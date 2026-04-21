Чай и чаепитие были центральной частью жизни донских казаков. Напиток подавала хозяйка дома или ее старшая дочь. Считалось, они передавали свое хорошее настроение вместе с кружкой. Кроме того, чайная церемония была важным социальным ритуалом: сменяя чашку за чашкой, за столом решались важные дела. Как человек, проживший всю жизнь на Дону и увлеченный историей родного края, я бы хотела познакомить вас с его богатым культурным наследием. Я росла в окружении этих старинных традиций и знаю их по личному опыту. А еще я помогу вернуть вам полузабытые детские воспоминания, ведь во время чаепития вы вновь увидите предметы, которые были в обиходе у ваших бабушек и прабабушек.
Чаепитие с пирогами
На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков. Вы узнаете:
С какой целью казаки переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара?
Почему подача чая «с полотенцем» считалась знаком большого уважения?
Почему сваха просила невесту принести ей чашку из другой комнаты?
Много это или мало: выпить 8 чашек чая подряд?
Вы увидите интерьер традиционной казачьей кухни и познакомитесь с предметами быта: самоварами, чайниками, подстаканниками, кусачками для сахара и другими вещами, вышедшими из обихода. Я расскажу об истории появления чая в России и на Дону. Поговорим о семейных традициях: сватовстве, крестинах, разговорах с кумушками. А заодно разучим несколько пословиц и поговорок донских казаков, связанных с чаем. А после лекции вас будет ждать чашечка ароматного чая с традиционными пирогами и донской «сушкой».
Организационные детали
Чаепитие проходит в станице Старочеркасской. Поездка на личном автомобиле из Ростова-на-Дону занимает 40-60 мин. На автобусе путь занимает 2 ч (пришлём информацию, как доехать)
Стоимость трансфера из Ростова-на-Дону (по желанию легковой автомобиль для 1-2 чел.) — 11200 ₽ (без гида)
Стоимость трансфера из Ростова-на-Дону с услугами гида (путевая информация) – 20 000 ₽
С вами будет гид-представитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В станице Старочеркасская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 4072 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах читать дальшеуменьшить
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий.
Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Классная лекция. Любовь Ивановна знает гораздо больше, чем рассказывает, это здорово! Отвечает на любые вопросы по теме и не по теме. Очень приятная атмосфера на лекции, с нами как будто вёл диалог старый друг. Большое спасибо!
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Адель
Донских сушок и традиционного пирога мы не видели. Был покупной пирог - вкусный, но обыкновенный. Дали печенье "к кофе" и конфетки желейные и лимонные… Как будто сотрудники со своего стола пригоршню взяли и гостям поставили… Лекция про чай и культуру чаепития была отличная, очень милая леди рассказывала интересно, познавательно! В целом, остались довольны!
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Жанна
В поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всей души. Очень рада, что экскурсия с чаепитием получилась именно такой! Под колокольный звон нас читать дальшеуменьшить
встретила хозяйка куреня - бойкая, с приятным говором и отлично поставленной речью. На столе - музейные экспонаты, которые можно рассматривать и трогать (чудеса!). А затем - дружеская беседа за чаем и пирогом (для нас двоих накрыли щедрый стол будто для большой компании). Чай с донскими травами, сдобный пирог с яблоками и корицей… вот это казачье гостеприимство! Увезли с собой полпирога, тëплые пожелания работников музея и яркие впечатления на всю жизнь!
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Маргарита
Прекрасный гид Любовь Ивановна провела атмосферную лекцию о трациях чаепития на Дону, а также 10 днями ранее обзорную экскурсию по станице Старочеркасской (для нашей семьи - двое взрослых и трое читать дальшеуменьшить
мальчиков 3,5 года, 9 и 12 лет - это было первое посещение станицы). Заказывая лекцию про чаепитие с пирогами ориентировались прежде всего на детей))). Но и сами остались в полнейшем восторге! Журчащая, плавная речь Любови Ивановной, ее казачий наряд, историческое место проведения лекции (летняя кухня подворья атамана Ефремова) и возможность брать в руки все множество предметов с которыми было связано чаепитие у казаков - все это погрузило нас в уютную, аутентичную и "вкусную" атмосферу казачьего быта. Содержание лекции замечательное! Любовь Ивановна не просто читает текст - она общается, задает вопросы (иногда интригующие)), вспоминает и свое детство. Некоторые предметы (сахарница, ложечки, чайник, щипчики для сахара) оказались для меня родными - у моей бабушки были такие же)). Лекция завершилась чаепитием (дети ликовали)))! Пироги очень вкусные! Нас, родителей очень порадовал чай - безумно ароматный, с травами. Тут же напишу, что рекомендуем и обзорную экскурсию по станице в обществе Любови Ивановны. Информации много, но без перегруза. Рассказ выверенный, четкий, яркий, эмоциональный! Любовь Ивановна, спасибо вам за вашу работу, искреннее гостеприимство и незабываемые впечатления, которые вы нам подарили!))
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия 19 октября 2024 года, были приятно удивлены наполнением экскурсии, подачи информации гидом и общением. Гид, жаль вот только не представилась, но мы были так увлечены, что забыли читать дальшеуменьшить
спросить имя, очень рассказывала интересно и показала много чего из казацкой утвари за 1 час, кроме того и развлекала весело. Попили чаек с вкусными пирогами и в целом всё прошло классно. Будем рекомендовать ваши экскурсии и сами пользоваться при поездках в другие города!
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Татьяна
Добрый день! Мы вместе с детьми остались довольны! Пироги очень вкусные! А детям особенно понравилось, что им давали подержать в руках музейные экспонаты, тактильный контакт очень им важен!
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