Последние новости коронавируса в Марий Эл на сегодня со статистикой
Заразилось 964+36
Умерло 6+1
Выздоровело 648+25
Болеют сейчас 310+10
Летальность 0.62%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Марий Эл, включая Йошкар-Олу, находится 0.42%, 964 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 648 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 310 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Йошкар-Оле и Марий Эл
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Марий Эл, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Марий Эл и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Йошкар-Оле и Марий Эл от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Марий Эл по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
964+36+4%
6+1+20%
648+25+4%
▲310+10
11 мая 2020
928+25+3%
5
623+29+5%
▼300-4
10 мая 2020
903+21+2%
5
594+5+1%
▲304+16
9 мая 2020
882+37+4%
5+1+25%
589+52+10%
▼288-16
8 мая 2020
845+31+4%
4
537+29+6%
▲304+2
7 мая 2020
814+31+4%
4
508+50+11%
▼302-19
6 мая 2020
783+33+4%
4
458+14+3%
▲321+19
5 мая 2020
750+33+5%
4
444+28+7%
▲302+5
4 мая 2020
717+49+7%
4
416+19+5%
▲297+30
3 мая 2020
668+40+6%
4+1+33%
397+24+6%
▲267+15
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Марий Эл по дням
Марий Эл и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Марий Эл
В республике Марий Эл скончалась 37-летняя сотрудница СИЗО, у которой был положительный тест на коронавирус. Она умерла 9 апреля. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, осложненная хроническими заболеваниями. Она пока единственная жертва коронавируса в республике.
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела «множество хронических заболеваний». Пациентка заразилась контактным путем.Накануне о первом умершем сообщили в Хабаровском крае.
За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве — 660 случаев. Следом идут Московская область (95 случаев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 и 32 случая соответственно), еспублика Марий Эл (27 случаев).
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
В Йошкар-Оле подтверждены два случая заражения коронавирусом. Это первые случаи заражения в Марий Эл. Республика стала 66 регионом России, куда проник коронавирус. Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом,
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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