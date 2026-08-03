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Последние отзывы об экскурсиях по Республике Саха (Якутия)
А
Все отлично, все понравилось! Хорошая организация, интересная поездка. Спасибо!
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М
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото
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Н
Очень интересно, познавательно. Получили ответы на все вопросы. Рекомендую
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отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
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Н
на встречу пришел другой гид
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А
Отличная экскурсия! Рекомендую.
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Л
Экскурсия просто отличная! Экскурсовод Марина очень грамотная, хорошо разбирается в материале. Интересно и доступно подает информацию. Угостила национальным напитком. Было
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П
Замечательная, неспешная прогулка с интересным рассказчиком. Познакомились с городом, историей и интересными и загадочными персонажами Загадочного Якутска
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Спасибо Дмитрию за знакомство с Якутском! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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Р
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье! 19 июня она провела с нами целый день, гуляли по городу, показывала нам достопримечательности
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