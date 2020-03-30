Заразилось 964 +36

Умерло 6 +1

Выздоровело 648 +25

Болеют сейчас 310 +10

Летальность 0.62% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Марий Эл, включая Йошкар-Олу, находится 0.42%, 964 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 648 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 310 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Йошкар-Оле и Марий Эл График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Марий Эл, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.47 раза в Марий Эл летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Марий Эл

Карта распространения коронавируса в Марий Эл и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Йошкар-Оле и Марий Эл от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Марий Эл по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 964 +36+4% 6 +1+20% 648 +25+4% ▲ 310+10 11 мая 2020 928 +25+3% 5 623 +29+5% ▼ 300-4 10 мая 2020 903 +21+2% 5 594 +5+1% ▲ 304+16 9 мая 2020 882 +37+4% 5 +1+25% 589 +52+10% ▼ 288-16 8 мая 2020 845 +31+4% 4 537 +29+6% ▲ 304+2 7 мая 2020 814 +31+4% 4 508 +50+11% ▼ 302-19 6 мая 2020 783 +33+4% 4 458 +14+3% ▲ 321+19 5 мая 2020 750 +33+5% 4 444 +28+7% ▲ 302+5 4 мая 2020 717 +49+7% 4 416 +19+5% ▲ 297+30 3 мая 2020 668 +40+6% 4 +1+33% 397 +24+6% ▲ 267+15 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Марий Эл по дням