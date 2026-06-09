10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.
Описание экскурсии
Тайны и предания Ростова
На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Я расскажу, как ростовские купцы перевезли в город целый Варшавский университет и какие подарки оставили потомкам, а также, как и где на донской земле родились строки Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…».
Дела давно минувших дней, или секреты старой крепости
Вы побываете на территории военной крепости, узнаете о мудрых замыслах двух российских императриц и завете Петра I. А еще я раскрою, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом Фрейд и Юнг, в каком доме билось гордое сердце штаба Белой армии в 1919 году и где жил автор знаменитых на весь Советский союз строк «Я спросил у ясеня».
Организационные детали
- Стоимость экскурсии для группы от 4 до 6 человек — 6900 рублей, для группы 7 до 10 человек — 8500 рублей
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Сама экскурсия началась в 19:00, что очень правильно,