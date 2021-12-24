Экскурсии в городах Республики Саха (Якутия)
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Саха (Якутия) или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Саха (Якутия)
- ВВера24 декабря 2021Гидом у нас был Виктор. Была насыщенная и интересная программа. Отзывчивый и добрый. Ответил на все наши вопросы. Очень легко и комфортно прошла экскурсия.
- ВВладимир23 декабря 2021Алтан потрясающий! Все было на уровне и с учетом моих пожеланий и времени!
- ВВладимир12 декабря 2021Экскурсия понравилась, работа гида замечательная. Посмотрели много чего, впечатление осталось положительное. В описании экскурсии написано, что экскурсия проводится на машине, а по факту экскурсия была пешая с некоторыми передвижениями на такси, именно за это 1 звезду я снял. Рекомендую!
- ННаталья11 августа 2021Виктору большое спасибо за увлекательное погружение в историю и культуру Якутии! Узнали много нового и интересного
- ЕЕлена1 августа 2021Спасибо Ладе за экскурсию, за гибкость маршрута, за увлекательный рассказ! Посетила Якутск впервые, и мне было очень интересно узнать о нём во время этой двухчасовой (даже дольше) прогулки. Спасибо!:)
- ННадежда7 июля 2021Экскурсия нам очень понравилась. Лада очень содержательно и интересно рассказывала и об исторических фактах, и о национальном колорите. При этом ее экскурсия была адаптирована к ребенку 8 лет, поэтому дочь осталась в полном восторге от нее и от самой Лады. Большое спасибо!!!
- ССветлана23 июня 2021Лада начала свою экскурсию, как только мы приехали в Якутск. Она позвонила, уточнив время и место встречи, и мы сразу почувствовали её заботу и внимание. Она расспросила нас о наших планах и порекомендовала нам интересные места для посещений в свободные дни. Во время экскурсии Лада нам очень подробно, доходчиво рассказала об истории города, её видных жителях, показала старинные фотографии города, провела по самым значимым местам. Мы очень интересно и познавательно провели время. После экскурсии Лада провела нас по сувенирный магазинам и рассказала о том, что имеет смысл привезти в качестве подарков и почему. Желаем Ладе успехов, здоровья и хороших экскурсантов.
- ООльга11 июня 2021Замечательный гид - Виктор Борисович. Очень интересно и доходчиво всё рассказал и показал. Нам с внуком очень понравилась экскурсия по Старому городу, посещение Сокровищницы, музея Хомуса, музея Политических репрессий. Всё было очень интересно. Огромное спасибо!
- ММихаил25 февраля 2021Прекрасная прогулка и увлекательный рассказ гида создали незабываемое приятное впечатление о городе и регионе! Рекомендую эту прогулку всем путешественникам в удивительный гостеприимный Якутск!
- ФФёдор2 декабря 2020Экскурсия разделилась для меня на две части. Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете. Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!
- ААлексей11 октября 2020Экскурсия нам понравилась. Было очень интересно и непринужденно. Отдельное спасибо Ладе за умение представить и красиво показать город, в котором по сути нечего смотреть…
- ООльга18 сентября 2020Вчера - 17 сентября состоялась экскурсия… Она прошла на одном дыхании:) Лада - не просто прекрасный рассказчик, любящий Якутию, знающий её историю, но человек обладающий очень позитивной энергетикой. Благодаря Ладе я вернусь в Якутск познакомиться поближе с Якутией и ее традициями. Ладе успехов и много-много приятный и интересных встреч!
- ННаталья7 августа 2020Очень понравилась экскурсия. Лада в очень доброжелательной форме, очень обстоятельно и с огромной любовью к своему городу рассказала нам его историю. Два с лишним часа пролетели незаметно. Дополнительно провела нас по ювелирным магазинчикам, предложила помощь в покупке рыбы, рассказала про рестораны - в общем, обзорная экскурсия удалась! Спасибо большое. Конечно, рекомендую!)
- ААлина15 декабря 2019Очень рекомендую экскурсию всем приезжим! Если у вас мало времени в городе, эта двухчасовая прогулка даст общее понимание о городе. Зимой будете регулярно забегать погреться в тёплые места. Очень здорово!
- ТТатьяна24 августа 2019Была на экскурсии 23 августа. Очень довольна. Лада - прекрасный рассказчик, хорошо знающий Якутию, ее историю, быт и любящий Якутию. Помимо этого, Лада обладает позитивной энергетикой и общаться с ней было очень приятно. Благодаря этой экскурсии от Якутска остались прекрасные впечатления и желание вернуться и познакомиться поближе с Якутией и ее традициями. Всем рекомендую гида и желаю Ладе успехов!