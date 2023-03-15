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Описание
Что вас ожидает
Познакомиться с традициями донских казаков
Чай и чаепитие были центральной частью жизни донских казаков. Напиток подавала хозяйка дома или ее старшая дочь. Считалось, они передавали свое хорошее настроение вместе с кружкой. Кроме того, чайная церемония была важным социальным ритуалом: сменяя чашку за чашкой, за столом решались важные дела. Как человек, проживший всю жизнь на Дону и увлеченный историей родного края, я бы хотела познакомить вас с его богатым культурным наследием. Я росла в окружении этих старинных традиций и знаю их по личному опыту. А еще я помогу вернуть вам полузабытые детские воспоминания, ведь во время чаепития вы вновь увидите предметы, которые были в обиходе у ваших бабушек и прабабушек.
Чаепитие с пирогами
На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков. Вы узнаете:
С какой целью казаки переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара?
Почему подача чая «с полотенцем» считалась знаком большого уважения?
Почему сваха просила невесту принести ей чашку из другой комнаты?
Много это или мало: выпить 8 чашек чая подряд?
Вы увидите интерьер традиционной казачьей кухни и познакомитесь с предметами быта: самоварами, чайниками, подстаканниками, кусачками для сахара и другими вещами, вышедшими из обихода. Я расскажу об истории появления чая в России и на Дону. Поговорим о семейных традициях: сватовстве, крестинах, разговорах с кумушками. А заодно разучим несколько пословиц и поговорок донских казаков, связанных с чаем. А после лекции вас будет ждать чашечка ароматного чая с традиционными пирогами и донской «сушкой».
Организационные детали
Чаепитие проходит в станице Старочеркасской. Поездка на личном автомобиле из Ростова-на-Дону занимает 40-60 минут. На автобусе путь занимает 2 часа (пришлем информацию, как доехать).
Стоимость трансфера из Ростова-на-Дону (по желанию легковой автомобиль для 1-2 чел.) — 4490 руб.
Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в станице Старочеркасская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела 726 экскурсий для 971 туриста
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое… В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!