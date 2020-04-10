Заразилось 144 +51

Умерло 0

Выздоровело 30 +1

Болеют сейчас 114 +50

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Тыве, включая Кызыл, находится 0.06%, 144 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 30 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 114 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кызыле и Тыве График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тыве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Тыве и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кызыле и Тыве от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тывы по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 144 +51+55% 0 30 +1+3% ▲ 114+50 11 мая 2020 93 +12+15% 0 29 ▲ 64+12 10 мая 2020 81 +21+35% 0 29 ▲ 52+21 9 мая 2020 60 +4+7% 0 29 ▲ 31+4 8 мая 2020 56 +1+2% 0 29 ▲ 27+1 7 мая 2020 55 +4+8% 0 29 ▲ 26+4 5 мая 2020 51 +4+9% 0 29 ▲ 22+4 4 мая 2020 47 +4+9% 0 29 ▲ 18+4 3 мая 2020 43 +3+8% 0 29 ▲ 14+3 2 мая 2020 40 +1+3% 0 29 ▲ 11+1 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тыве по дням