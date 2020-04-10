Последние новости коронавируса в Тыве на сегодня со статистикой
Заразилось 144+51
Умерло 0
Выздоровело 30+1
Болеют сейчас 114+50
Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Тыве, включая Кызыл, находится 0.06%, 144 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 30 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 114 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Кызыле и Тыве
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тыве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Тыве и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кызыле и Тыве от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Тывы по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
144+51+55%
0
30+1+3%
▲114+50
11 мая 2020
93+12+15%
0
29
▲64+12
10 мая 2020
81+21+35%
0
29
▲52+21
9 мая 2020
60+4+7%
0
29
▲31+4
8 мая 2020
56+1+2%
0
29
▲27+1
7 мая 2020
55+4+8%
0
29
▲26+4
5 мая 2020
51+4+9%
0
29
▲22+4
4 мая 2020
47+4+9%
0
29
▲18+4
3 мая 2020
43+3+8%
0
29
▲14+3
2 мая 2020
40+1+3%
0
29
▲11+1
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тыве по дням
Тыва и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тыве
Число умерших от коронавируса в России выросло до 94, за последние сутки умерло 18 пациентов. Подтверждено 1786 новых случаев в 57 регионах. Их список пополнила Республика Тыва. Всего в стране зафиксировано почти 12 тысяч инфицированных. По состоянию на сегодняшний день выздоровели 795 человек.
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1786 человек в 57 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Республике Коми. Впервые случаи заражения появились в Республике Тыва. Там диагноз «коронавирус» получили сразу шесть человек.
За сутки в России зафиксировано почти 1800 случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев выявлено в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). За сутки зафиксировано 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Тыве. За сутки выздоровели 97 человек.
Больше половины российских регионов ушли в режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Российские регионы начали уходить на самоизоляцию с 29 марта. На 31 марта новые меры ввели 50 из 85 регионов. На данный момент новые меры действуют в том числе в Тыве, Челябинской области, Краснодарском крае.
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что ее мать, член Совфеда от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке. По ее словам, пока они ждут результатов анализов и не знают точно, коронавирус ли это или нет. Собчак подчеркнула, что не контактировала с матерью две недели.
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус. Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. Ее госпитализировали днем 25 марта.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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