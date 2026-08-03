читать дальше уменьшить

города и рассказывала об истории города и культуре, традициях народа Саха, а также о тесных исторических взаимосвязях с русским народом, о вкладе декабристов в развитие образования и культуры северных народов и т. д. Благодаря такой экскурсии мы с коллегой лучше узнавали Якутию, что означает, что мы стали еще ближе к братскому тюркскому народу. Наталья - сильный историк, знаток своего края, может рассказать историю любой улицы, дома города Якутска. Она и достойная дочь своего народа, по тому, как она с уважением и вниманием относилась к нам, гостям города, видно, что она сама и есть частичка истории и современности своего края и своего народа. Моя благодарность и уважение Наталье, как настоящему профессионалу и человеку, любящему свою родину. Только такой специалист может знакомить и заинтересовать гостей, чтобы они хотели возвращаться в Якутию снова и снова!