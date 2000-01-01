Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Главная улица: взгляд в прошлое

Наша прогулка 👣 начнется на Большой Садовой, где вы послушаете об эпохе Старого Ростова, когда здесь еще были разбиты фруктовые сады. У бывшего кинотеатра «Буревестник» я расскажу о выступлениях Есенина и пропаганде советской поэзии в городе. А затем перейдем к неформальной достопримечательности 🏛️ Ростова — подземному переходу, в котором я познакомлю вас с редкими мозаичными панно времен СССР.

Площадь Советов

Выйдя из подземелья, вы попадете на центральную площадь, в прошлом — Новую Базарную. Узнаете о недолго простоявшем здесь кафедральном соборе Александра Невского, который являлся крупнейшим религиозным сооружением и самым высоким зданием города. Неподалеку увидите знак с его уменьшенной копией. У памятника освободителям Ростова от белогвардейцев я расскажу байку «не ездил Буденный на кобылах». А вишенкой на торте станет государственный банк и львы, охраняющие золотой запас. После истории 📖 о них вы подумаете, что приключения итальянцев происходили именно в нашем городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.