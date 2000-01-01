Что вас ожидает

Площадь у музея им. Ярославского

Вы осмотрите памятник зайцам и выясните, как они спасли якутский народ во время войны. Познакомитесь с историей самых зловещих и мистических экспонатов музея. Узнаете о секретах церковных кладбищ, на которых построен город. А у дома-музея «Романовка» поговорим о кровавой драме, разыгравшейся в 1904 году.

Комплекс «Старый город»

Я покажу здание купца, где был найден клад в наши дни. Расскажу историю Преображенской церкви. Также вы услышите о призраке плачущей девушки, якутском остроге как символе Якутска и юрте Степной думы.

Площадь Ленина

В третьей части программы речь пойдет об оживших картинах художественного музея и тайных ходах под домом Правительства. Кроме того, вы узнаете, где можно встретить призраков советских партийных работников и что за истории связаны с полтергейстом здания Сахаполиграфиздата (ныне ТЦ «Туймаада»).

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.