смотровая площадка на Дон, с которой открывается вид на левый берег Дона, Ростов-арену и набережную правого берега
проходные дворики района Богатяновка
Донская государственная публичная библиотека
«Джентльмены удачи»
Герои историй — сыщики, благородные мошенники и инициаторы опасных экспедиций. Экскурсия ⛳ начинается на площади Советов и далее спускается по проспекту Соколова к смотровой площадке на Дон.
Затем маршрут проходит по узким улицам и проходным дворикам криминального, наполненного байками и легендами района Богатяновка, и пересекая фешенебельную Большую Садовую, по уютному Университетскому переулку выходит на ул. Пушкинскую.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Место завершения
🏁 Донская государственная публичная библиотека
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.