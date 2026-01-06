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Экскурсии по Республике Коми и городам

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Сыктывкар

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Коми

Г
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсию проводил Дмитрий Замечательный экскурсовод Мы услышали интересный рассказ об украшении в городе, орнаменте, архитектуре Было очень холодно, но мы и не заметили как прошли 3 часа Рекомендуем
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Е
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Были на экскурсии с ребёнком 6 лет, очень интересно, нетривиально, узнали много нового о городе, его основании и жизни, Дмитрий
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ответил на все наши вопросы, информация очень разнонаправленная и история, и архитектура, и стрит-арт, и география, и демография. Очень довольны. рекомендуем!

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В
Сыктывкар: от погоста до столицы
Лучшая экскурсия по городу Сыктывкар!!! От зачатка до современности за 3 часа на одном дыхании. Спасибо огромное!
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Ксения
Добро пожаловать в Сыктывкар
Благодарю Игоря за прекрасно проведенное время! Экскурсия на высшем уровне! Не смотря на огромное количество информации, не было ощущения перезагруженности. Много юмора, интересных историй и самое главное, большой любви к городу и Республики. Всем рекомендую
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Е
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Отличная пешеходная экскурсия! Интересный маршрут, компетентный гид, комфортная продолжительность. Узнали много нового о городе и его истории. Рекомендую:)
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Е
Современное искусство в Сыктывкаре
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для нас обзорную экскурсию по
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Сыктывкару для тех, кто первый раз приехал. Получили очень живой и интересный рассказ и комфортный маршрут! Дмитрий посоветовал, где и какие купить сувениры, и мы всеми советами воспользовались:)

Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для+3
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
Дмитрий - прекрасный экскурсовод, знает и любит и своё дело, и город! Мы попросили провести для
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Е
Добро пожаловать в Сыктывкар
Нам понравилась экскурсия, всё было интересно и познавательно. Много нового узнали о Республике Коми и о городе Сыктывкар.
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Н
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Дмитрий провёл интересную экскурсию.
Дмитрий провёл интересную экскурсию.
Дмитрий провёл интересную экскурсию.
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Андрей
Добро пожаловать в Сыктывкар
Большое спасибо Игорю за потрясающую экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!». Это было не просто знакомство с городом, а настоящее путешествие
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сквозь века — через судьбы людей, которые его создавали и вдохновляли.

Игорь — увлечённый краевед и талантливый рассказчик. Он сумел показать Сыктывкар живым, многогранным и очень душевным городом. Особенно впечатлило, как гид связал историю места с биографиями выдающихся личностей, таких как Иван Куратов, Виктор Савин, Питирим Сорокин, Георгий Лыткин, Василий Кандинский, Револьт Пименов, Раиса Сметанина, Валерий Леонтьев и др.

Маршрут был продуман до мелочей: мы прошли мимо Пожарной каланчи — символа города, прогулялись по Стефановской площади и «местному Бродвею». Игорь не просто показывал достопримечательности, а оживлял их историями — с архивными фото, любопытными деталями и даже городскими легендами.

Но был один момент, который добавил экскурсии особой теплоты. В какой‑то момент Игорь как бы невзначай упомянул свою маму — Ию Бобракову — и коротко отметил её вклад в культурную жизнь Сыктывкара. Эта реплика прозвучала ненавязчиво, без пафоса, но сразу стало ясно: любовь Игоря к городу — это не только профессиональный интерес, но и нечто глубоко личное, идущее из семьи.

Время пролетело незаметно — два с половиной часа прошли на одном дыхании. Спасибо Игорю за профессионализм, глубокие знания, душевность и искреннюю любовь к родному краю! Теперь Сыктывкар для меня — не просто точка на карте, а город с богатой историей, яркими людьми и тёплой атмосферой.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем: и гостям города, и местным жителям, которые хотят посмотреть на знакомые улицы новыми глазами.

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Андрей
Храмы, которые мы потеряли
Как архитектор, я искал экскурсию, которая позволила бы глубже понять историческую застройку Сыктывкара и утраченную храмовую архитектуру. Экскурсия Игоря полностью
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оправдала ожидания — и даже превзошла их.

Что особенно ценно с профессиональной точки зрения:

Архивные материалы. Фотографии утраченных храмов дали чёткое представление о стилистике построек. Было крайне полезно увидеть, как храмы задавали масштаб и ритм городской застройки Усть‑Сысольска.

Анализ градостроительного контекста. Игорь подробно объяснил, как расположение храмов (на площади, у реки, вдоль главных улиц) формировало общественные пространства и визуальные оси города. Особенно впечатлило сопоставление исторической планировки с современной — стало очевидно, какие композиционные связи сейчас утрачены.

Детали архитектурных решений. Игорь обращал внимание на сохранившиеся элементы декора, типовые приёмы в конструкции культовых зданий региона. Это позволило мысленно «реконструировать» облик утраченных объектов.

Маршрут продуман грамотно:

- начали с Кировского парка;

- прошли по Стефановской площади с обсуждением судьбы одноимённого собора;

- рассмотрели фотографии процесса освящения закладного камня фундамента Свято-Стефановского кафедрального собора, находившимся с визитом в Республике Коми Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

- завершили экскурсию просмотром исторических и современных снимков Свято‑Вознесенского храма, который я позже посетил самостоятельно.

Подача материала — на высоком уровне: Игорь сочетает академическую точность с живым повествованием. Он не просто перечисляет даты и стили, а показывает, как архитектура отражала жизнь города, какие социальные процессы влияли на строительство и разрушение храмов.

Отдельно отмечу:

корректное использование профессиональной терминологии без перегрузки ею рассказа;

готовность отвечать на узкоспециальные вопросы (например, о конструктивных системах или региональных особенностях храмового зодчества);

умение визуализировать утраченное — с помощью фото, схем и точных описаний.

Экскурсия оказалась не просто познавательной прогулкой, а настоящим профессиональным исследованием!

Большое спасибо Игорю за глубину, компетентность и искреннюю увлечённость темой! Однозначно рекомендую эту экскурсию коллегам‑архитекторам, реставраторам и всем, кто интересуется историей архитектуры и градостроительства.

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