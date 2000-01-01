Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты

Приглашаю в авантюрное путешествие по знаковым местам ледяной столицы.

У музея Ярославского, комплекса «Старый город» и на площади Ленина вы услышите мрачные истории о бунте ссыльных, церковных кладбищах и главных призраках Якутска.

Узнаете о зайцах-спасителях, оживших картинах, обнаруженном кладе.

И поразитесь богатству нашего городского фольклора.
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска
Тайны Старого Якутска

Что вас ожидает

Площадь у музея им. Ярославского

Вы осмотрите памятник зайцам и выясните, как они спасли якутский народ во время войны. Познакомитесь с историей самых зловещих и мистических экспонатов музея. Узнаете о секретах церковных кладбищ, на которых построен город. А у дома-музея «Романовка» поговорим о кровавой драме, разыгравшейся в 1904 году.

Комплекс «Старый город»

Я покажу здание купца, где был найден клад в наши дни. Расскажу историю Преображенской церкви. Также вы услышите о призраке плачущей девушки, якутском остроге как символе Якутска и юрте Степной думы.

Площадь Ленина

В третьей части программы речь пойдет об оживших картинах художественного музея и тайных ходах под домом Правительства. Кроме того, вы узнаете, где можно встретить призраков советских партийных работников и что за истории связаны с полтергейстом здания Сахаполиграфиздата (ныне ТЦ «Туймаада»).

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе музея им. Ярославского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я писатель и специалист по городскому фольклору, веду проект, посвященный мистической Якутии. Буду рад познакомить вас с необычной стороной северной столицы и нашего региона. Во время прогулок вы всегда можете задавать вопросы как по современному, так и по народному фольклору народов Якутии.
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