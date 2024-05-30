Г Галина Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.

Е Елена Экскурсия в Музей-квартиру Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите

Е Екатерина Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день Отличное путешествие по красивым историческим местам. Посмотреть можно очень много, а сама поездка приятная и не утомительная. Хорошо продуман маршрут, все остановки, рассказы. Андрей - прекрасный проводник по Донскому краю.

К Кристина Шесть городов: из Ростова в Азов Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением

А Александр На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону Очень душевно, экскурсия от самых казаков.

М Марина Шесть городов: из Ростова в Азов Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!

Е Евгений Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности

Е Евгения Казачий Дон Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку. Интересна каждая минута и каждый метр! Нет ни секунды скучать! Спасибо большое!!! Мои рекомендацьён и прям огромное уважение к Андрею за такую экскурсию!

О Ольга Казачий Дон Рекомендую всем! Брала две экскурсии, опираясь на описание и отзывы. Не пожалела ни разу. Подача материала, дорога, места, люди, комфорт, все на высшем уровне.