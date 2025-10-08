Коми край известен своими уникальными художественными кодами, которые проявляются в орнаментах и панно. В центре Сыктывкара можно увидеть, как коми идентичность отражается в советском наследии и современном дизайне. На экскурсии участники узнают о значении коми орнаментов, их использовании в архитектуре, а также о сохранении и переосмыслении локальной культуры. Это путешествие подходит для взрослых и подростков от 14 лет, интересующихся историей и культурой

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

У нашего региона богатая история национальных традиций и ремёсел. С древних времён на территории Коми развивались собственные художественные направления — орнамент и литьё из металла в зверином стиле. А тема охоты сохранилась и в более позднем искусстве — монументальных советских панно.

Вы увидите:

дом с панно «Праздник оленеводов» на улице Куратова

на улице Куратова Стефановскую площадь и архитектурные элементы с национальным орнаментом

и архитектурные элементы с национальным орнаментом современный дизайн в центре Сыктывкара и отражение традиций

в центре Сыктывкара и отражение традиций серию из шести панно о жизни региона на Коммунистической улице

Вы узнаете:

что означают коми орнаменты и как они используются в архитектуре

как авторы изображали коми идентичность в советский период

об эксплуатации и экзотизации локальной культуры и языка

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.