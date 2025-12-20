Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Центральный квадрат Ростова-на-Дону

Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Центральному квадрату Ростова-на-Дону, где вы узнаете увлекательные истории и легенды, связанные с этим местом.

Начнем нашу прогулку на Большой Садовой улице, где вас ждут рассказы
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о Старом Ростове, выступлениях Есенина и советской поэзии. Мы познакомим вас с уникальными мозаичными панно в подземном переходе, отражающими эпоху СССР.

Затем мы перейдем на Площадь Советов, где вы узнаете о кафедральном соборе Александра Невского и его значении для города.

Памятник освободителям Ростова от белогвардейцев и байка о Буденном, а также львы, охраняющие золотой запас, добавят колорита нашей встрече.

Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Ростова-на-Дону, а также услышать местные байки и легенды, делающие этот город по-настоящему уникальным.

Дополнительных расходов не предвидится, так что вы можете полностью погрузиться в атмосферу прогулки и насладиться историями, которые живут в сердце Ростова-на-Дону

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🖼 Редкие мозаичные панно
  • 🏛 Величие разрушенного собора
  • 🦁 Легенды о львах и золотом запасе
  • 📜 Байки о Буденном
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Центральный квадрат Ростова-на-Дону

Что можно увидеть

  • Большая Садовая улица
  • Кинотеатр «Буревестник»
  • Подземный переход с мозаичными панно
  • Площадь Советов
  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Памятник освободителям Ростова
  • Государственный банк

Описание экскурсии

Главная улица: взгляд в прошлое

Наша прогулка начнется на Большой Садовой, где вы послушаете об эпохе Старого Ростова, когда здесь еще были разбиты фруктовые сады. У бывшего кинотеатра «Буревестник» я расскажу о выступлениях Есенина и пропаганде советской поэзии в городе. А затем перейдем к неформальной достопримечательности Ростова — подземному переходу, в котором я познакомлю вас с редкими мозаичными панно времен СССР.

Площадь Советов

Следом вы попадете на центральную площадь, в прошлом — Новую Базарную. Узнаете о недолго простоявшем здесь кафедральном соборе Александра Невского, который являлся крупнейшим религиозным сооружением и самым высоким зданием города. Неподалеку увидите знак с его уменьшенной копией. У памятника освободителям Ростова от белогвардейцев я расскажу байку «не ездил Буденный на кобылах». А вишенкой на торте станет государственный банк и львы, охраняющие золотой запас. После истории о них вы подумаете, что приключения итальянцев происходили именно в нашем городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программы
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«Маршрут построен: Ростов-на-Дону» на канале ТВЦ, Амбассадор Аviasales «Короче». Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
2
3
2
1
Антонина
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря нашему гиду мне очень этот город "зашëл".
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря
Благодаря этой экскурсии Ростов-на-Дону останется в моей памяти. Город южный - но с исторической изюминкой. Благодаря
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Елена
Огромная благодарность Елене от нас - любителей небанальных экскурсий, потаенных мест, и увлекательных историй! Рекомендуем Елену как грамотного, профессионального, увлеченного и душевного гида! Ее знания любимого города восхищают. Желаем Елене внимательных и заинтересованных слушателей, которые смогут оценить ее труд по достоинству.
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Наталья
Я, как человек всю жизнь стремящийся к знаниям, прекрасно и познавательно провела время с Еленой, профессионалом своего дела. Всех благ Вам и Вашим близким и достижения высот ва всех Ваших планах! 🔥
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Вера
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
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Игорь
Елена - прекрасный гид.
Информация подается легко и интересно!
Елена - прекрасный гид.
Елена - прекрасный гид.
Елена - прекрасный гид.
Елена - прекрасный гид.
Елена - прекрасный гид.
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Ксения
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
Большое спасибо Елене за прекрасную прогулку, интересные истории и красивый маршрут! все очень понравилось!
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