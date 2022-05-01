Экскурсии в городах Республики Коми
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Коми или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
32000
₽
за всё
Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки
2000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
5
3 отзыва
7000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
5
1 отзыв
15590
₽
за всё
Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках
5
1 отзыв
29880
₽
за всё
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
от
19000
₽
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
10400
₽
за всё
Покорить бездорожье Лавовой пади
14000
₽
за чел.
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
Групповые экскурсии
25000
₽
за чел.
Увидеть с высоты космические ландшафты полуострова - от Вилючинского вулкана до Авачинской бухты
5
1 отзыв
19500
₽
за чел.
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
10000
₽
за чел.
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
5
2 отзыва
12000
₽
за чел.
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
5
1 отзыв
6000
₽
за чел.
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
5
1 отзыв
5000
₽
за чел.
Наш маршрут начнётся с исторической части города
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
5
2 отзыва
4000
₽
за чел.
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
Обзорные по городам
2000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
5
3 отзыва
7000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
от
19000
₽
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
24000
₽
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Туры на автомобиле
32000
₽
за всё
Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки
5
3 отзыва
7000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
5
1 отзыв
15590
₽
за всё
Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках
5
1 отзыв
29880
₽
за всё
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
от
19000
₽
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
10400
₽
за всё
Покорить бездорожье Лавовой пади
5
1 отзыв
19500
₽
за чел.
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
14000
₽
за чел.
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
5
4 отзыва
7800
₽
за всё
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
Гастрономические туры
от
19000
₽
за всё
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Коми
- ВВалентин1 мая 2022Отличная обзорная экскурсия, то, что нужно для первого знакомства с городом. Екатерина, спасибо! 👍🏻
- ГГалина25 апреля 2022Спасибо большое за чудесный рассказ, показ самых ярких мест, комфорт😊
- ННаталья13 апреля 2022Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Екатерине! Объехали весь город, посмотрели памятные места, узнали исторические факты. То, что нужно в день приезда) отличное знакомство с городом, всем рекомендую 👌 Надеюсь, что сможем приехать ещё раз!
- ППолина12 апреля 2022Спасибо большое Егору за отличную экскурсию! Все было прекрасно организовано и продумано до мелочей. С Егором не страшно подниматься на вершину вулкана, а потом спускаться. Уверена, что впечатления от увиденного на вершине вулкана останутся у меня на долгие годы. Всем рекомендую эту экскурсию!
- ЛЛюдмила12 апреля 2022Огромное спасибо Владиславу за невероятное приключение, поездку к Тихому океану. Владислав оказался общительным, эрудированным рассказчиком, влюблённым в свой родной край. Время в пути пролетело незаметно, а то что открывалось взору - словами не передать. Гида и экскурсию однозначно рекомендуем. Точно не пожалеете. А фото с путешествия удивят всех. Владислав успеха Вам.
- ААнтон11 апреля 2022Хочу поблагодарить Владислава за прекрасную поездку на Халактырский пляж. Могущество Тихого океана не передать словами, желаю всем хотя бы раз побывать в этом удивительном месте. Владислав, спасибо:)
- ООльга11 апреля 2022Прекрасная экскурсия. Не пожалеете. У Владислава много интересных историй.
- РРоман10 апреля 2022Всё прошло отлично. Владислав прекрасный гид. Рекомендую.
- ЮЮлия10 апреля 2022Хочу выразить благодарность Егору за очуменные покатушки на краю земли😌Организация чёткая, на уровне! Предусмотрено всё🔥💫🌟 Как я люблю🥳 Комфорт, насыщенность. Впечатления зашкаливают допустимый уровень, выше только небо🙂 Спасибо и удачи в вашей работе мечты!
- ККирилл8 апреля 2022Прекрасный пляж, шикарный океан! Гиды доброжелательные, пунктуальные. Нам очень повезло с погодой, поэтому впечатления самые лучшие
- ААнастасия27 марта 2022Отзыв на: Зимний джип-тур на Вилючинский перевалПознавательная поездка, грамотно составлен маршрут, машина подготовлена к бездорожью
- ВВасилий19 марта 2022Замечательная экскурсия. Все продуманно и хорошо организовано. Для ребенка легкая экскурсия и ему тоже понравилась.
- ППолина16 марта 2022Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.
- ЕЕлена12 марта 2022Большое спасибо Владиславу. Очень понравилось-красивая природа, интеллигентный гид, самые выигрышные точки с самыми лучшими видами.
- ССветлана7 марта 2022Хорошая экскурсия, захватывающая природа, интересно и познавательно. Удобная и комфортная машина. Спасибо большое Владиславу!
- ДДиана20 февраля 2022Отличный гид, спасибо за экскурсию)
- ААлександр6 февраля 2022Все очень понравилось. Гид настоящий профессионал и просто хороший человек.
- ВВалентина10 января 2022Отзыв на: На снегоходе - к Дачным источникамОтличная поездка, все четко спланировано. Космические пейзажи! На Егора можно положиться и быть спокойным за свой активный отдых. Наша компания увозит с собой море новых впечатлений. Спасибо!
- ААлександр9 января 2022Отзыв на: Экскурсия к Авачинскому вулкануВсё очень достойно хороший Егор Гид, отличный снегоход и сани, чай бутеры в теплом приюте в горах,не смотря на переменчивую погоду… Всё увидели, вдохнули и ощутили! Спасибо! Всем рекомендую!
- ТТатьяна8 января 2022Отзыв на: Экскурсия к Авачинскому вулкануПутешествовали зимой, впечатлений много. Увидели домашние вулканы вблизи. Даже было видно, как Авачинский дышит. Хорошо, что повезло с погодой. А то, наверно, было бы жалко отдавать такие деньги только за катание в нартах за снегоходом. Но смею всех заверить, что у Егора эта экскурсия дешевле, чем у других, а к организации замечаний нет. Рекомендую.