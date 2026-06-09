10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века

История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы пройдете по старинным улицам и живописному парку, увидите доходные дома, древние храмы, театры и даже тюрьму.

Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.
5
133 отзыва
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века

Описание экскурсии

Тайны и предания Ростова

На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Я расскажу, как ростовские купцы перевезли в город целый Варшавский университет и какие подарки оставили потомкам, а также, как и где на донской земле родились строки Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…».

Дела давно минувших дней, или секреты старой крепости

Вы побываете на территории военной крепости, узнаете о мудрых замыслах двух российских императриц и завете Петра I. А еще я раскрою, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом Фрейд и Юнг, в каком доме билось гордое сердце штаба Белой армии в 1919 году и где жил автор знаменитых на весь Советский союз строк «Я спросил у ясеня».

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для группы от 4 до 6 человек — 6900 рублей, для группы 7 до 10 человек — 8500 рублей
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 1379 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. В сфере туризма тружусь почти 20 лет и знаю о ней не понаслышке! Путешествуя сама в другие страны, знаю, как сильно впечатления о
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поездке и новом месте зависят от гидов, с которыми мы сталкиваемся «волею судеб». Я буду рада встретить вас на гостеприимной Донской земле, история которой началась более 2000 лет назад, и провести по самым заветным уголкам. Многогранность Ростова-на-Дону захватит вас водоворотом событий: Ростов античный и Амазонки, Ростов — помнящий Петра I, Ростов купеческий, революционный, криминальный, многонациональный, Ростов и казаки-бунтари, Ростов гастрономический и спортивный! Каждый увидит свой Ростов-на-Дону и увезет с собой яркие воспоминания! Приезжайте вдохнуть атмосферу нашего южного города, ведь он прекрасен в любое время года!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
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3
3
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Николай
Абсолютно потрясающая экскурсия с Татьяной. Четко, последовательно, логично - именно та информация, которая я хотел услышать, чтобы составить себе первое и насколько возможно полное представление о городе. История, выдающиеся личности,
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криминальная сторона, городские байки - все в нужных пропорциях и с нужными акцентами. Прошли и увидели и парадную сторону города, дома известных купцов, дома с интересными историями - и самые простые, но колоритные дворики и подъезды - дух простого народного Ростова, и заброшки, оставшиеся от былой купеческой роскоши, и красивую современную набережную Дона. Особо отмечу, что Татьяна рассказала истории нескольких интереснейших людей - купцов, казацких атаманов, царских чиновников, советских деятелей, которые оказали серьезное влияние на жизнь города - и это раскрыло суть Ростова как нельзя лучше и колоритнее. Плюс отличная дикция, приятный тембр, живая подача - без академичности, но и без фамильярности. Пять из пяти, десять из десяти, сто из ста. Для меня - полное попадание в то, что я хочу от обзорной экскурсии. Браво, Татьяна. Спасибо!

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Владимир
Татьяна продемонстрировала глубокие знания в истории города, показала исторические места, где мы никогда не были.
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А
Экскурсия с Татьяной была прекрасна! И хотя погода на не баловала, 3 часа пролетели незаметно. Отличная речь, хорошая подача материала, увлеченность и вовлеченность- нам понравилось все! Без мистики, без теорий заговоров (как сейчас стало модно), рассказ базировался на истории или личных наблюдениях. Немного неожиданно было пройтись по "обратной" стороне РнД, но это придало изюминку экскурсии. Рекомендуем!
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А
Замечательно погуляли с Татьяной. Хорошо поставленная речь и интересный материал - залог прекрасной экскурсии.
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А
Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться с городом именно с Татьяной. В следующий раз обязательно запланируем время на остановку и
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продолжение знакомства. Татьяна - очень увлекающий рассказчик, старается заинтересовать каждого участника, что, безусловно, располагает. Мы были с ребенком, он был активным участником экскурсии, что бывает далеко не всегда. Очень здорово, что есть такие увлеченные своим делом и краем люди, которые умеют заразить и влюбить тебя в чудесные места. Благодарим, желаем дальнейшего развития и от души рекомендуем всем смотреть на города глазами любящих их жителей 💕

Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться
Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться
Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться
Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться
Экскурсию выбирали из имеющихся в наличии на дату нашего пребывания, были проездом. Рады, что случилось знакомиться
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Виталий
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы и юмора. Никаких претензий, всё было отлично.
Сама экскурсия началась в 19:00, что очень правильно,
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так как в тот день была жара +38.
Как итог - проникся к Ростову-на-Дону, с удовольствием ещё посещу при случае этот чудесный город.
Экскурсовод Татьяна делает большое любимое дело, и делает хорошо!
Рекомендую всем!

Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
Замечательная экскурсия с огромным количеством информации, очень интересных локаций (которые самому отыскать невозможно), ответов на вопросы
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