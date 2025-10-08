Коми край известен своими уникальными художественными кодами, которые проявляются в орнаментах и панно.
В центре Сыктывкара можно увидеть, как коми идентичность отражается в советском наследии и современном дизайне.
На экскурсии участники узнают о значении коми орнаментов, их использовании в архитектуре, а также о сохранении и переосмыслении локальной культуры. Это путешествие подходит для взрослых и подростков от 14 лет, интересующихся историей и культурой
В центре Сыктывкара можно увидеть, как коми идентичность отражается в советском наследии и современном дизайне.
На экскурсии участники узнают о значении коми орнаментов, их использовании в архитектуре, а также о сохранении и переосмыслении локальной культуры. Это путешествие подходит для взрослых и подростков от 14 лет, интересующихся историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные коми орнаменты
- 🏛 Архитектурные элементы
- 🖼 Советские панно
- 🌆 Современный дизайн
- 📚 История и традиции
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Дом с панно «Праздник оленеводов»
- Стефановская площадь
- Панно на улице Коммунистической
Описание экскурсии
У нашего региона богатая история национальных традиций и ремёсел. С древних времён на территории Коми развивались собственные художественные направления — орнамент и литьё из металла в зверином стиле. А тема охоты сохранилась и в более позднем искусстве — монументальных советских панно.
Вы увидите:
- дом с панно «Праздник оленеводов» на улице Куратова
- Стефановскую площадь и архитектурные элементы с национальным орнаментом
- современный дизайн в центре Сыктывкара и отражение традиций
- серию из шести панно о жизни региона на Коммунистической улице
Вы узнаете:
- что означают коми орнаменты и как они используются в архитектуре
- как авторы изображали коми идентичность в советский период
- об эксплуатации и экзотизации локальной культуры и языка
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сыктывкаре
Провёл экскурсии для 25 туристов
Куратор и художник творческого объединения. Создаю проекты в сфере культуры и современного искусства. Люблю и изучаю города Республики Коми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 окт 2025
Дмитрий - замечательный экскурсовод. Чудесный, приятный молодой человек, любящий свой город, свой край. Широчайшие знания о культуре Коми, обаяние Дмитрия, интересное повествование и продуманный маршрут сделали экскурсию незабываемой. Экскурсия будет интересна широкому кругу, в нашей компании были слушатели от 5 до 50 лет и все остались довольны.
В
Владислав
7 авг 2025
Это была увлекательная экскурсия! Дмитрий отлично владеет материалом и погружен в тему. Мы местные жители, поэтому было интересно посмотреть на родной город под другим углом. Это была неспешная прогулка, изучали
Павел
5 авг 2025
Походили по городу, поговорили о коми культуре (в том числе и современной), увидели много ярких и иногда неочевидных отсылок к национальным или локально историческим мотивам - в общем, здорово и полезно провели время
Входит в следующие категории Сыктывкара
Похожие экскурсии из Сыктывкара
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Погрузитесь в атмосферу Сыктывкара, открыв для себя его уникальные архитектурные памятники и интересные истории. Это будет незабываемое путешествие
Начало: На ул. Орджоникидзе
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
5 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.