Путешествие в станицу Старочеркасскую открывает перед вами уникальную возможность прикоснуться к истории донского казачества.
Вы посетите центральную площадь Майдан, где когда-то собирались казачьи круги, и Воскресенский Войсковой собор с его деревянным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические места
- 🕍 Воскресенский Войсковой собор
- 🏡 Аутентичные казачьи курени
- 📜 Истории о жизни казаков
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Майдан
- Воскресенский Войсковой собор
- Усадьба атамана Ефремова
- Храм Петра и Павла
- Атаманская беседка Михаила Павловича Астапенко
- Домик Кондратия Булавина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Майдан — центральную площадь, где собирались казачьи круги для обсуждения важных вопросов.
- Воскресенский Войсковой собор с уникальным деревянным иконостасом.
- Усадьбу атамана Ефремова — единственное уцелевшее атаманское подворье на юге России.
- Храм Петра и Павла, где крестили знаменитого казачьего атамана Матвея Ивановича Платова.
- Атаманскую беседку Михаила Павловича Астапенко — историка и писателя, автора сотен трудов о донском казачестве.
- Дом-музей Кондратия Булавина, место его гибели — памятник эпохе казачьих восстаний.
- Улочки с аутентичными казачьими куренями, сохранившими дух старины.
Вы узнаете:
- Откуда произошли казаки и как менялась их жизнь на протяжении веков.
- Почему «казаки уже не те», и что стоит за этим выражением.
- Истории о ратных подвигах и быте нижнедонских казаков.
- О таких событиях, как «Меланьина свадьба», восстания Разина и Булавина и т. д.
Организационные детали
- Поездка в станицу проходит на автомобиле Toyota RAV4. Для ребёнка предусмотрено детское кресло.
- Так как мы будем посещать храм, желательно одеться соответствующе.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи:
— Атаманская усадьба 200 ₽ с чел.
— Дом Булавина 100 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ворошиловском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 1874 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Я общительный, увлекающийся историей человек, люблю путешествовать. Постараюсь сделать нашу поездку познавательной и нескучной! Буду рад не только поделиться своими знаниями,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
30 сен 2025
Экскурсия понравилась! Было интересно. Мы не только увидели все достопримечательности старинной столицы Донского казачества, но и "приняли в казаки" нашего молодого человека, было весело! Сергей приятный в общении человек, с ним легко прошла экскурсия, время пролетело очень быстро, столько нового узнали о славных подвигах казаков, их традициях и жизни. Спасибо нашему экскурсоводу Сергею за такую необычную экскурсию, нам понравилось все!
