«Джентльмены удачи»

Герои историй — сыщики, благородные мошенники и инициаторы опасных экспедиций. Экскурсия ⛳ начинается на площади Советов и далее спускается по проспекту Соколова к смотровой площадке на Дон.

Затем маршрут проходит по узким улицам и проходным дворикам криминального, наполненного байками и легендами района Богатяновка, и пересекая фешенебельную Большую Садовую, по уютному Университетскому переулку выходит на ул. Пушкинскую.

Важная информация: