Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления и сервировки до интересных традиций и ритуалов. Я росла в атмосфере этих старинных обычаев и поделюсь

знаниями, «приправленными» личным опытом. Увидите позабытые предметы быта, которые могли встречаться в детстве в гостях у бабушек и прабабушек. А в завершение примете участие в традиционном чаепитии с пирогами на исторической казачьей кухне 19 века.

Описание экскурсии

Познакомиться с традициями донских казаков

Чай и чаепитие были центральной частью жизни донских казаков. Напиток подавала хозяйка дома или ее старшая дочь. Считалось, они передавали свое хорошее настроение вместе с кружкой. Кроме того, чайная церемония была важным социальным ритуалом: сменяя чашку за чашкой, за столом решались важные дела. Как человек, проживший всю жизнь на Дону и увлеченный историей родного края, я бы хотела познакомить вас с его богатым культурным наследием. Я росла в окружении этих старинных традиций и знаю их по личному опыту. А еще я помогу вернуть вам полузабытые детские воспоминания, ведь во время чаепития вы вновь увидите предметы, которые были в обиходе у ваших бабушек и прабабушек.

Чаепитие с пирогами

На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков. Вы узнаете:

С какой целью казаки переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара?

Почему подача чая «с полотенцем» считалась знаком большого уважения?

Почему сваха просила невесту принести ей чашку из другой комнаты?

Много это или мало: выпить 8 чашек чая подряд?

Вы увидите интерьер традиционной казачьей кухни и познакомитесь с предметами быта: самоварами, чайниками, подстаканниками, кусачками для сахара и другими вещами, вышедшими из обихода. Я расскажу об истории появления чая в России и на Дону. Поговорим о семейных традициях: сватовстве, крестинах, разговорах с кумушками. А заодно разучим несколько пословиц и поговорок донских казаков, связанных с чаем.

А после лекции вас будет ждать чашечка ароматного чая с традиционными пирогами и донской «сушкой».

Организационные детали