Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)

Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
История донской казачьей гвардии часто остаётся за рамками привычных сюжетов — за воинской славой скрываются дипломатия, тайные миссии и сложные судьбы. На экскурсии вы раскроете тайны империи через подлинные реликвии и непридуманные истории. А в финале попробуете «кохвий» по местными традициям.
Описание экскурсии

Музей «Донская казачья гвардия»

Вы окажетесь среди формы, оружия и документов, которые хранят историю элитных частей. Экспозиция помогает увидеть не только предметы, но и судьбы людей, стоявших за ними. Вы узнаете:

  • почему Екатерина II делала на них ставку
  • как при Павле I гвардия оказалась связана с Мальтийским орденом
  • какие миссии выполняли казаки в Европе и Африке во времена Николая II

Истории, о которых редко пишут

Экскурсия построена как художественный рассказ — с деталями, диалогом и возможностью задать вопросы. Вас ждут сюжеты с неожиданными поворотами — о дипломатии, разведке и закулисной стороне службы.

Казачье кофепитие

В финале — вкусное угощение: «кохвий» по донским традициям и оселедец.

Организационные детали

  • Билет в музей «Донская казачья гвардия» и участие в кофепитии с дегустацией включены в стоимость
  • Формат подойдёт взрослым и семьям с детьми 6+
  • Малышам вместо кофе подадут чай
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2390 ₽
Ребенок до 12 лет1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Социалистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

