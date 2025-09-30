Мои заказы

Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древней столице донского казачества, где каждый камень хранит историю и дух свободы
Путешествие в станицу Старочеркасскую открывает перед вами уникальную возможность прикоснуться к истории донского казачества.

Вы посетите центральную площадь Майдан, где когда-то собирались казачьи круги, и Воскресенский Войсковой собор с его деревянным
иконостасом. В усадьбе атамана Ефремова и доме Кондратия Булавина ощутите дух казачьих восстаний.

Прогуливаясь по улочкам с аутентичными куренями, вы узнаете о жизни и подвигах казаков, а также о таких событиях, как восстания Разина и Булавина

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 🕍 Воскресенский Войсковой собор
  • 🏡 Аутентичные казачьи курени
  • 📜 Истории о жизни казаков
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую© Сергей

Что можно увидеть

  • Майдан
  • Воскресенский Войсковой собор
  • Усадьба атамана Ефремова
  • Храм Петра и Павла
  • Атаманская беседка Михаила Павловича Астапенко
  • Домик Кондратия Булавина

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Майдан — центральную площадь, где собирались казачьи круги для обсуждения важных вопросов.
  • Воскресенский Войсковой собор с уникальным деревянным иконостасом.
  • Усадьбу атамана Ефремова — единственное уцелевшее атаманское подворье на юге России.
  • Храм Петра и Павла, где крестили знаменитого казачьего атамана Матвея Ивановича Платова.
  • Атаманскую беседку Михаила Павловича Астапенко — историка и писателя, автора сотен трудов о донском казачестве.
  • Дом-музей Кондратия Булавина, место его гибели — памятник эпохе казачьих восстаний.
  • Улочки с аутентичными казачьими куренями, сохранившими дух старины.

Вы узнаете:

  • Откуда произошли казаки и как менялась их жизнь на протяжении веков.
  • Почему «казаки уже не те», и что стоит за этим выражением.
  • Истории о ратных подвигах и быте нижнедонских казаков.
  • О таких событиях, как «Меланьина свадьба», восстания Разина и Булавина и т. д.

Организационные детали

  • Поездка в станицу проходит на автомобиле Toyota RAV4. Для ребёнка предусмотрено детское кресло.
  • Так как мы будем посещать храм, желательно одеться соответствующе.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи:
    — Атаманская усадьба 200 ₽ с чел.
    — Дом Булавина 100 ₽ с чел.

Ответы на вопросы

Здравствуйте! Меня зовут Сергей, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Я общительный, увлекающийся историей человек, люблю путешествовать. Постараюсь сделать нашу поездку познавательной и нескучной! Буду рад не только поделиться своими знаниями,
но и что-то узнать от вас. Я провожу экскурсии по самому Ростову, а также с удовольствием познакомлю вас с древним Танаисом, Атаманским подворьем в станице Старочеркасской или другими достопримечательностями нашего края. До встречи!

Оксана
30 сен 2025
Экскурсия понравилась! Было интересно. Мы не только увидели все достопримечательности старинной столицы Донского казачества, но и "приняли в казаки" нашего молодого человека, было весело! Сергей приятный в общении человек, с ним легко прошла экскурсия, время пролетело очень быстро, столько нового узнали о славных подвигах казаков, их традициях и жизни. Спасибо нашему экскурсоводу Сергею за такую необычную экскурсию, нам понравилось все!

