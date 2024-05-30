1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы сможете посетить музей советской военной техники и спуститься в бункер СКВО, увидеть почтовую станцию, где проездом жили Грибоедов, Лермонтов, Пушкин, Толстой и Чайковский, а также домик полководца Суворова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа
Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах
Начало: На Привокзальной площади
«В первом археологическом музее-заповеднике России вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии РАН»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
«Увидите старинные города и станицы, посетите музеи казачьей славы и исторические места»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
«В начале нашего путешествия вы посетите недавно открытый музейный комплекс Самбекские высоты, посвященный Великой Отечественной войне»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск
Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: На Привокзальной площади
«Я покажу величественный Патриарший собор, Атаманский дворец, Донской исторический музей, Триумфальные арки и памятники героям-казакам»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
«в музее проходит ремонт, поэтому экскурсия проводится в небольшом уютном кафе, находящеся в 3-5 минутах от всех главных достопримечательностей Старочеркасска»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
«Чаепитие в музее — это церемония, начинающаяся с вкуснейших домашних кексов и печенья, испеченных хозяйкой музея, под сладость домашнего варенья и глотка мадейры»
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
«Затем я проведу вас по музею, и вы окажетесь в мире роскоши, который царил в дворянских домах 19 века»
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
«Музей «Донская казачья гвардия» – единственный музей в стране, рассказывающий про воинскую элиту Дона, о гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков охранявших семерых российских императоров»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
- ЕЕкатерина27 мая 2024Отличное путешествие по красивым историческим местам. Посмотреть можно очень много, а сама поездка приятная и не утомительная. Хорошо продуман маршрут, все остановки, рассказы. Андрей - прекрасный проводник по Донскому краю.
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ААлександр2 мая 2024Очень душевно, экскурсия от самых казаков.
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ЕЕвгения9 апреля 2024Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку. Интересна каждая минута и каждый метр! Нет ни секунды скучать! Спасибо большое!!! Мои рекомендацьён и прям огромное уважение к Андрею за такую экскурсию!
- ООльга6 апреля 2024Рекомендую всем! Брала две экскурсии, опираясь на описание и отзывы. Не пожалела ни разу. Подача материала, дорога, места, люди, комфорт, все на высшем уровне.
- ООльга6 апреля 2024Ехали с двумя детьми. По 100% независящим от всех причинам во время нашей запланированной экскурсии оказалось закрыто все вообще. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Музеи»
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