История донской казачьей гвардии часто остаётся за рамками привычных сюжетов — за воинской славой скрываются дипломатия, тайные миссии и сложные судьбы. На экскурсии вы раскроете тайны империи через подлинные реликвии и непридуманные истории. А в финале попробуете «кохвий» по местными традициям.
Описание экскурсии
Музей «Донская казачья гвардия»
Вы окажетесь среди формы, оружия и документов, которые хранят историю элитных частей. Экспозиция помогает увидеть не только предметы, но и судьбы людей, стоявших за ними. Вы узнаете:
- почему Екатерина II делала на них ставку
- как при Павле I гвардия оказалась связана с Мальтийским орденом
- какие миссии выполняли казаки в Европе и Африке во времена Николая II
Истории, о которых редко пишут
Экскурсия построена как художественный рассказ — с деталями, диалогом и возможностью задать вопросы. Вас ждут сюжеты с неожиданными поворотами — о дипломатии, разведке и закулисной стороне службы.
Казачье кофепитие
В финале — вкусное угощение: «кохвий» по донским традициям и оселедец.
Организационные детали
- Билет в музей «Донская казачья гвардия» и участие в кофепитии с дегустацией включены в стоимость
- Формат подойдёт взрослым и семьям с детьми 6+
- Малышам вместо кофе подадут чай
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2390 ₽
|Ребенок до 12 лет
|1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Социалистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
от 5400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В гости к атаману: экскурсия на атаманское подворье и казачья трапеза под гармонь
Побывать в мировой столице казачества, стать приписным казаком и отметить это за сытным обедом
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от 59 800 ₽ за человека
2390 ₽ за человека