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Экскурсии по Республике Саха (Якутия) и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Саха (Якутия) или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Якутск

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Саха (Якутия)

А
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Все отлично, все понравилось! Хорошая организация, интересная поездка. Спасибо!
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М
Якутск для детей и взрослых
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото
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в украшениях- очень приятный бонус к прогулке. Дополнительно показали несколько интересных мест для покупки местных продуктов и сувениров. Так что получилась польза и для ума, и для отдыха.

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Н
Тайны Старого Якутска
Очень интересно, познавательно. Получили ответы на все вопросы. Рекомендую
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Екатерина
Якутск для детей и взрослых
отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
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Н
Якутск для детей и взрослых
на встречу пришел другой гид
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А
Якутск для детей и взрослых
Отличная экскурсия! Рекомендую.
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Л
Якутия в лицах
Экскурсия просто отличная! Экскурсовод Марина очень грамотная, хорошо разбирается в материале. Интересно и доступно подает информацию. Угостила национальным напитком. Было
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комфортно и легко общаться. Обязательно порекомендую эт экскурсию друзьям и знакомым. Бываю в Якутске регулярно в командировках и впервые так полно узнала про историю города. Огромная благодарность Марине!!! Понравились все места, которые мы посетили.

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П
Тайны Старого Якутска
Замечательная, неспешная прогулка с интересным рассказчиком. Познакомились с городом, историей и интересными и загадочными персонажами Загадочного Якутска
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Валерия
Тайны Старого Якутска
Спасибо Дмитрию за знакомство с Якутском! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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Р
Якутия в лицах
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье! 19 июня она провела с нами целый день, гуляли по городу, показывала нам достопримечательности
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города и рассказывала об истории города и культуре, традициях народа Саха, а также о тесных исторических взаимосвязях с русским народом, о вкладе декабристов в развитие образования и культуры северных народов и т. д. Благодаря такой экскурсии мы с коллегой лучше узнавали Якутию, что означает, что мы стали еще ближе к братскому тюркскому народу. Наталья - сильный историк, знаток своего края, может рассказать историю любой улицы, дома города Якутска. Она и достойная дочь своего народа, по тому, как она с уважением и вниманием относилась к нам, гостям города, видно, что она сама и есть частичка истории и современности своего края и своего народа. Моя благодарность и уважение Наталье, как настоящему профессионалу и человеку, любящему свою родину. Только такой специалист может знакомить и заинтересовать гостей, чтобы они хотели возвращаться в Якутию снова и снова!

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