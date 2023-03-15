На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону

Узнать о традициях гостеприимства донских казаков за чаем с пирогами

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Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления и сервировки до интересных традиций и ритуалов. Я росла в атмосфере этих старинных обычаев и поделюсь знаниями, «приправленными» личным опытом.

Увидите позабытые предметы быта, которые могли встречаться в детстве в гостях у бабушек и прабабушек.

А в завершение примете участие в традиционном чаепитии с пирогами на исторической казачьей кухне 19 века.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться с традициями донских казаков

Чай и чаепитие были центральной частью жизни донских казаков. Напиток подавала хозяйка дома или ее старшая дочь. Считалось, они передавали свое хорошее настроение вместе с кружкой. Кроме того, чайная церемония была важным социальным ритуалом: сменяя чашку за чашкой, за столом решались важные дела. Как человек, проживший всю жизнь на Дону и увлеченный историей родного края, я бы хотела познакомить вас с его богатым культурным наследием. Я росла в окружении этих старинных традиций и знаю их по личному опыту. А еще я помогу вернуть вам полузабытые детские воспоминания, ведь во время чаепития вы вновь увидите предметы, которые были в обиходе у ваших бабушек и прабабушек.

Чаепитие с пирогами

На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков. Вы узнаете:

  • С какой целью казаки переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара?
  • Почему подача чая «с полотенцем» считалась знаком большого уважения?
  • Почему сваха просила невесту принести ей чашку из другой комнаты?
  • Много это или мало: выпить 8 чашек чая подряд?

Вы увидите интерьер традиционной казачьей кухни и познакомитесь с предметами быта: самоварами, чайниками, подстаканниками, кусачками для сахара и другими вещами, вышедшими из обихода. Я расскажу об истории появления чая в России и на Дону. Поговорим о семейных традициях: сватовстве, крестинах, разговорах с кумушками. А заодно разучим несколько пословиц и поговорок донских казаков, связанных с чаем.
А после лекции вас будет ждать чашечка ароматного чая с традиционными пирогами и донской «сушкой».

Организационные детали

  • Чаепитие проходит в станице Старочеркасской. Поездка на личном автомобиле из Ростова-на-Дону занимает 40-60 минут. На автобусе путь занимает 2 часа (пришлем информацию, как доехать).
  • Стоимость трансфера из Ростова-на-Дону (по желанию легковой автомобиль для 1-2 чел.) — 4490 руб.
  • Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в станице Старочеркасская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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