10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы пройдете по старинным улицам и живописному парку, увидите доходные дома, древние храмы, театры и даже тюрьму.

Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Елизавете Петровне в Покровском сквере
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Ростов-на-Дону сквозь века
Ростов-на-Дону сквозь века

Что вас ожидает

Тайны и предания Ростова
На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Я расскажу, как ростовские купцы перевезли в город целый Варшавский университет и какие подарки оставили потомкам, а также, как и где на донской земле родились строки Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…».

Дела давно минувших дней, или секреты старой крепости
Вы побываете на территории военной крепости, узнаете о мудрых замыслах двух российских императриц и завете Петра I. А еще я раскрою, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом Фрейд и Юнг, в каком доме билось гордое сердце штаба Белой армии в 1919 году и где жил автор знаменитых на весь Советский союз строк «Я спросил у ясеня».

Организационные детали

  • Если вас более 5 человек (от 6 до 10), стоимость экскурсии 3000 рублей
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Ростов-на-Дону сквозь века
Ростов-на-Дону сквозь века
Ростов-на-Дону сквозь века
Ростов-на-Дону сквозь века
Ростов-на-Дону сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Елизавете Петровне в Покровском сквере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В туризме работаю более 13 лет. С радостью познакомлю вас с особенностями нашего города в формате непринужденной прогулки, насыщенной интересными историческими фактами. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Экскурсовод полностью справился с нелёгкой задачей заинтересовать, увлечь и покнакомить с городом трёх серьезных людей, приехавших на один день и между совещаниями посетивших экскурсию. Браво Татьяне
13 января 2020
Планируя заезд в Ростов-на-Дону 1 января, не были уверены, что экскурсия пройдет без каких-либо "сюрпризов". Наиболее привлекательным оказалось предложение с Татьяной. Были двое взрослых и ребенок. Предварительно созвонилась, ориентировала нас в маршруте к месту встречи и другим вопросам. Встреча произошла в назначенных время и месте. Татьяна-милая, приятная девушка; слушать ее интересно и легко. Порадовали презенты с изображением города. Несмотря на не очень уютную погоду, слушать и узнавать о городе хотелось всё больше и больше. Также был иллюстрированный материал, которым Татьяна сопровождала своё повествование. Маршрут несложный, но весьма интересный. Время пролетело быстро и увлекательно.
Вернувшись домой, скачали книги и фильмы о городе и его георях. Раньше практически не интересовались о Ростове-на-Дону.
5 января 2020
Экскурсия просто великолепная: много фактов о городе, его архитектуре и жителях, а ещё увлекательные городские легенды, уходящие корнями в дореволюционную эпоху. Было круто! Гид очень-очень приятная, эрудированная, отлично разбирается в истории (это мы как преподаватели истфака здесь утверждаем) и умеет интересно рассказывать, настолько, что мы даже не успели оглянуться как прошло 3 часа. В общем, всем рекомендуем.
Отдельное спасибо гиду за совет по поводу современных донских виноделен - пригодился ;)
8 декабря 2019
Татьяну выбрали по отзывам на сайте и по стоимости экскурсии. В Ростове на Дону были впервые, хотелось узнать о городе основные исторические факты и легенды. Очень понравилось ее индивидуальное отношение. Мы были вдвоем с мамой, у мамы больные ноги, поэтому передвигаться мы могли не быстро и не далеко. Татьяна смогла скорректировать экскурсию под нас, при этом внимательно отнеслась к знаниям моей мамы и похвалила ее за это. Мама была горда)) Спасибо, Татьяна!
7 декабря 2019
Впечатления об экскурсии самые положительные. Знающий, располагающий к себе гид (Татьяна). Оценка - высокая.
С уважением,
Игорь
21 октября 2019
Шикарная экскурсия!!! Татьяна отличный гид! Мы узнали стооолько интересного о Ростове и Донском крае:) Начиная от древних меотов, Петра1, Елизавету и Екатерину, включая революцию, ВОВ, казачество, Советское время и наши дни. Супер истории о возникновении и развитии города, о десятках известных людей, живших в Ростове. Татьяна мне казалось знает историю каждого дома в Ростове. Мы много путешествуем и часто ходим на экскурсии, но эта была лучшей из всех!!! Спасибо!!!
Андрей
10 октября 2019
Очень увлекательно, Татьяна может рассказывать долго и интересно. Много занимательных историй из ростовской жизни. Маршрут не сильно напрягающий, прогулка по центральным улицам. Всё отлично, спасибо!
14 сентября 2019
Отличная экскурсия, советую. Не утомительно, и интересно.
18 августа 2019
Экскурсовод владеет огромным объёмом информации и доносит интересно до гостей вашего замечательного города.
12 августа 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Мы остались довольны.

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