10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдете по старинным улицам и живописному парку, увидите доходные дома, древние храмы, театры и даже тюрьму. Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны и предания Ростова

На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Я расскажу, как ростовские купцы перевезли в город целый Варшавский университет и какие подарки оставили потомкам, а также, как и где на донской земле родились строки Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…».

Дела давно минувших дней, или секреты старой крепости

Вы побываете на территории военной крепости, узнаете о мудрых замыслах двух российских императриц и завете Петра I. А еще я раскрою, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом Фрейд и Юнг, в каком доме билось гордое сердце штаба Белой армии в 1919 году и где жил автор знаменитых на весь Советский союз строк «Я спросил у ясеня».

Организационные детали