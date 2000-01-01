Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Центральный квадрат Ростова

Проследить связь эпох и послушать ростовские байки в памятном районе южной столицы

Елена
Елена – Гид из Ростова-на-Дону
Прогулка 👣 будет компактной, насыщенной и по-ростовски колоритной.

Возле знаменитых и скрытых достопримечательностей 🏛️ на главной улице и площади города я расскажу о выступлениях Есенина, старых ростовских садах, редких панно и величии, увы, разрушенного собора.

А также поделюсь местными байками о Буденном и львах, охраняющих золотой запас.
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова

Что вас ожидает

Главная улица: взгляд в прошлое
Наша прогулка 👣 начнется на Большой Садовой, где вы послушаете об эпохе Старого Ростова, когда здесь еще были разбиты фруктовые сады. У бывшего кинотеатра «Буревестник» я расскажу о выступлениях Есенина и пропаганде советской поэзии в городе. А затем перейдем к неформальной достопримечательности 🏛️ Ростова — подземному переходу, в котором я познакомлю вас с редкими мозаичными панно времен СССР.

Площадь Советов
Выйдя из подземелья, вы попадете на центральную площадь, в прошлом — Новую Базарную. Узнаете о недолго простоявшем здесь кафедральном соборе Александра Невского, который являлся крупнейшим религиозным сооружением и самым высоким зданием города. Неподалеку увидите знак с его уменьшенной копией. У памятника освободителям Ростова от белогвардейцев я расскажу байку «не ездил Буденный на кобылах». А вишенкой на торте станет государственный банк и львы, охраняющие золотой запас. После истории 📖 о них вы подумаете, что приключения итальянцев происходили именно в нашем городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на Большой Садовой
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова
Центральный квадрат Ростова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте! Я работаю в сфере гостеприимства и туризма, являюсь гидом-экскурсоводом. Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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