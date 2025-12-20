Елена проводит ещё 2 экскурсии

Наша прогулка начнется на Большой Садовой, где вы послушаете об эпохе Старого Ростова, когда здесь еще были разбиты фруктовые сады. У бывшего кинотеатра «Буревестник» я расскажу о выступлениях Есенина и пропаганде советской поэзии в городе. А затем перейдем к неформальной достопримечательности Ростова — подземному переходу, в котором я познакомлю вас с редкими мозаичными панно времен СССР.
Площадь Советов
Следом вы попадете на центральную площадь, в прошлом — Новую Базарную. Узнаете о недолго простоявшем здесь кафедральном соборе Александра Невского, который являлся крупнейшим религиозным сооружением и самым высоким зданием города. Неподалеку увидите знак с его уменьшенной копией. У памятника освободителям Ростова от белогвардейцев я расскажу байку «не ездил Буденный на кобылах». А вишенкой на торте станет государственный банк и львы, охраняющие золотой запас. После истории о них вы подумаете, что приключения итальянцев происходили именно в нашем городе.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программы читать дальшеуменьшить
«Маршрут построен: Ростов-на-Дону» на канале ТВЦ, Амбассадор Аviasales «Короче». Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антонина
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря нашему гиду мне очень этот город "зашëл".
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Елена
Огромная благодарность Елене от нас - любителей небанальных экскурсий, потаенных мест, и увлекательных историй! Рекомендуем Елену как грамотного, профессионального, увлеченного и душевного гида! Ее знания любимого города восхищают. Желаем Елене внимательных и заинтересованных слушателей, которые смогут оценить ее труд по достоинству.
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Наталья
Я, как человек всю жизнь стремящийся к знаниям, прекрасно и познавательно провела время с Еленой, профессионалом своего дела. Всех благ Вам и Вашим близким и достижения высот ва всех Ваших планах! 🔥
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Вера
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
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Игорь
Елена - прекрасный гид. Информация подается легко и интересно!
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Ксения
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
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