Авантюристы старого Ростова

Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н. – Гид из Ростов-на-Дону
Господа, держите карманы крепче, сударыни, прижмите сумки ближе к телу, мы пускаемся в пешеходное приключение по загадочным и опасным улочкам района «южных джентльменов удачи»: Робин Гудов, Дон Жуанов, Остапов Бендеров и просто авантюристов-мечтателей прошлых столетий.

Их ловкость рук, широта горизонтов и дьявольское обаяние остались в легендах знойного и шумного города и скрываются в ростовских двориках и переулках.

Слушайте внимательно, но глядите в оба! Возможно, они уже позади вас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Авантюристы старого Ростова
Авантюристы старого Ростова

Что вы увидите

  • площадь Советов
  • смотровая площадка на Дон, с которой открывается вид на левый берег Дона, Ростов-арену и набережную правого берега
  • проходные дворики района Богатяновка
  • Донская государственная публичная библиотека
«Джентльмены удачи»
Герои историй — сыщики, благородные мошенники и инициаторы опасных экспедиций. Экскурсия ⛳ начинается на площади Советов и далее спускается по проспекту Соколова к смотровой площадке на Дон.
Затем маршрут проходит по узким улицам и проходным дворикам криминального, наполненного байками и легендами района Богатяновка, и пересекая фешенебельную Большую Садовую, по уютному Университетскому переулку выходит на ул. Пушкинскую.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Место завершения
🏁 Донская государственная публичная библиотека
Авантюристы старого Ростова
Авантюристы старого Ростова
Авантюристы старого Ростова
Авантюристы старого Ростова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н.
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