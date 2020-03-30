  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Йошкар-Оле и Марий Эл

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Марий Эл на сегодня со статистикой

  • Заразилось 964+36
  • Умерло 6+1
  • Выздоровело 648+25
  • Болеют сейчас 310+10
  • Летальность 0.62%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Марий Эл, включая Йошкар-Олу, находится 0.42%, 964 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 648 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 310 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Йошкар-Оле и Марий Эл

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Марий Эл, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.47 разав Марий Эл летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
6 человекв среднем умирает в Марий Эл на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Марий Эл и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Йошкар-Оле и Марий Эл от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Марий Эл по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020964+36+4%6+1+20%648+25+4%310+10
11 мая 2020928+25+3%5623+29+5%300-4
10 мая 2020903+21+2%5594+5+1%304+16
9 мая 2020882+37+4%5+1+25%589+52+10%288-16
8 мая 2020845+31+4%4537+29+6%304+2
7 мая 2020814+31+4%4508+50+11%302-19
6 мая 2020783+33+4%4458+14+3%321+19
5 мая 2020750+33+5%4444+28+7%302+5
4 мая 2020717+49+7%4416+19+5%297+30
3 мая 2020668+40+6%4+1+33%397+24+6%267+15
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Марий Эл по дням

Марий Эл и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Марий Эл

Сотрудница российского СИЗО заразилась коронавирусом от проверяющих и умерла
Сотрудница российского СИЗО заразилась коронавирусом от проверяющих и умерла
lenta.ru
10.04.2020 12:36
В республике Марий Эл скончалась 37-летняя сотрудница СИЗО, у которой был положительный тест на коронавирус. Она умерла 9 апреля. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, осложненная хроническими заболеваниями. Она пока единственная жертва коронавируса в республике.
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 14:52
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела «множество хронических заболеваний». Пациентка заразилась контактным путем.Накануне о первом умершем сообщили в Хабаровском крае.
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
lenta.ru
08.04.2020 10:45
За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве — 660 случаев. Следом идут Московская область (95 случаев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 и 32 случая соответственно), еспублика Марий Эл (27 случаев).
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
РБК
30.03.2020 12:04
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
Коронавирус проник в еще один регион России
Коронавирус проник в еще один регион России
lenta.ru
29.03.2020 18:45
В Йошкар-Оле подтверждены два случая заражения коронавирусом. Это первые случаи заражения в Марий Эл. Республика стала 66 регионом России, куда проник коронавирус. Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом,

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.