Елена проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Центральному квадрату Ростова-на-Дону, где вы узнаете увлекательные истории и легенды, связанные с этим местом.Начнем нашу прогулку на Большой Садовой улице, где вас ждут рассказы

о Старом Ростове, выступлениях Есенина и советской поэзии. Мы познакомим вас с уникальными мозаичными панно в подземном переходе, отражающими эпоху СССР. Затем мы перейдем на Площадь Советов, где вы узнаете о кафедральном соборе Александра Невского и его значении для города. Памятник освободителям Ростова от белогвардейцев и байка о Буденном, а также львы, охраняющие золотой запас, добавят колорита нашей встрече. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Ростова-на-Дону, а также услышать местные байки и легенды, делающие этот город по-настоящему уникальным. Дополнительных расходов не предвидится, так что вы можете полностью погрузиться в атмосферу прогулки и насладиться историями, которые живут в сердце Ростова-на-Дону

Описание экскурсии

Главная улица: взгляд в прошлое

Наша прогулка начнется на Большой Садовой, где вы послушаете об эпохе Старого Ростова, когда здесь еще были разбиты фруктовые сады. У бывшего кинотеатра «Буревестник» я расскажу о выступлениях Есенина и пропаганде советской поэзии в городе. А затем перейдем к неформальной достопримечательности Ростова — подземному переходу, в котором я познакомлю вас с редкими мозаичными панно времен СССР.

Площадь Советов

Следом вы попадете на центральную площадь, в прошлом — Новую Базарную. Узнаете о недолго простоявшем здесь кафедральном соборе Александра Невского, который являлся крупнейшим религиозным сооружением и самым высоким зданием города. Неподалеку увидите знак с его уменьшенной копией. У памятника освободителям Ростова от белогвардейцев я расскажу байку «не ездил Буденный на кобылах». А вишенкой на торте станет государственный банк и львы, охраняющие золотой запас. После истории о них вы подумаете, что приключения итальянцев происходили именно в нашем городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.