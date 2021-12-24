В Вера 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Гидом у нас был Виктор. Была насыщенная и интересная программа. Отзывчивый и добрый. Ответил на все наши вопросы. Очень легко и комфортно прошла экскурсия.

В Владимир 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Алтан потрясающий! Все было на уровне и с учетом моих пожеланий и времени!

В Владимир 4 Отзыв на: Якутия в лицах Экскурсия понравилась, работа гида замечательная. Посмотрели много чего, впечатление осталось положительное. В описании экскурсии написано, что экскурсия проводится на машине, а по факту экскурсия была пешая с некоторыми передвижениями на такси, именно за это 1 звезду я снял. Рекомендую!

Н Наталья 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Виктору большое спасибо за увлекательное погружение в историю и культуру Якутии! Узнали много нового и интересного

Е Елена 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Спасибо Ладе за экскурсию, за гибкость маршрута, за увлекательный рассказ! Посетила Якутск впервые, и мне было очень интересно узнать о нём во время этой двухчасовой (даже дольше) прогулки. Спасибо!:)

Н Надежда 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Экскурсия нам очень понравилась. Лада очень содержательно и интересно рассказывала и об исторических фактах, и о национальном колорите. При этом ее экскурсия была адаптирована к ребенку 8 лет, поэтому дочь осталась в полном восторге от нее и от самой Лады. Большое спасибо!!!

С Светлана 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Лада начала свою экскурсию, как только мы приехали в Якутск. Она позвонила, уточнив время и место встречи, и мы сразу почувствовали её заботу и внимание. Она расспросила нас о наших планах и порекомендовала нам интересные места для посещений в свободные дни. Во время экскурсии Лада нам очень подробно, доходчиво рассказала об истории города, её видных жителях, показала старинные фотографии города, провела по самым значимым местам. Мы очень интересно и познавательно провели время. После экскурсии Лада провела нас по сувенирный магазинам и рассказала о том, что имеет смысл привезти в качестве подарков и почему. Желаем Ладе успехов, здоровья и хороших экскурсантов.

О Ольга 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Замечательный гид - Виктор Борисович. Очень интересно и доходчиво всё рассказал и показал. Нам с внуком очень понравилась экскурсия по Старому городу, посещение Сокровищницы, музея Хомуса, музея Политических репрессий. Всё было очень интересно. Огромное спасибо!

М Михаил 5 Отзыв на: Якутия в лицах Прекрасная прогулка и увлекательный рассказ гида создали незабываемое приятное впечатление о городе и регионе! Рекомендую эту прогулку всем путешественникам в удивительный гостеприимный Якутск!

Ф Фёдор 5 Отзыв на: Якутия в лицах Экскурсия разделилась для меня на две части. Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете. Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!

А Алексей 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Экскурсия нам понравилась. Было очень интересно и непринужденно. Отдельное спасибо Ладе за умение представить и красиво показать город, в котором по сути нечего смотреть…

О Ольга 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Вчера - 17 сентября состоялась экскурсия… Она прошла на одном дыхании:) Лада - не просто прекрасный рассказчик, любящий Якутию, знающий её историю, но человек обладающий очень позитивной энергетикой. Благодаря Ладе я вернусь в Якутск познакомиться поближе с Якутией и ее традициями. Ладе успехов и много-много приятный и интересных встреч!

Н Наталья 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Очень понравилась экскурсия. Лада в очень доброжелательной форме, очень обстоятельно и с огромной любовью к своему городу рассказала нам его историю. Два с лишним часа пролетели незаметно. Дополнительно провела нас по ювелирным магазинчикам, предложила помощь в покупке рыбы, рассказала про рестораны - в общем, обзорная экскурсия удалась! Спасибо большое. Конечно, рекомендую!)

А Алина 5 Отзыв на: Якутск для детей и взрослых Очень рекомендую экскурсию всем приезжим! Если у вас мало времени в городе, эта двухчасовая прогулка даст общее понимание о городе. Зимой будете регулярно забегать погреться в тёплые места. Очень здорово!