыв
1500
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Камчатка
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
5
2 отзыва
4000
за чел.
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
Камчатка

Обзорные по городам

Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
2000
за всё
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Сыктывкар
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
5
3 отзыва
7000
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
Камчатка
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
от
19000
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
Камчатка
Халактырский пляж - «На краю земли»
Халактырский пляж - «На краю земли»
12000
за всё
Камчатка
Авачинский вулкан - «Восхождение на Камчатский Везувий»
Авачинский вулкан - «Восхождение на Камчатский Везувий»
24000
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Камчатка
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
5
1 отзыв
1500
за чел.
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
Камчатка
Музей «Вулканариум»
Музей «Вулканариум»
5
1 отзыв
1500
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Камчатка

Туры на автомобиле

Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
32000
за всё
Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки
Камчатка
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
5
3 отзыва
7000
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
Камчатка
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
5
1 отзыв
15590
за всё
Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках
Камчатка
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
5
1 отзыв
29880
за всё
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
Камчатка
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
от
19000
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
Камчатка
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
10400
за всё
Покорить бездорожье Лавовой пади
Камчатка
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
5
1 отзыв
19500
за чел.
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Камчатка
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
14000
за чел.
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
Камчатка
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
5
4 отзыва
7800
за всё
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
Камчатка

Гастрономические туры

Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
от
19000
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
Камчатка

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Коми

  • В
    Валентин
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Отличная обзорная экскурсия, то, что нужно для первого знакомства с городом. Екатерина, спасибо! 👍🏻
  • Г
    Галина
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Спасибо большое за чудесный рассказ, показ самых ярких мест, комфорт😊
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Екатерине! Объехали весь город, посмотрели памятные места, узнали исторические факты. То, что нужно в день приезда) отличное знакомство с городом, всем рекомендую 👌 Надеюсь, что сможем приехать ещё раз!
  • П
    Полина
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана
    Спасибо большое Егору за отличную экскурсию! Все было прекрасно организовано и продумано до мелочей. С Егором не страшно подниматься на вершину вулкана, а потом спускаться. Уверена, что впечатления от увиденного на вершине вулкана останутся у меня на долгие годы. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • Л
    Людмила
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Огромное спасибо Владиславу за невероятное приключение, поездку к Тихому океану. Владислав оказался общительным, эрудированным рассказчиком, влюблённым в свой родной край. Время в пути пролетело незаметно, а то что открывалось взору - словами не передать. Гида и экскурсию однозначно рекомендуем. Точно не пожалеете. А фото с путешествия удивят всех. Владислав успеха Вам.
  • А
    Антон
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Хочу поблагодарить Владислава за прекрасную поездку на Халактырский пляж. Могущество Тихого океана не передать словами, желаю всем хотя бы раз побывать в этом удивительном месте. Владислав, спасибо:)
  • О
    Ольга
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Прекрасная экскурсия. Не пожалеете. У Владислава много интересных историй.
  • Р
    Роман
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Всё прошло отлично. Владислав прекрасный гид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана
    Хочу выразить благодарность Егору за очуменные покатушки на краю земли😌Организация чёткая, на уровне! Предусмотрено всё🔥💫🌟 Как я люблю🥳 Комфорт, насыщенность. Впечатления зашкаливают допустимый уровень, выше только небо🙂 Спасибо и удачи в вашей работе мечты!
  • К
    Кирилл
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Прекрасный пляж, шикарный океан! Гиды доброжелательные, пунктуальные. Нам очень повезло с погодой, поэтому впечатления самые лучшие
  • А
    Анастасия
    27 марта 2022
    5
    Отзыв на: Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
    Познавательная поездка, грамотно составлен маршрут, машина подготовлена к бездорожью
  • В
    Василий
    19 марта 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Замечательная экскурсия. Все продуманно и хорошо организовано. Для ребенка легкая экскурсия и ему тоже понравилась.
  • П
    Полина
    16 марта 2022
    5
    Отзыв на: К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.
  • Е
    Елена
    12 марта 2022
    5
    Отзыв на: Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Большое спасибо Владиславу. Очень понравилось-красивая природа, интеллигентный гид, самые выигрышные точки с самыми лучшими видами.
  • С
    Светлана
    7 марта 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Хорошая экскурсия, захватывающая природа, интересно и познавательно. Удобная и комфортная машина. Спасибо большое Владиславу!
  • Д
    Диана
    20 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Отличный гид, спасибо за экскурсию)
  • А
    Александр
    6 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
    Все очень понравилось. Гид настоящий профессионал и просто хороший человек.
  • В
    Валентина
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: На снегоходе - к Дачным источникам
    Отличная поездка, все четко спланировано. Космические пейзажи! На Егора можно положиться и быть спокойным за свой активный отдых. Наша компания увозит с собой море новых впечатлений. Спасибо!
  • А
    Александр
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Всё очень достойно хороший Егор Гид, отличный снегоход и сани, чай бутеры в теплом приюте в горах,не смотря на переменчивую погоду… Всё увидели, вдохнули и ощутили! Спасибо! Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Путешествовали зимой, впечатлений много. Увидели домашние вулканы вблизи. Даже было видно, как Авачинский дышит. Хорошо, что повезло с погодой. А то, наверно, было бы жалко отдавать такие деньги только за катание в нартах за снегоходом. Но смею всех заверить, что у Егора эта экскурсия дешевле, чем у других, а к организации замечаний нет. Рекомендую.
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